迪卡儂、三星愛用補習班揭密 這間語文學校為何還教握手？

【文●陳盈螢】

地緣政治改變企業國際布局，外派需求大增。有一家老牌但低調的語文訓練機構，也在企業爭相邀約中，浮出檯面。

它是台北語文學院（Taipei Language Institute，TLI），由布朗大學語言學博士何景賢與基督教長老會牧師安篤思（Rev. Egbert W. Andrews）最先於美國紐澤西成立，並於同年9月在台灣設置教學據點，與台灣師範大學國語教學中心同為1956年創辦。成立初期的學生，以來台傳教士、政商領袖為主，包含前新加坡總理李光耀、中華民國前總統馬英九，都是他們的學生。

二代何再生接班擔任執行長後，隨著台灣經濟與全球對接，更多外商、台資企業找上門。它的核心客戶是全球500大企業，包含日本5大商社、三星集團，都是它的長期客戶；台灣晶圓代工龍頭赴美設廠，也委由台北語文學院為員工培訓。近年許多台灣本土企業，因供應鏈重組壓力而上門，它光是2023年的學生，就超過1.5萬名。

目前該機構在全球共16個據點，遍及美、中、日、德等，泰國據點正籌備中。教授的語言超過8種，包含日文、德文、法文、西班牙文等。

當語言教學已是紅海市場，這家67年的老牌機構，為什麼仍能獲得企業青睞？

旗下老師來自各行各業

隨時掌握業界動態設計課程

原來，它從師資、課程、系統各方面，不斷墊高競爭門檻。

加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長呂明銳（Martin Laflamme），也是台北語文學院學生，他用一口流利中文對我們說，該學院有別於其他教學團隊的地方就在課程彈性。課堂上，老師為他量身打造課程，不用課本，卻加入大量新聞時事教材，給予可以滿足他工作需求的華語文課程，「我學習的中文內容，應該跟我的工作有關。如果老師說，今天我們來學非洲的經濟發展，我會想：『這話題非常有意思，但跟我現在的工作沒關係。』」他強調，客製化課程可以提升學習動機。

首先，它旗下一千多名老師，來自各行各業。台北語文學院副總經理吳怡芬表示，他們的師資包括外商銀行前高階主管、前外交部職員，或上市櫃公司前董事長特助等，經由培訓成為語文老師。這些老師，也最明白業內需要什麼。

她分享，不少業界老師從事教職，是為體驗不同人生，「因為教米其林主廚，所以我更了解黑松露、白松露的種類有多少？我從學生那邊得到怎麼做高級料理的方式，你會覺得那一個小時不是你單向的教書。」

找對師資，還需要一套標準化的客製化課程設計流程。「我們會先去設定產業領域、工作場景等，設定好之後，再去思考我們人力要怎麼配置？」吳怡芬說，團隊裡的每個成員都需要對業界動態保持敏感度，因為他們客製化流程的第一步，不是客戶找上門才開始，而是當可靠消息來源，或新聞動態出現最新業界消息，內部就會開會研議，可對應客戶最新需求的課程模組和師資。做足準備，就不怕機會流失。

教國際禮儀，加分客戶形象

老師扮觀察員把關課程品質

重要的是，他們不僅教語言，也教企業學生國際商務禮儀。譬如，在給某家科技業中階主管的小班制教學裡，外籍老師不僅針對主管需求，開設英文簡報課，教主管進行英文簡報時有哪些常用句型？可以如何運用形容詞正、負面描述？另外，還會教主管們，面對不同國家的客戶應該如何握手？先握手還是先換名片？用小細節幫助企業對外形象更加分。

台北語文學院資深老師董毓璋也強調，他們的教學都需要幫助企業達成目標。譬如，他們經常接獲的任務就是要教外籍中高階主管從零開始，並在官方建議的約1/4學習時數內，約四、五百個小時，通過華語文能力測驗流利級（編按：該等級僅次於最高級別精通級）。

要達成有限時間的任務，他們的班級設計也別於同業常見的個人班。特殊一例就屬「3對1」個別指導模式，由3名老師面對1名學生有規律的輪流授課。如此一來，學生就會有更多機會接觸不同專業、話題和詞彙的不同老師，減少學生對任何一位老師的過度依賴。學習，更貼近真實生活。

除此之外，該機構還有一套教學把關機制，維護這些客製化課程品質。舉例來說，他們的每一堂課，無論是團體或個人班，都會出現由老師扮演的觀察員，抽樣觀課，為課程品質把關。

為老師貼標、做師資資料庫

替學生精準媒合適合老師

另外團隊也會刻意促成老師間的彼此合作，譬如，團班制會由資深老師與新手老師一起協同教學、一起備課。吳怡芬透露策略：「在排課的時候分配好，老師跟老師間會形成一種良性的監督跟溝通。」

近年，他們更透過數位工具，優化內部的師資媒合精準度。吳怡芬說，他們已經完成數位化的師資資料庫，每一名老師，甚至是參與師資培育班的學生資料，都已上傳到資料庫。在這個資料庫裡，會為每一名老師註記個別的年齡、國籍、學經歷、興趣專長、教學經歷、研習參與等，進行多重面向的貼標，為學生更精準媒合合適的老師。

對此，同樣是台北語文學院學生的野村投信總經理白曼德（Eddy Belmans）也提到，學院為他媒合最合適他的語文老師，因為目前的老師不僅與他年齡相近、且旅居國外的經驗也相吻合，話題契合，學習更自在。

不光是為老師們貼標籤，團隊還會將老師切分成6個職級。這裡的每一個職級，都會清楚定義老師的教學能力、可以教授的對象。而越高等級的老師，教授的課程範圍越廣，連同外交官的談判技巧，他們的老師也可以教得上手。

正因為課程獨特，該機構給予老師們的薪資計算方式，也跟業界不同，會考量班級形態與客製化程度，最高比同業高出三、四倍。

縱使資深員工占7成且流動率低，墊高人事成本，但他們相信，人才，是企業最重要的投資。好的老師，會為品牌帶來口碑，讓學生和師資源源不絕。也因為如此，當他們面對來喊價、殺低課程價格的企業，就會婉拒對方的委託，更不會與其他語言機構削價競爭。

「我覺得真正的關鍵是精神，」台北語文學院執行長何再生強調，縱然他們以製作半導體般的精細去客製化打造和執行課程，但更重要的是老師的教學熱情，「是用人去點亮人，」看到學生眼神發光發熱，具備跨國發展、對接世界的能力，就是他們最好的回報。

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