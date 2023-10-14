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蝦皮一年瓜分2億個包裹 超商打物流、人流保衛戰

聯合新聞網／ 商業周刊
「超取」已經成為台灣便利商店不可或缺的業務，也是超商業者從實體進攻線上的利基。商業周刊提供
「超取」已經成為台灣便利商店不可或缺的業務，也是超商業者從實體進攻線上的利基。商業周刊提供

【文．何佩珊】

在蝦皮購物時，你會選擇宅配、超商取貨，還是蝦皮店到店？

蝦皮店到店推出2年，目前單店每日平均包裹量約400件，如果以年底展店目標1,400家來計算，年處理量將會突破2億件。首當其衝，就是便利商店的超取業務。

當年因為與蝦皮合作，超商的超取業務飛快成長；也因為超商，蝦皮在台灣才能靠免運快速打下市占。但如今，互相餵養的夥伴，也創造出互相競爭的敵人。

儘管蝦皮購物資深執行總監梁日威表示，超商仍是緊密合作夥伴，他們推出店到店的用意，是希望將整個市場的餅做大。同時他提出數據，指店到店推出之後，用戶平均消費頻次增加約3成到4成。

但這個數據無法說明，新增的交易量，最終流向哪個物流方案。而超商業者和物流業者都指出，過去2年，來自蝦皮的超取包裹量確有下滑。

蝦皮自己的包裹自己送
超商恐面臨物流收入、進店人數雙減

當然，即便蝦皮門市數在年底達標，覆蓋範圍仍與全家和統一超有很大差距，不可能吃下所有市場。但光是年處理包裹量上看2億件，如果以超取定價60元運費計算，就是120億元的營業額。

而且當蝦皮2015年在台灣帶起電商免運大戰，衝高超取規模後，超商業者後續紛紛加碼物流投資，擴大處理量能，但當蝦皮自建取貨門市，導致成長未達預期規模，結果就是，全家旗下負責店到店物流的日翊，在2022年由盈轉虧，今年上半年虧損金額比去年全年增加1倍。

該公司內部人士指出，虧損一部分是受到新增物流投資的費用攤提影響，但也不諱言，主因是蝦皮超取件數的減少。

超商業內人士指出，統一超的超取量其實也受影響，但因為還有博客來、康是美的量能支撐，對蝦皮依賴程度相對不如日翊高，所以負責店到店物流的大智通，去年度獲利仍維持小幅成長。

不過，物流收入被瓜分，可能不是超商業者最需要擔心的問題，如果超取件數減少，導致消費者進店人次降低，進而損失的併買效應，才是更大挑戰。

畢竟，受限於台灣的地理範圍，超商很難再靠展店成長，因此近幾年布局，很明顯是往提高消費者購物頻次和單價的方向努力，而「網購店取」正是提升進店數的重要驅動力。以兩億件包裹來說，就是兩億次進店機會。

即便已經展現出這樣的影響力，物流業者指出，各大超商對於蝦皮調降運費的提案，大多還是不願退讓。

兩大超商推線上開店平台
流量不如電商雄厚，賣家吸引力不足

但，超商業者也沒打算眼睜睜看著包裹量流失，而是有所準備。

早在2019年，統一超和全家就分別推出線上開店平台賣貨便和好賣+，且為了吸引賣家使用，經常性提供約等同一般超取服務打六折的低運費優惠，比蝦皮店到店還便宜。

但有超商業者私下坦言，這目前仍無法完全彌補流失的蝦皮包裹量。

商研院國際數位商業研究所所長戴凡真點出問題：「你叫賣家來，賣家就會來嗎？」她認為，商流還是銷售的根本，但線上流量非實體起家的超商強項，「當商流沒起來，後面賣家不會配合。」

然而，首波攻勢成效雖不顯著，超商也還沒打算要放棄。今年6月，統一超再推出線上商城iOpen mall。

雖然推出時間還不長，看不出成效，但自去年下半年以來，蝦皮母公司Sea（冬海集團）受到資本市場壓力，連番調漲平台交易手續費，不斷推高台灣賣家的不滿情緒，對iOpen mall來說，確實是機會。

放眼國際，相對於實體連鎖零售通路跨足線上開店，從電商平台跨足物流的成功案例似乎更多。以台灣來說，momo和PChome都有各自的物流中心和車隊；國外如韓國的酷澎、美國的亞馬遜、中國的阿里巴巴，也都在滿足本身需求之外，進一步將物流變成可對外服務的新事業。

不過，台灣只是蝦皮的眾多營運據點之一。相比於超商可能帶來的威脅，其母公司的決策變動，或許才是未來左右戰局變化的最大變數。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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