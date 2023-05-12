碳權正夯！全台第1座公民森林誕生幕後 吸引保時捷、安聯的「有感永續」

【文・陳承璋】

走至宜蘭壯圍鄉一處貌似景觀平常的海岸，朝陸地的方向看去，視線會被一道道桂竹圍籬阻擋。圍籬裡，是正被保護，且等待長大的防風林樹苗。

讓種樹像養「電子寵物」

近兩萬棵樹，3週內被搶完

這些不起眼的樹苗，沿著海岸種植，綿延數公里、盤踞好幾公頃。

它們長大成林後，將保護被嚴重侵蝕的海岸線，同時固碳。這裡，是全台第一座，由公民與企業，透過募資平台種下的公民森林。

種一棵樹，要價新台幣1,200元，而且它還種在離自己很遠、鳥不生蛋的海邊；但這個種樹募資方案一出，不到3週，就超過原定募資金額的3倍，5.3公頃、近兩萬棵樹，也被企業認養一空。

響應的企業更逾百家，橫跨車業、酒業、金融業；包括保時捷、Gogoro、安聯投信都來當種樹者。

為何大家這麼熱中？

因為這個計畫，「讓永續、做好事這件事情，變得看得到也摸得到，」KPMG董事總經理兼亞太區ESG負責人黃正忠觀察。

這個計畫，讓大家可以看手機種樹——民眾訂閱種植一棵樹，可以為那棵樹命名，平時滑滑手機，就能看到樹的生長狀態。手機平台上有一切的觀測數據，包括：當天的溫度、濕度、封存了多少碳，都能一手掌握，且以區塊鏈技術保存，維持其透明公開與獨立性，讓人無法造假。

這讓養樹，就好像在養電子寵物一樣，即便樹種得再遠，都一樣有親切感。這，也是公民森林成功的關鍵——讓永續有感。

發起計畫的是成立不過3年的社會企業——好事交易所。

ESG難衡量、被看見

他先花錢找數據、找人種樹

有趣的是，其執行長羅偉銘出身廣告設計業，以前服務的是愛馬仕、卡地亞、萬寶龍等國際一線精品品牌，如今，竟然跑去海邊種樹。

背後，其實是一家公司，延伸核心競爭力的布局。「我們服務過的大企業，在永續上都碰到一個痛點，就是做永續、做好事，它沒有辦法被衡量，也很難被別人看見，」羅偉銘說，這會導致企業投入資源後，時常因為看不到效果，只好停掉。

尤其，當ESG（環境、社會、公司治理）成為主流、評價一家企業的指標時，企業做永續若無法發揮影響力，自然很難說服股東與投資人埋單。講白了，永續項目百百種，然而，當做善事沒有可衡量的指標，就很難對企業產生誘因。

於是，羅偉銘和夥伴想出的方法是，讓數據成為解方。有數據，就能證明企業做的每一項永續行動，都可成為看得見的績效。

然而，他們是廣告設計公司，既不會種樹，也沒有數據技術，那數據怎麼來？又如何說服企業，相信他們能把永續變成可以衡量的指標？

第一步，沒數據，他們花錢把數據「變」出來。

他們原有的公司，是艾姆設計，幾位共同創辦人，共同出資約1千萬元成立好事交易所，決定打造一個能累計數據，且加入區塊鏈概念的公民種樹平台。

但他們都不是科技業出身，整個數據平台，全得外包出去，導致經費暴增，「比如說，我的地圖資料是跟Google串接的，每一個消費者點進去看樹長得怎樣，都要收錢，」羅偉銘說，最後，預算暴增到2千萬元。

第二步，不會種樹，他們找別人幫他們種樹。

「種樹我們也沒有技術，所以要委託林務局幫我們種，然而，我們的模式很新，對政府單位而言，需要一起想辦法突破，」好事交易所執行總監李俊賢解釋。

他們打破傳統廣告公司拿到客戶預算才做事的被動接案習慣，改為主動出擊，「他們真的很敢，因為他們等於在投資一個不能預測效益的事情，」農委會林務局科長林香㿨說。

「說真心話，這真的是一股傻勁，」李俊賢苦笑。但，就像種樹一樣。想怎麼收穫，就得怎麼栽。

第三步，他們把種樹平台搭建出來。

平台上線後，所有種樹的觀測資料都公開透明可檢視，讓做好事能看得到、摸得到，使企業在執行永續專案時，能更清楚去預測計算整體投入的成效，也因此，與之合作的企業客戶、創新的商模，越來越多。

比如，加入森林公民計畫的Gogoro，宣布認養422棵樹，因為用戶可隨時上線觀測Gogoro種苗的成長紀錄、減碳量等資訊，所以用戶能清楚知道透過消費支持永續的實質成效，提升消費者對品牌的好感度。

同時，透過區塊鏈技術個別記錄每棵樹的吸碳量，有數據，讓企業能在永續報告書具體呈現，也有助於企業在未來換算成森林碳匯（指植物體內二氧化碳的進出量），達到碳中和目標。

認養1棵樹，達到多贏效果：消費者有感、企業能減碳。

但，他們既無數據系統，也不是種樹專家，唯一有的是整合數據與客戶的平台，別人難道學不走、抄襲不來嗎？

獨到的商業創意，成為他們的護城河。

不讓做永續像把錢丟水裡

提供解決方案、效益最大化

「他們的競爭力其實是來自商業創意，比如，他的名字就取得很有亮點，誰能想到好事，還能拿來交易？跟商業掛鉤？」黃正忠分析。

「我們是有做過評估的：廣告業的核心能耐，是不是能在ESG市場中有競爭力？」羅偉銘說。

一般來說，企業若要執行ESG專案，除了自主減碳外，對於外部在環境與社會面關懷，如淨灘、種樹、幫助弱勢等，往往都與非營利組織合作、委託執行。

但非營利組織多專注本業，較少思考商業面，自然無法換位思考，如何幫企業創造商業效益？比如，企業委託非營利組織種樹，對方就只專注種樹，相關的行銷、商業創意還是得由企業自己想。

但好事交易所除了提供平台之外，他們也以服務各大品牌的經驗，替合作的客戶思考怎麼把種樹的效益槓桿到最大。

換言之，他們不只賣樹、不只提供數據，他們是完整解決方案的提供者——替客戶從行銷、公關、商業上，想一套具備創新與創意的ESG計畫，這是他們最大的競爭力所在。

例如，好事交易所不只讓保時捷認養種樹，還幫忙策畫電動車試駕與生態工作坊，讓試駕車主可以現場學習製作生態瓶（指將樹苗培育在瓶中）；車主事後還會收到保時捷加入公民森林計畫在海邊種下的樹苗，用手機觀測這棵樹的成長狀態，並替樹命名。

公民森林讓企業知道，做永續不會只是把錢丟到水裡，它可以保護環境、兼顧商業利益。這讓更多企業主動叩門，找好事交易所一起發想永續創意。

「雖然建置平台花很多錢，可是光是接後續的永續合作案，其實就賺回來了，」羅偉銘說，今年，種樹的面積，將擴大1倍，超過10公頃以上。

除了種樹，今年，他們還展開新的訂閱計畫「方舟計畫：台灣油芒保種與復耕行動」，打算在台東復育這種低耗水、高吸碳且營養的台灣原生種穀類油芒，也吸引安聯投信、臺虎精釀等企業加入響應。

商業上的成功關鍵有二：一是洞察市場的痛點、二是大膽提出市場沒有的解決方案。很多人知道其一，卻沒有勇氣做到其二，即便機會上門，也不敢賭。

但在削價競爭嚴重的廣告業中，好事交易所長年磨練出其一，也有膽做到其二，因此他們長出新事業，開出一片森林，讓好事與更多人共享、更多人獲益。

※更多精彩文章，詳見《商業周刊》1852期。

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