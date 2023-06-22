真自駕車來了 台廠機會在這！鴻海、勤崴都卡位電動車「大腦、眼睛」

【文・林洧楨】

德國率先引爆全球自駕商機，根據日本市場研究機構富士總研（FCR）的調研推估，2040年，全球每3輛新車就有1輛是自駕車，這當中，Level 3的車輛占比超過90％，約占總數近3成。自駕車將成為一個全球兵家必爭、未來商機驚人的新市場。

當美、中、日、德等國際強權都挾自有車廠優勢，積極備戰自駕車之際，至今仍養不出國際車廠的台灣，難道只能乾瞪眼，看別人大搶商機？

當然不可能，大到台灣造車新勢力、全球製造代工龍頭鴻海、打進特斯拉中國自駕供應鏈的亞洲最大倒車雷達廠同致電子、力拚自駕電動巴士一條龍的車王電，小到年營收不到5億元的地圖資訊王勤崴國際、自駕營收占比達96％的最純自駕股為昇科技等各路好手，早就各出奇招、積極卡位自駕商機，而且個個實力不容小覷。

尤其在環境條件相對可控、進入門檻相對低的商用車市場，台灣更是已展現打國際賽的不俗實力。

綜合數位上市櫃自駕業者高層看法，進入Level 3（簡稱L3，條件自駕）時代，最大的改變就是在限定條件下，車子將開始取代人類，拿到駕駛主控權，進入真自駕時代。

此階段的車子必須長出更精密的大腦與眼睛，才能掌握乘客、路況、天候等多元訊息並做出正確判斷，換言之，車子的大腦、眼睛是兩大商機。

先看大腦，也就是自駕系統，雖然台灣一般乘用車發展還落後於國際，但在商用電動巴士領域，不僅踏進L3，而且已開始進軍日、美等市場。

勤崴推動全台首輛L3電巴

靠接駁練兵，台積園區正式上路

在台積電南科廠區、廣達一百公頃的基地內，全台第一個L3商用自駕電動巴士案，去年底就已上路運行。

這輛自駕電動巴士在貨車、叉車、工程車交錯行駛的廠區道路穿梭自如，一會載著員工到各單位上班，一會又從各單位載著員工到餐廳吃飯；接完白天班的員工下班，又將等候夜班的同仁送上工。

自駕巴士可支援24小時、近2萬人的廠區內交通需求，讓台積電徹底解決找不到夜間司機的困擾。

而背後的關鍵推手，是全台市占率超過7成、2022年淨利創上櫃以來新高的車用圖資王、勤崴國際總經理黃晟中。

看到德國自駕車上路了，黃晟中指出，亞洲自駕車複雜程度遠高於歐美，因為道路小、車輛多、馬路三寶更多，是最容易讓自駕系統判讀不及、造成失誤的危險殺手之一，加上台灣是機車王國，自駕車的落地難度更高。

反觀台積電園區的交通，由於環境條件相對可控、路網單純、責任歸屬清楚，因此容易建立商用自駕系統，進而建立獲利商模。而勤崴能做到的原因有二，一是憑藉能整合車聯網、高精圖資、導航演算等自駕基礎建設，就連Google、蘋果的地圖導航系統，到了台灣，也必須借助它的在地圖資。

原因二是練兵的機會。從2019年開始，勤崴透過政府標案，在桃園機場旅客接駁、高雄港觀光客載運、新北捷運站到社區的最後一哩路接送，進行實際的車輛控制練兵，累積了4年的自駕系統實戰經驗，才讓台積電自駕案於去年底商轉。

在勤崴打響第一炮之後，商用客戶開始絡繹不絕的上門。

車王電打造亞洲最智慧化電巴廠

零件到營運一條龍，將車賣進美日

再來到台中港園區，自駕電巴車製造商車王電斥資25億元打造，占地近6千3百坪、號稱亞洲最智慧化的電動巴士生產廠內，人員正忙進忙出趕製自駕新車，不只內銷，還獲日本西鐵長期訂單，並與美國底特律電動商用車廠Optimal集團簽約，成為當地汰換老舊校車新選擇。

車王電董事長蔡裕慶的發展策略，是先與工研院合作取得關鍵技術，由車王電負責生產電動巴士關鍵零組件，再由轉投資的華德動能負責設計製造、銓鼎操盤雲端後台、新竹科技之星則扛起實際營運與收費金流等配套，企圖打造一個完整的電動巴士生態鏈。

並且透過拿下新竹縣高鐵自駕車接駁服務實驗計畫，找到自駕練兵場域，補足實戰經驗。藉此練出從零件、整車、雲端後台、建立營運體系等一條龍的服務，讓美、日客戶埋單。

當汽車替代人取得駕駛主導權，關鍵技能之一是配備具有辨識能力的眼睛，指的就是車用光學鏡頭與光學雷達，透過影像辨識與偵測，幫助汽車掌握車內外資訊。

最多台商布局》自駕車「眼睛」

從看路到看駕駛，鏡頭、雷達數飆升

這也是最多台商布局的自駕熱區，包含為昇科技、同致科技、啟碁、同欣電、佳凌、亞光、華晶科等。

其中，以2022年淨利成長達153％的啟碁最有感，啟碁代理發言人林夢如指出，人的大腦須依賴眼睛蒐集資訊才能進行判讀；而汽車則是靠鏡頭、雷達，也是發展自駕的必備零件、功能，當自駕發展越快，需求也越來越旺。

進入L3，由於仍是有條件自駕，所以汽車不只要掌握路況，還必須掌握駕駛人狀況，才能在出現疲勞、睡著等意外狀況發生時，立即接手處理，確保行車安全。因此，需要有針對車內駕駛的監控辨識，這也意味著，鏡頭、雷達的裝置量比想像多更多。

想要勝出，就必須比別人更早抓住車廠需求，投入研發。例如原是直營車廠第一階供應商（Tier1）的啟碁，會投入自駕領域逾10年，就是因為傳統車廠客戶也有轉型壓力，須往綠能車、自駕車領域邁進。因此，啟碁跟著客戶進化，除了擅長的無線天線外，因應光學鏡頭、雷達等自駕車眼睛需求，提早布局研發、蹲點，才有現在的毫米波雷達、車內駕駛辨識系統等優勢產品，卡位新商機。

自駕車的崛起，也會解放駕駛的雙手與注意力，帶來智能座艙的新發展，包括發展抬頭顯示器的怡利電子、專攻車用影音多媒體的憶聲都布局已久，新商機也逐漸浮現。

即便沒有國際級車廠在前面領跑，但台灣在自駕時代並沒有掉隊，因為連百年老賓士都把汽車變成一輛裝上光學鏡頭、雷達的超級電腦，其中含義，就是台灣這個資通訊產業王國的大商機來了。

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