UNIQLO拚全球十兆日圓營收 為何先幫員工加薪28％？

「我會繼續努力,所以還是請叫我社長,而不是(半退休的)會長。由衷拜託大家了!」十月十二日,日本第一大平價服飾品牌優衣庫(Uniqlo)創辦人柳井正這樣說。他協同新社長塚越大介,兩人出現在母公司迅銷的財報發表會上。

因為甫於八月底結束的二○二三會計年度,迅銷交出了一張別具意義的成績單。除了營收、營業利益雙雙創下新高,二○二四年度營收預計將首度突破三兆日圓(約合新台幣六千五百億元)大關,只花了十一年就從一兆日圓翻了兩倍。

更關鍵的是,海外優衣庫對母公司迅銷的貢獻,除了營收占比首度超過五成之外,營益占比也將近六成。而歐美地區,自從去年度首度轉虧為盈以來,今年度營收、營益更大幅成長。

兩項指標,在在顯示它已跨出日本與東亞,成為一家「真正的」全球品牌。

加薪養自己的基層人

打造全球一致「日式服務」

就在財報發布之後,迅銷又隨即宣布,十月起將陸續提高中國門市銷售人員的薪資。先從北、上、廣、深四大一線城市開始,計畫擴大到地方城市,年薪平均增幅為二八%,最高甚至可達四四%。

其實,這已是今年以來,優衣庫第二度喊出的大幅加薪。「如果要求世界級的工作水準,就必須將日本的薪酬也提升到世界級才行,」迅銷財務長岡崎健在今年初宣布,三月起為日本員工加薪,增幅最高可達四○%。而中國加薪,也是出於同樣的理由。

自從優衣庫二○○一年第一家海外門市插旗倫敦以來,它從多年的試誤學習理解到,只有自己一手培養的跨國人才,才是它攻占全球市場不可或缺的利器。

「Welcome to Uniqlo(歡迎光臨)!」「Thank you for waiting.(讓您久等了)」東京電視台的鏡頭下,一排身著黑色制服的印度員工正齊聲練習,籌備孟買門市十月初的開幕。目標是讓客人不管到全球哪一家門市,都能感受到相同的「日式待客之道」。

早在二○○九年,柳井正就曾對日媒《東洋經濟》表示,迅銷集團的經營標準全球一致,「不管到世界哪個角落,優衣庫都必須一模一樣,也就是我們所謂的Global One。」「極端的說,就算要求員工今天就飛去法國擔任店長,他也要能夠做到。」

原來一開始英國展店失敗,就是錯在聘用了「在地化人才」。委託老牌百貨的前員工接手經營,反而因為作風保守,悖離優衣庫透明分享的企業文化,讓門市施展不了日本企業的優勢。

之後柳井正便許下了宏願,「人事制度希望能做到全球統一,約莫是店長以上的薪資水準也全球一致。如此才能達成Global One的全員經營,」要求全體正職員工都必須成為優秀的經營者,尤其要有遠赴海外工作的志向。

如今包括歐洲在內,全球優衣庫和日本一樣,一律套用「從門市店員到經營高層」的人才培育機制。而人才的種子,就是被稱為「全球儲備菁英(UMC)」的新進員工。

晉升必備條件:店長經驗

目標人人可赴海外開疆闢土

他們會先到門市擔任店員,多數人在一到兩年內會成為店長,之後再依個人性向、專長分發到不同職務。在講究「絕對實力主義」的優衣庫,未來也可能晉升為高階經理人。

「我們希望讓UMC能夠早點體驗各種職務,希望在進公司第三年到第五年之間,就將他們外派到海外兩年,不管是到門市、或是海外分公司工作,」統籌人事的迅銷社長室室長小山紀昭對《日經Business》表示。

不只積極將日本人才送出國,隨著優衣庫海外知名度水漲船高,也頻頻向國際人才招手。

例如二○一九年起,與印度、越南當地大學合作,除了提供學生獎學金,更贊助日語或日本文化課程。當地員工也會到日本研修,更深刻體會優衣庫的企業文化、以及日本的風土人情。

「不論是麥當勞還是優衣庫,為了全球展店,都需要大量的優秀店長,」顧問公司日本H&G會長有本均,曾歷任日本麥當勞大學校長、優衣庫大學部長,專精服務業的人才培訓。他向網站BizHint指出,「優秀店長的共通之處,就是堅持要讓顧客滿意、對數字敏銳、有著卓越的人際能力這三點。」

但兩家企業人才的最大差異,有本均認為,在於「經營哲學」的根源不同,「優衣庫一切的基礎,在於所謂的『柳井主義』。重點要徹底的了解創辦人的思維、能夠貫徹他的原則。對於數字的管理能力也要求較高。」

只有將全球薪資水準對齊,才能實現優衣庫人才從日本勇闖海外,再從海外網羅回日本的自由流動。要躋身「世界的優衣庫」,達成柳井正下一個營收十兆日圓的目標,真正的競賽從現在才開始。

