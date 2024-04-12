吃巧克力要看極端氣候臉色 一噸可可漲贏輝達、飆31萬天價

【文● 王茜穎】

今年的巧克力，不只更貴，還會更小。

可可豆價格飆漲，去年三月，一噸要價二千七百美元，但今年三月，它一噸價格已經飆破一萬美元，創下歷史天價。光是今年三個月內，它就翻了一倍，漲得比輝達或比特幣還兇，且短期內沒有下滑的跡象。

到底是什麼原因促使可可豆大漲？

原來是極端氣候衝擊。可可豆命運多舛，先是遇上暴雨，接著黑腐病蔓延，接著又有恐怖熱浪和乾旱，讓供應全球六成可可豆的象牙海岸和迦納連續三年歉收，預計今年的供需缺口將是去年的五倍。

產業預估，可可豆歉收將「坐三望四」，在今年迎來悲慘的第四年。

國際可可組織（International Cocoa Organization）表示，可可豆的庫存量將掉到四十五年來的最低點。氣候數據新創ClimateAi也預估，氣候變遷恐導致今年兩大產地比去年減收三成，西非可可豆產值會損失高達五億二千九百萬美元（約合新台幣一百六十九億元）。

照理說，可可豆價格飆漲，產地農民應該可獲利，但現況卻完全相反：西非兩百萬可可小農，不是轉作，就是乾脆不做了！直接把可可園租給非法業者挖礦淘金。

問題出在哪？

以往，全球第二大可可產地迦納的官方監管機構「可可委員會」（Ghana Cocoa Board），會先向外國銀行融資，來跟可可農買豆子。

收購價低，小農轉作或棄作

但去年產地國遇上國家債務重組談判，拖慢貸款協議簽訂時程，最後利率還高達八％。如今，遇上可可豆歉收，銀行貸款下不來。

上游不給錢，可可委員會就沒錢給小農，小農缺錢買樹苗、肥料和殺菌劑，一環扣一環，形成惡性循環。

而且，這群小農雖然生產著甜美的可可，但每天卻只能賺到一美元的血汗薄利。

因為政府的產地收購價，是根據前一年的價格來訂定，收購價極低，導致小農完全無法隨著可可豆漲價獲利。小農們於是乾脆轉作或「棄作」，把可可園租出去，每月租金五百美元，是種可可收益的十五倍。

截至目前，迦納已有二％的可可種植面積消失，變成非法採礦者的天堂。

不只上游小農生產出問題，下游的加工廠也很苦。

因為價格飆漲，收購可可豆的地方大盤寧可違約、走私可可豆，再拿去現貨市場上高價賣出；全球貿易商為了對巧克力公司履約，也不惜代價搶購，再讓可可豆價格被炒得更高。

原本象牙海岸和迦納政府為了保護國內加工廠，會提供低利融資或限制外國貿易商的採購量。但今年歉收，加工廠又買不起天價的可可豆現貨，兩國已有多家大型可可加工廠停工或減產，慘況還會持續擴大。

一般來說，農產品價格飆漲不會持續太久，因為總有人進場搶種，鐘擺很快就從供給不足變成供給過剩，價格崩盤。高麗菜、大蒜、香蕉都曾上演過同樣戲碼。

確實，巴西、厄瓜多等國看著可可豆價格好，已開始搶種，但一棵可可樹，要五年才能結果，緩不濟急。而且，極端氣候還會加劇可可豆之亂。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的研究發現，氣候變遷讓西非出現熱浪的機率提高了十倍，增溫四度。原本百年一遇的極端熱浪，如今變成了十年一遇，一旦全球升溫達兩度大關，還可能變成兩年一遇。有研究指出，二○五○年西非可能會熱到種不出可可豆。

美國巧克力漲幅達通膨3倍

「很多廠商已經宣布漲價。我們也是其中之一，」巧克力製造商瑞士蓮（Lindt & Spruengli）財務長馬丁•哈葛（Martin Hug）告訴分析師。

根據市調公司Circana，去年美國巧克力的零售價格已經上漲一一‧六％，漲幅是通膨的三倍。北美最大的巧克力製造商之一的好時（Hershey）則漲了九％。

好時總裁兼執行長米凱萊•巴克（Michele Buck）在今年二月的法說會上坦言，「可可的歷史高價預期將限縮今年的獲利成長。」他們除了利用對沖降低價格波動，還宣布裁員五％，且不排除今年還會再漲。

擁有Oreo品牌，全球巧克力市占率一三％的億滋國際（Mondelez International）去年已調漲價格一成五，今年揚言還會再漲一波，漲幅將高於平均，但低於一五％。

「全球正面臨六十多年來最大的可可供應缺口，」荷蘭合作銀行（Rabobank）大宗商品分析師吉爾斯（Paul Joules）對美國CNBC商業新聞台示警：今年巧克力可能會漲價兼縮水，最糟的情況還沒來。

過去靠甜滋滋巧克力賺錢的可可豆農與巧克力商們，今年嘗到的苦澀恐怕比甜味多。

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