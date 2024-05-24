新綠色潮流：「以你之名」減碳 月付千元的除碳訂閱制是什麼？

【文● 王茜穎】

在串流平台上看電影，訂閱制；在音樂平台上聽歌，訂閱制；現在，連減碳，你也可以選擇訂閱制。

五十七歲的荷蘭音樂家阿爾班．衛斯里（Alban Wesly）平日吃素、開電動車、過低碳生活，去年底他開始訂閱瑞士除碳新創Climeworks的大氣除碳服務。

月付近千元就能助攻減碳

最大客戶蓋茲年花千萬美元

全球有兩萬多人跟他一樣，打開錢包，資助Climeworks的除碳大業。衛斯里去年花了九百三十美元，移除了近七百公斤的碳；Climeworks最大的個人客戶比爾．蓋茲（Bill Gates），一年則花一千萬美元除碳。

個人訂閱制成了零碳時代的另一種創新商模。

Climeworks從二○一九年開始推出個人訂閱制除碳服務，官網寫著「支持直接空氣捕捉的規模化」，訂閱人數已破兩萬人。

該官網上，二氧化碳秤斤論兩賣，每噸單價一千五百美元（約合新台幣四萬八千元），訂閱選項從最低月付三十美元（約合新台幣九百七十元）、除碳二十公斤，相當於種十一棵樹；到最高一百二十美元、除碳八十公斤，相當於四十三棵樹。

其他如英國除碳新創Undo Carbon，提供月繳十英鎊到七十五英鎊的訂閱選項、美國的Charm Industrial也有低於五％的碳權銷售來自個人訂閱，他們拿農業廢棄物煉生質油，再封入地底。

為什麼訂閱制減碳服務越來越流行？

現在全球一年直接捕獲的碳僅一萬噸，但人類必須在二○五○年前，達到每年減碳一百億噸。根據國際能源署報告，目前一百三十個超過千噸級的抓碳工廠計畫正在進行中，但絕大多數還在非常初期，資金無著、甚至連地點都沒有。

建廠、第三方驗證、規模化都需要時間和長期穩定的金流，以挺過創業的死亡之谷。這需要政府、企業，乃至個人支持，一個都不能少。

因此，有些除碳新創試圖用訂閱制打開另一條生路，即使只是一條羊腸小徑。

「就算是小額訂閱也有幫助，」Charm Industrial銷售主管哈里斯．科恩（Harris Cohn）告訴彭博。他解釋，每多一塊錢，就能多聘工程師、建機器、找碳封存地點，「它能幫助我們繼續成長。」

減碳，同時訂閱「影響力」

百萬噸抓碳工廠六年內啟動

然而，這種個人訂閱制不只是賺錢，還附帶倡議性質，召喚的是良心、訂閱的是影響力。

因此，Climeworks的個人訂戶得接受等上六年才能完成訂單；Undo Carbon則明確告訴其訂戶，你不只是在除碳，也在對抗氣候變遷、推動科技進步、改善土壤健康，並為全球糧食安全做出貢獻。

「從某種意義上來說，線上（訂閱）商店不僅是生意，實際上它是吸引人們參與（直接碳捕捉）的重要工具。」Climeworks行銷長朱莉．戈薩爾維斯（Julie Gosalvez）告訴彭博。

個人也能量力而為，付越多，以你之名除的碳就越多。Climeworks稱這些人為「氣候先鋒」。

在冰島的休眠火山旁，Climeworks剛啟動了全球最大的抓碳工廠，代號「猛獁象」（Mammoth）。

它像一台巨大的空氣清淨機，捕捉二氧化碳分子，經分離、濃縮後，再打到地底深處，永久封存於玄武岩層裡。過程中，只靠火山地熱發電，沒有多餘的碳排。

「猛獁象」每年最多可抓到的碳達三萬六千噸，相當於八千六百輛汽車的碳排，是地表上最大的抓碳工廠，規模是第二名的九倍。《華盛頓郵報》說，它象徵著碳捕捉從小規模的試點計畫正式邁入商業化階段。

Climeworks告訴美國電動車與綠能媒體《Electrek》，他們的藍圖是每兩年至三年擴大五倍至十倍，在二○三○年達到一百萬噸，此後每十年翻十倍。

事實上，除了走個人訂閱、號召一般人參與，Climeworks也組隊拿到美國能源部五千萬美元的投資，預計二○三○年在美國興建規模更大、首座百萬噸等級的超級抓碳工廠，代號「柏樹計畫」（Project Cypress）。

只是，現在問題是價格。目前除一噸碳的成本約六百至一千美元，Climeworks及美國政府希望在本世紀中，降至每噸一百美元。

在走到那一天前，訂閱制是零碳時代創業不可放手的一項工具。因為，訂閱制，是最能與社會、個人對話互動的商業模式之一——消費者訂閱，不只減了碳，還能藉此訂下自己的影響力。

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