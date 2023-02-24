一手寫狀紙、一手寫小說又導戲 乖乖牌律師的破框冒險

【文・鄭淳予】

「啊！我忘記帶律師袍了！」唐福睿爆出慘叫，偌大辦公室一片死寂，他連忙壓低聲向我們致歉，外加一串對自己的咒罵；對比前一日在通訊軟體上一絲不苟確認訪問細節的「唐導演／律師」，眼前這位仁兄戲劇化得像小說人物。

《八尺門的辯護人》橫掃金鼎獎、台北國際書展小說首獎等各大獎，同名電視劇即將在夏季播出，編劇兼導演唐福睿是律師，他一手寫狀紙、一手寫小說又導戲，把艱澀的法律議題說成深刻動人的故事，文壇、影壇都被撩起，他到底是何方神聖？

近年埋首寫作與拍片的他，莫非律師袍已在角落蒙塵？但他說自己仍保有律師執照：「我現在是義務律師，久久接一件法律扶助官司，雖然不是什麼大案，但如果生活全是創作，會缺少刺激。」

律師走上拍片路，背後是一個乖乖牌摸索路徑的故事。

當上律師卻轉念電影

父親青天霹靂：完蛋了

家有工程師父親與公務員母親，對唐福睿而言，朝九晚五彷彿天經地義的人生圖像。他沒有非走不可的路，照著排名填大學科系，進了中正法律系。儘管對法律的理解全從《法內情》等電影而來，但他隨遇而安，雙親寬心，皆大歡喜。

但是大二那年，唐福睿買下第一台數位相機，人生中理所當然的坦途出現歧異點，從拍活動照到拿著V8拍自己想的故事、摸索剪接技法。到了大四，他更報考傳播所，結果沒考上。

「沒考上我就放棄，延畢一年，改考法律所。」初嘗「禁果」不成，他摸摸鼻子走回法律路，反而順風順水，學成畢業又考取律師執照，順著人生勝利組的履帶，進入凡人仰望的菁英樂園。

「我從開始當律師就知道，世上大部分的事並非是非分明，案子常兩造各說各話；少數幾件會讓你滿懷責任，法官不採納時會覺得挫折，但我不太鑽牛角尖，」難道對法律的日常實況失望了？他果斷回答：「還好耶，我對律師工作從來沒有失望，也可以一輩子做下去。」

沒有野心就不容易傷心，工作、生活兩不犯，他甚至有餘裕記下工作上累積的靈感，人生就這樣樸實無華到退休也無不可。

反而是同念法律的妻子先揭竿起義，想趁年輕考公費留學，出國改念室內設計。唐福睿心中的天平晃動了一下，但他對法律毫無留學深造欲望，這時妻子又說：「公費留考有電影，你要不要試看看？」他眼睛一亮：「好喔！」

其實他沒有一定要出國，考公費只是圖正當性，「失敗了，我再回來當律師就好。」人生裡最叛逆的行動，他防得滴水不漏。有次父親見他桌上兩本磚頭厚的電影史，心起疑竇，唐福睿推說是看興趣的，直到考上才宣布：「我考上公費，要出國念電影了。」好好的律師不當，要去學電影，父親青天霹靂：「完蛋了！」

他與妻子一起遠渡加州，在藝術學院完成第一部長片劇本《童話‧世界》，是一個關於補教名師長年對多位女學生伸出狼爪的故事。發行商陳振熒指出：「導演利用法律專業背景為片中的權勢性侵做了很好的詮釋，為敏感議題發聲也很讓人感動。」

新手導演拍敏感議題受矚

避免說教不蹭話題，成硬傷

處女作獲得「拍台北」銀劇本獎、又得到天使投資人贊助他完成拍攝，卡司集結張孝全、李康生、尹馨等實力派演員，強勢入圍六項台北電影獎，在電影圈不知要燒幾輩子香才能換來這樣的強運。

然而師生戀與性侵題材對商業票房而言，並不討喜，最後也沒有得到任何獎，大熱倒灶，唐福睿初嘗挫敗滋味。

「《童話‧世界》的成績不如預期。」他一臉凝重，不自覺握拳：「得獎也是（敲桌），票房也是（敲桌），」揪住他情緒的，是對共事夥伴的慚愧：「我辜負了很多人，因為很多人相信這個故事，演員也非常認真在演，而且演這戲非常痛苦。我就覺得，怎麼會這樣子……，」樂觀如他，也難掩懊惱。

「寫《童話‧世界》時希望這是讓觀眾好下嚥，又能讓法律觀念普及的故事 ，但走完一遭才發現，喔，還是跟你想得不一樣。」創作之初他避免說教，但法律專業讓他唯恐消費議題，試圖平易近人，又不能流於輕浮。

總是走安全路徑、設好安全閥的唐福睿，面對未知領域，慣性選擇最安全、最保守的方式，把一個血淚情意的故事，說成兩造並陳的法庭攻防，觀眾的興趣被挑起，最後卻無處安放。

創作終究不能怕出錯，打安全牌或許比較不會被罵，但也難以取勝。他意識到：「第一次寫劇本很ㄍㄧㄥ（拘謹），有些法律論述本身就是包袱。」

他很快重整心境：「所以到了下一部，有比較輕盈一點。」輕盈的絕不是議題，他跨出權勢性侵這個已經夠沉重的議題，索性一腳踩進死刑議題的深水區。

一部談死刑的小說橫掃獎項

「知道為何而活」讓他堅持

《八尺門的辯護人》探問的是：假使殺人者殺的是兩歲小女孩，主張廢死的人仍認為不能判處死刑嗎？假使弱勢的移工偷竊，是否值得同情？

「唐福睿勇於挑戰讀者，讓這部小說恰好在純文學與通俗小說間取得平衡，」鏡文學總編輯董成瑜初讀稿件就分外驚喜，覺得撿到寶：「除了是台灣小說少見的類型，還可以從故事中看到作者頭腦清楚、有正義感，更難得的是有幽默感。」

這部小說獲得鏡文學百萬影視小說大獎首獎，二○二一年底出版後，橫掃各大文學獎項，有了翻拍成電視劇的機會，唐福睿自請擔任編劇、導演，演員有李銘順、范逸臣、雷嘉汭。

劇組開拍前以為會見到一名嚴肅、咄咄逼人的法律人，結果一頭鬈髮的導演沒發過脾氣，痛苦時只會自己抓頭髮，大家都以頭髮蓬亂度判斷導演的焦慮度。

演員洪毓璟說，導演既能理性分析角色，又能順其自然引導演員迸發感性，還保有幽默感，讓現場沒有壓力的表演。製片蔡雅霖回憶：「雖然壓力山大，但他還是不忘給鼓勵。我們的樂趣就是學導演喊：『很棒，再來一顆（鏡頭）！』」

現在對唐福睿而言，與其在庭上跟人爭得面紅耳赤，創作讓他更能把觀點有條理的鋪展。寫作卡關、世界再紊亂，「只要理出脈絡，混亂世界就有一小部分是我可以確定的。」

從求學考試到當律師以至出國留學，他每個階段有明確目標後，就只專注把眼前事做好。「尼采有句話讓我很受用：『一個人只要知道為什麼而活，就可以忍受任何一種生活。』」他說：「當律師很辛苦、準備考試很辛苦，拍戲很辛苦，只要知道自己要什麼，就可以繼續。」

這位把話說得鏗鏘的斜槓青年眼前有什麼待辦事項呢？他不假思索說道：「我要把《童話‧世界》的小說寫完，今天要進行結尾了！」

自己的故事終究要由自己收拾才能放下。說完他又掩面崩潰：「寫小說真的好痛苦喔！寫了才發現當初很多地方不夠完整。」一旁編輯淡淡說：「怪不得那時沒得獎。」

過於直率的吐槽讓記者也忍不住抖了一下，唐福睿卻笑了：「太～棒了！我就需要這種同溫層以外的朋友！」踏上未知的冒險總會有些意外收穫，而他已裝備滿載，要為人生開闢另一條路。

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