沒明星、唱牽亡、7成講台語 《勸世三姊妹》怎成爆場音樂劇

【撰文者・鄭郁萌】

7月，一齣音樂劇《勸世三姊妹》在網路造成熱潮，不僅剛落幕的台北場全數爆滿、9月將演出的台中場一開賣，3分鐘就完售，許多人抱怨一票難求，兩站票房超過2000萬元，堪稱現象級舞台劇。

但這部音樂劇，沒有明星、劇長超過3小時、背景是凋零的台灣牽亡歌團，超過7成的台詞是台語，卻吸引許多不諳台語的年輕人爭相進劇場，許多人都在問：「為什麼？」

故事是流浪躲債的3姊弟返鄉，遇到彌留的大伯公要他們唱牽亡才安心離世。失能家庭、自我認同、地方勢力，這些濃縮當代台灣的關鍵字全入戲。

戲裡，它照顧到很多族群：LGBTQ（性傾向少數族群）、為家庭犧牲的長姊、對外貌焦慮的宅女；戲外，這是一個從影視回望舞台的編劇、一個深耕16年本土音樂劇的導演、一個尊重舞台的影視投資人，共同促成的劇場奇蹟。

從田野調查就困難重重……

導演要求「瘋」打造存在感

「在台灣寫舞台劇很辛苦，可能花一整年寫一整齣，只賺了5萬元。」編劇詹傑直言舞台編劇界的嚴苛，他後來轉寫影視劇本，以《刺蝟男孩》拿下金鐘獎最佳編劇，近年有《花甲男孩轉大人》等作品，但他從沒放棄劇場，總是在影視劇本的空檔寫舞台劇。

「2019年我想寫一齣牽亡歌舞台劇，原本以為很簡單，殊不知是場災難。」他說，光田野調查就難，一個牽亡團從前一年300、400場，現在3個月不到一場。

「我們看的第一場，林宗範老師把每個字念得很清楚，讓家屬都聽懂，」音樂總監康和祥回憶，他是基督徒，雖不能拿香，卻聽到落淚：「家屬一邊點頭一邊哭，好像把家人平常來不及、不敢說的話，都唱了出來。」

一同體驗牽亡的震撼，詹傑與康和祥兩人來回討論、創作1年多，導演曾慧誠只有一個要求：「拜託你們寫瘋一點，我接得住。」

曾慧誠是音樂科班出身，在大學時體驗到音樂劇的震撼，跑去紐約改學音樂劇，返台後創立躍演劇團。

「音樂劇演出門檻高，要唱、要演、要跳、排演時間也長；但觀賞門檻低：就算聽不懂英文，你還是能被《悲慘世界》感動。」他認為，默契必須長久累積，躍演是台灣少數擁有團員的音樂劇團，《勸世三姊妹》從前台演出到後台製作，都是長年的老搭檔。

也因此這部戲裡有許多「很瘋」的橋段、更有複雜的群歌群舞，角色沒戲時也得上場當紙紮人在一旁跳群舞，14個演員，卻創造恍若30個演員的存在感。

遇3級警戒、歌詞遭批

《與惡》推手當伯樂穩金流

花了2年，戲寫完了、前後台都就緒，疫情卻猝不及防來襲，剛辦第二場僅講述劇情與演唱歌曲的「讀劇音樂會」，就遇上3級警戒，正式演出全停擺；也因歌裡有7字經國罵，引來衛道人士批評。

但這些苦難彷彿變成祝福，這部戲經過讀劇、線上版、戶外音樂會，越打磨越精實，而那場差點變成絕響的讀劇會，人群中有個伯樂遠遠聽著，是大慕可可董事長林昱伶，她一聽完，立刻決定要投資。

「他們全部穿白衣，我又坐在很後排。」林昱伶回憶：「這麼簡單，那種強大的能量卻很震撼，劇情很通俗卻不流俗，演員們的和諧感，讓人很舒服。」曾操刀熱播劇《我們與惡的距離》、《人選之人—造浪者》的她，沒想過要換任何一角。

她只做了3件事：第一，是讓出身舞台的內容總監簡莉穎陪伴打磨劇本。第二，提供劇團穩定的金流：從台北場演出開始5年，由大慕可可負責演出製作費，票房也分潤給劇團。第三，跨出劇場同溫層，參加唐綺陽的見面會，跟鹽酥雞、香品、按摩品牌聯名，創造周邊商品銷售。

林昱伶說：「沒有大慕可可，《勸世三姊妹》也會完售，我們頂多只是加速器。」

「疫情後劇場很辛苦，但《勸世三姊妹》讓大家看到台灣音樂劇產業化的模式：前期有國家機構高雄衛武營支援，成熟後有大慕可可在宣傳上著力。」劇評人白斐嵐說：「這齣戲把牽亡老師、導演、編劇、演員、音樂、行銷等放在對的位置上，將多年累積匯聚在一起。不用靠明星等速食手段把觀眾捧進來，可以靠真正做出好東西給大家看。」

這一部戲裡，每個角色一開始都在羨慕別人，最後才懂得善待自己、相互理解，於是在瘠土上開花。戲外，每個人都珍視自己的位置、尊重夥伴，終究成就台灣劇場界疫情後的曙光。

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