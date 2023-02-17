儲電量抵2萬輛電動車、成本竟不到鋰電池15%！認識比爾蓋茲搶投資的「鐵鏽電池」

【文・王茜穎】

能源轉型，是全球未來30年內最重要的事。7年後，再生能源的產值將是現有規模3倍，每年上看6500億美元（約合新台幣19兆6千億元），成了最夯的商機。

企業該如何搶攻這波商機？答案是，得電池者得天下。

而電池，比的是，誰的續航力最久。

就因為這點，特斯拉前副總裁馬特奧．哈拉米洛（Mateo Jaramillo）創設的Form Energy，成為2022年全美吸金前10高的新創企業，獲得全球巨頭比爾．蓋茲的突破能源科技（Breakthrough Energy）、淡馬錫控股，以及全球鋼鐵巨擘安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）等青睞，總募資金額超過8億3千萬美元（約合新台幣250億元）。

目前多數發電廠都是用鋰電池來儲能，但它成本高，一次只能儲存4到6小時的電量。Form Energy則因打造出可儲存100小時以上電量的超級電池，打敗天下無敵手；且成本只要鋰電池的七分之一（約14.3％）。

哈拉米洛曾負責特斯拉固定能源開發，目前該公司推出的電池儲能產品如家用型電池powerwall、行動電池powerpack，都出自他之手。

2017年，他離開待了7年半的特斯拉，出來創業。「這是我能想到最大的機會，它將在世界的下一階段創造大量財富。」哈拉米洛說。

開採最多又便宜的鐵當原料

不必與電動車爭材料

而且，當別人拚命搶鋰礦做電池，他卻是用鐵—這個地球上最便宜、最常見的材料來做「鐵鏽電池」。

一組鐵鏽電池的體積跟一台洗衣機加烘衣機差不多，它的原理是，電池放電時吸氧，讓浸泡其中的薄鐵板生鏽，釋放電子；充電時，電流則讓鐵鏽還原，吐出氧氣。就像是讓一片鐵在吐納呼吸之間，完成充電放電。

相較於鋰電池必須仰賴鋰、鈷、鎳和石墨等稀缺貴金屬的進口，且資源被中國等少數國家壟斷，牽動著美國能源安全的敏感神經，鐵卻是地球上開採最多的金屬，而且價格便宜。

「你很難跟電動車產業競爭同樣的材料。」哈拉米洛說。過去兩年，因為電動車瘋搶電池，全球鋰礦價格因此飆漲十倍。

2座鐵鏽電池系統將誕生！

一座電池供電2萬輛電動車

其實，用鐵儲電，不是什麼新招。它是1970年代時，美國因應石油危機而做的電動車研究，沒想到，塵封半世紀後，被Form Energy從歷史塵埃中找出、更新後，用來幫發電廠能源轉型。

該公司將在全美最大電力公司之一Xcel Energy旗下兩座將退役的燃煤電廠試點，建造2座鐵鏽電池系統，單座電池可連續供電100小時，總共可供100萬度電，預計2025年上線。

100萬度有多大？特斯拉最暢銷的Model 3電池容量約是50度到82度，換算起來，一個鐵鏽電池系統最高可抵2萬輛Model 3電池；或者，供應台灣2841戶家庭，整整1個月的用電量。

然而，要取代燃煤電廠，還需要更多電池。

去年底，它宣布將在美國「鐵鏽帶」上的凋零鋼鐵城韋頓（Weirton），蓋第一家電池廠。

這座城市的誕生、得名都是因為韋頓鋼鐵公司。它曾是煤炭州西維吉尼亞州最大的企業，韋頓曾是全州最富有的城市，然而半世紀後卻不敵全球化，在2003年宣告破產。

誰會想到20年後，垂死的鋼鐵城會因鐵鏽翻身。

記者會上，西維吉尼亞州民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）激動的說：「這將帶來高薪的工作和新的經濟契機，那正是我談判《降低通膨法案》時的初衷。我一直在說的就是：前進的道路是創新，不是淘汰。」因為他投下關鍵一票，美國去年通過了《降低通膨法案》，承諾10年內投入3690億美元（約合新台幣11兆元）能源轉型。而在此之前，他曾是反該法案的頭號人物。

他們將這座電池廠命名為 Form Energy One，預計今年動工，明年商轉，電池成本每千瓦時不超過20美元。

意思是，它的價格只有鋰電池的不到七分之一。

史丹佛大學大氣與能源計畫主任雅各布森（Mark Jacobson）告訴美國能源媒體Utility Dive，這是前所未見的「重大突破」，「這將使全世界快速轉型到百分之百清淨再生能源，避免斷電，而且成本比之前想像得還低，將讓我們比預期更快擺脫化石燃料、核能和生物能源。」

※更多精彩文章，詳見《商業周刊》1840期。

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