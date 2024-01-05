讓蘋果手錶停售、飛利浦敗訴 神秘醫療廠憑什麼撼動大鯨魚？

【文●陳育晟】

當一隻沒沒無聞的小蝦米，槓上市值近五百倍的大鯨魚，要有多大底氣，才敢與其正面交鋒，還想槓桿出公司與產業的未來？

就在2023年末銷售旺季，年銷售量逾5,300萬支的蘋果手錶（Apple Watch）卻因侵權疑慮，遭到美國國際貿易委員會勒令停售Series 9與Ultra 2兩款產品。

雖然禁售令一時喊停，但該禁令一旦落實，分析師估計，將會使蘋果營收損失從3億美元（約合新台幣92億元）起跳。

但膽敢向蘋果提出此侵權申訴的，不過是一家名不見經傳的醫療公司瑪西莫（Masimo）。市值約60億美元的它，憑什麼讓市值3兆美元的蘋果重摔一跤？

今年60歲的瑪西莫執行長基亞尼（Joe Kiani），9歲從伊朗移民美國，取得聖地牙哥州立大學電子工程碩士後，首份工作就和血氧監測儀有關。

當年他在技術顯現的堅持和硬底子，讓這位蘋果高層口中「醫療界的賈伯斯」，屢屢打贏侵權官司，更為瑪西莫帶進龐大收入。

他車庫創業開發測血氧技術

自產血氧儀，竄升兩強之一

商業內幕（Business Insider）透露，當年他在任職的Anthem電子發現設備漏洞，公司卻只顧成本不願改進，讓他在25歲就車庫創業，更拿自己的公寓抵押貸款4萬美元。

創業頭7年，他總共只休息不到8天，只為了潛心開發「訊號萃取技術」，足以使患者在活動或血流信號微弱的情況下，也能準確測量血氧。

早在1970年代以前，要測量血氧濃度，須用針頭抽血。直到任職醫療設備商日本光電的青柳卓雄發現，只要偵測心臟跳動，就能準確測量血氧濃度。根據此概念，日本另一家企業美能達（Minolta）推出了全球第一款指尖型血氧儀。

但直到史丹佛大學麻醉醫師紐爾（William New）創立了尼爾蔻（Nellcor）之後，指尖型血氧儀才真正為臨床所用，該公司更一度拿下美國9成市占，躋身血氧儀全球第一大廠。

原本，基亞尼只須將研發的技術，出售給尼爾蔻就好，「當時這筆錢就足以讓他退休，」基亞尼的律師詹森（Steve Jensen）向《華爾街日報》透露。

但尼爾蔻不願立刻將技術導入產品，讓基亞尼下定決心，要自行生產獨家血氧儀。如今，瑪西莫在美國血氧儀市占已超越尼爾蔻，形成兩強獨大局面。

兩次專利戰進帳10億美元

前員工投靠蘋果掀剽竊糾紛

而瑪西莫的第1場專利戰發生在1999年，提告對象就是尼爾蔻。尼爾蔻的專家證人無法解釋產品如何運作，也排除不了侵權疑慮，最終在2005年9月敗訴，隔年開始支付損害賠償和特許權使用費，最終金額接近8億美元。

瑪西莫在2009年的第2場專利戰，就升級槓上荷蘭巨擘飛利浦（Philips），焦點仍是指尖測量血氧、脈搏的專利技術。

飛利浦在法庭上強調，發明必須是出乎意料的進步或創新，不然應該受到挑戰。然而，法院認為瑪西莫的發明符合條件，使飛利浦在2014年敗訴，支付3億美元損害賠償，並同意把瑪西莫技術納入產品。

「（連同使用費），最終為瑪西莫帶來共10億美元營收，」基亞尼向《華爾街日報》表示。

第3場專利糾紛，就是此次蘋果之戰。

曾任瑪西莫子公司瑟拉蔻（Ceracor）技術長的拉米戈（Marcelo Lamego），協同二十多位同事，在2013年帶槍投靠蘋果。當時他寫給蘋果執行長庫克（Tim Cook）的一封電子郵件，引發了蘋果透過人才剽竊瑪西莫技術的疑慮。

但彭博揭露，2020年挨告的蘋果對美國法院提出兩大主張：首款Apple Watch在2014年9月宣布推出時，並無血氧偵測功能。且招聘、雇用另一家公司員工，並不構成不正當手段，使陪審團以6比1支持蘋果。

不死心的基亞尼，後來在2021年改向美國國際貿易委員會投訴，指稱Apple Watch功能侵犯其專利，並取得勝利。

但蘋果卻輸不起這場仗，雖然Apple Watch僅占營收1成，卻有毛利、市占雙高優勢。

而基亞尼也打算奮戰到底。《華爾街日報》形容，伊朗裔的他，身上流著好戰和理想主義血液，「如果我能改變這個世界上最強大的公司，將比我做的任何其他事情，都帶來更深遠的影響。」

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