黑暗榮耀、初戀幕後推手都是她！網飛亞洲爆款劇女王踩坑告白

【文・李玟儀】

從揭開韓國補習文化的《浪漫速成班》、霸凌復仇的《黑暗榮耀》，再到緬懷初戀的《First Love初戀》，打造這些轟動亞洲、博得台灣人眼球的影集，幕後推手都是網飛（Netflix），而這背後主要功臣，就是網飛亞太區（印度除外）內容副總裁金珉煐（MinYoung Kim）。

金珉煐推動的代表作中，最著名的就是2021年暴紅韓國影集《魷魚遊戲》。它講述主角身負龐大債務，被迫參與生存遊戲賺取財富，裡頭雖然有韓國在地懷舊遊戲，但因主題涉及社會階級不公，引發全球共鳴追看。

不少企業常有「一代拳王」宿命，也就是推出一部代表作，但後繼無力。網飛卻能繼《魷魚遊戲》後，又推出在至少8國收看排名第一的《黑暗榮耀》。除了韓劇，連在日本也接連推出《First Love初戀》等高收視影集，且紅到其他國家。

數年試錯抓出台日觀眾口味

這背後關鍵，在於網飛發現：「套公式」把一套劇賣到全球的老辦法並不適用，必須先深入了解各國市場特色，做出在地觀眾喜愛的劇集，才能再推廣到他國，中間無僥倖空間。

「我們花了比想像中還要多的時間才弄清楚、也才更有信心，我們需要在日本做更多真人版（live action）的劇，」金珉煐指出。

雖然網飛在15年就進軍日本，比韓國還要早，但它在這擁有逾1億2千萬人、影視產業又成熟的廣大市場，過去沒有太多斬獲。反而晚一年進軍的韓國，急起直追，陸續拍出轟動亞洲甚至全球的作品。

「（在日本市場）我們看到一些觀眾（喜好）的訊號，但（剛開始）並不明顯。」金珉煐表示。

花了數年，他們不斷「繳學費」，才弄清楚日本觀眾的在地口味。如日本觀眾相較喜歡以角色驅動的故事，也就是塑造鮮明的男女角色，再加上科幻、動作和愛情這些題材，更會埋單。

尤其《First Love初戀》廣受歡迎，在日本網飛觀看榜蟬聯多週冠軍，且進入非英語影集全球榜單前10名。金珉煐表示，這部劇給他們很強的信心，不但日本觀眾喜愛，還能走出日本紅到海外市場。

台灣觀眾同樣需要在地題材，這是它踩過好幾個坑的領悟。

一名不願具名的業內人士指出，網飛曾在台灣投資3部原創劇集，但表現不如預期，內部評估應該是失敗的。這3部總製作金額估計新台幣逾億元。

曾負責《極道千金》製作的好好電影營運總監莊淳淳說，網飛當時派美國好萊塢編劇協助，台灣團隊雖收穫不少，但因文化差異，不夠在地化，執行出來沒想像中好。換言之，該劇沒有紅到亞洲其他國家，連在台灣也沒引起廣大回響。

不過，因為有了這3部影集「試誤」，他們也開始找出觀眾的樣貌，如台灣觀眾偏好議題性強烈、富有人性關懷的作品，且從韓、日、西班牙等，各國影集都愛看，接受度很高。

特別是，光靠好萊塢編劇不再是靈丹妙藥，反而是，讓在地團隊開發台灣獨有題材，更可能得到觀眾喜愛。

他們明白須先讓劇集接地氣，才能不重蹈覆轍，進而推廣至海外。莊淳淳指出，近期以台灣傳統宮廟信仰為主題的影集《乩身》，為符合台灣觀眾口味，製作方法也做出新調整，「這次都是華語的工作人員在討論。」

「當網飛要跨出美洲，開始進入亞洲之後，它其實很清楚內容在地化的重要性，內容在地化越徹底，或區域化越徹底，它越能夠去擴大它在美國以外的訂戶基礎，」牽猴子整合行銷共同創辦人王師指出。

拍韓劇成本高，成台灣機會

此外，王師並觀察，和網飛競標優質韓劇的影視平台越來越多，「它在內容的取得上，勢必得分散風險來源，因為韓劇的價格只會越來越貴……，所以（網飛）眼光會開始把一些資源跟重兵，開始投注在日本等市場。」因此，這也是台灣影視產業的機會。

網飛在今年1月公布2022財年第4季財報，雖然全球付費新增用戶數量增加，但營收成長幅度卻創上市以來新低。當越來越難靠一套法則打天下，得根據不同市場口味，製作在地影集，成本投資恐怕不小，這是他們得跟時間賽跑，面對接下來的挑戰。

「最關鍵的還是滿足我們的核心觀眾，」金珉煐說。以觀眾為本，只有當越懂各市場的在地觀眾口味，打擊越來越精準，才能打造各市場，甚至全球都想看的爆款劇。

※更多精彩文章，詳見《商業周刊》1840期。

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