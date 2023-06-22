「我的天賦早用完了 剩下勤奮與努力」 彭佳慧唱客語、唱爺爺的蓮霧園問鼎金曲獎告白

【文・陳彥豪】

新專輯發表會辦在屏東麟洛的媽祖廟前，早早就有鄉親跑來占位，接著彭佳慧登台了，她薄施脂粉、穿著簡單的黑色背心裙，沒有華麗舞台聲光效果，卻有姑姑、妹妹上台一起合唱，雖然跟辦在小巨蛋完全不同，但她同樣唱得很努力。

「這場對我來說不好唱，我看到國小老師、親朋好友、看到太多人了。」在舞台上身經百戰的她，卻在廟前的台上，講到忍不住落淚：「我跟我妹妹⋯⋯很努力，也希望⋯⋯沒有丟麟洛的臉。」台下鄉親大喊：「沒有！」「妳很棒！」他們不懂得怎麼安慰她，只好用全村大合唱新歌〈歸來〉表達樸拙的支持。

她想讓母語被更多人聽見

「歌迷會滑到其他創作者」

第34屆金曲獎彭佳慧首度以客語歌手的身分，同時入圍年度專輯、最佳客語專輯、客語最佳女歌手，被視為奪獎熱門，她7月也將在高雄巨蛋舉辦出道25週年演唱會。

明明是主流歌后，為何轉戰小眾的客語歌壇？無非是想讓自己的母語被更多人聽見。「現在大家都用串流平台聽歌，選了我的歌，底下就會跳出其他客語歌。」她說：「或許歌迷會一路滑到其他創作者的客語作品，那我會很開心。」

許多網友留言大讚這張《我在客廳做的夢》客語專輯新潮前衛、輕快活潑，甚至像是法國香頌。但是，這張專輯卻是一波三折，險些難產。

2020年，她化身「草頭茱小姐」跟金曲客語歌王羅文裕合作，大獲好評。後來羅文裕提議：「姐，要不要來做一張客語專輯？」她一開始覺得「不要開玩笑吧？」而且經紀人、音樂合作夥伴全都反對。

「客語專輯跟國語專輯，商業價值差太遠了。」彭佳慧說。舉例來說，這張專輯主打歌〈我在客廳做的夢〉在YouTube上的點擊率，與她膾炙人口的國語金曲〈相見恨晚〉，相差超過一千多倍。因為市場小，剛開始她甚至得靠試唱帶向文化部爭取補助，款項下來才能繼續做。一路在主流歌壇的她說：「這輩子從來沒有哪張唱片是這樣做出來。」

但她還是堅持做下去。「我不曉得跟客家人硬頸精神有沒有關係，但我的確很好強。」既然預算根本不夠去邀歌，那就自己寫；她跟羅文裕擔綱大部分的詞曲創作，製作、編曲則拜託曾獲金曲最佳編曲的黃少雍等老夥伴，他們一邊嘟噥反對，一邊卻拿較少的報酬、做最好的音樂，加上台灣索尼音樂協助發行，才催生出這張作品。

拚了命也要做出來，是為了要護住心底最重視的根，她說：「我一直覺得自己是個鄉下來的孩子。」

從不自信新人變三聲道歌后

曾8年沒發專輯但仍在唱

她成名得早，24歲發行第一張專輯《說真心話》，隨即以主打歌〈舊夢〉一炮而紅，奪下金曲獎「最佳新人獎」。但是外型不算亮麗的她，冷嘲熱諷沒少過，甚至有張專輯側標是「如果不是因為這樣的聲音，誰會在乎彭佳慧。」

「哪有，我爺爺、奶奶就很在乎啊。」她覺得可笑。那時年輕，不懂那是商業操作，但在歌壇她的確不自在。她記得自己剛出道時，唱片公司找來最棒的造型師、化妝師，讓她穿上又貴又時尚的衣服，而她站在鏡子前，只覺得彆扭：「那時我沒有自信，不是人在穿衣服，是衣服穿人。」

她曾經難過沮喪，又在城市舉目無親，十分孤單，每天都哭，說自己當時不懂省錢，常常一收工就直接搭飛機回南部，唯有在故鄉，她可以卸下一切，還原成最原始的她。

父親早逝、母親改嫁，她跟妹妹由祖父母拉拔長大，就像專輯裡那首〈我要把你嚇死喔〉，歌詞裡的孩子在蓮霧園與河壩爬上爬下滿地撒野，是彭佳慧童年的寫照，她記得每週三、六只上半天課，她跟妹妹在爺爺那座「會播音樂給蓮霧聽」的蓮霧園裡清落葉、拔雜草，對她來說，沒有人種的蓮霧能比爺爺種的更好吃。

在城市的路，從來不是一路順遂。曾經遇上唱片公司縮編，約滿之後找不到新東家，整整8年沒有發行新專輯。記者問怎麼度過這個低潮，她卻一臉不可置信，好像這問題很傻。「我只是沒發專輯，但我一直在唱歌，要是沒那8年，我根本走不到現在。」

那些外界認為的挫折與苦難，在她看來，全是化了妝的祝福。小時候她看到鄰居家有鋼琴很羨慕，祖母卻說：「飯都吃不飽了，彈什麼鋼琴！」她長大後更愛音樂；沒錢做客語專輯，只好自己寫歌，結果發現居然寫得還不錯；或是8年無法發片，她重回PUB練功不輟，當對岸電視節目《我是歌手》找上她，面對巨型舞台她毫無生疏，因為從沒離開過。

上天給她的，她從不視為理所當然，甚至不知道老天何時會收回。疫情期間她曾確診、胸悶了好幾個月，她說：「我很怕有一天醒來，聲音突然就不好了。」

「我的天賦早就用完了，剩下的是勤奮與努力」

「光靠天賦能走到哪？我的天賦早就用完了。」她自嘲。她知道自己有對音樂的感性與細節的把握，甚至曾經連開嗓都不用：「但現在體力差了，記憶力也差了，剩下的都是經驗，以及勤奮與努力。」

她從沒放過自己。為了讓嗓音保持渾厚，她持續健身，連出遊也不忘鍛鍊肌肉，被遊伴罵：「想逼死誰？」在國台客語三聲道轉換看似毫不費力，但工作人員透露，她在錄音室校正一個詞的發音，可以耗上好幾個鐘頭；即使已是金曲歌后，因為想把現場演出做到跟錄音室一樣完美，她總找老師再調整唱法。

音樂上繃得很緊的彭佳慧，生活上，也開始學著放過自己，覺得其他地方可以不必那麼完美。

她的12年婚姻以離婚收場，〈大齡女子〉、〈我想念我自己〉歌曲也唱活都會女性心聲，問她單身女性如何排遣寂寞，她聞言一愣。

「大齡女子都太會生活了，就是把自己照顧太好了，不需要人照顧。」但她學著：「反而要會示弱，不然另一半價值在哪？有些壓力就是要別人去分攤。」

現在生活的勁道，她用在好好與自己相處、用在每一項自己珍視的事物上。她非常享受午後自己在家煮個麵、看劇或聽自己喜歡的音樂，只有電風扇在耳邊響的時光。雖然每天下午6點3分孩子一按門鈴，就打斷這一切，簡直像南瓜馬車奔來打斷灰姑娘的美夢，但如同專輯中歌名〈一個人的Party〉依然是很重要的時刻。

「好好做自己，把跟人比較的想法拿掉。」是她走過50歲後的最大體悟。那個身著華服，卻在鏡子前怎麼看自己都不對勁的女孩，現在說的是：「相由心生，只有覺得自己好看的時候，才會真的好看。」

曾經在城市裡遇到挫折就飛回故鄉，當了媽媽之後，卻覺得再怎麼樣都得培養出歸屬感：「人成熟了以後，就要找出自己在那個地方的價值。假如自己對異鄉沒有安全感，孩子也會被這種氣氛感染。」

從前，大家喚她「鐵肺歌后」，愛的是她歌聲裡的剛強；現在，大家愛上的，是那個因為坦誠面對自己，而變得越來越透明從容的彭佳慧。

「每個人都要學會愛自己，唯有勇敢去做你想做的事，才會美麗。」她說。或許柔與剛從來不是對立，而是刀鋒上的平衡，為了保護心愛的事物，往往能將百鍊鋼轉為繞指柔。

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