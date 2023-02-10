頂著被罵敗家子壓力 永豐餘三代拚出電子標籤王國

【文・王貞懿】

14年前，在德國，兩個30出頭的年輕小伙子，早上8點出門，一天拜訪4組客人，沒過晚餐時間絕對回不到飯店，一趟出差至少6天起跳。時常一天路程10多個小時，只好彼此輪流開車，累了就停在路旁喝杯咖啡、吹吹風，換手再上路。

但，車裡的兩位，其實不是什麼窮小子，而是玩紙板長大的永豐餘集團第3代、永道射頻（以下簡稱永道）董事長何奕達，與他的最佳戰友林秉毅。

如此拚命，是因為這條路所有人都不看好，這是一個王子在逆風中證明自己的故事。

走進迪卡儂，你只須把想買的瑜伽褲、露營燈統統丟進籃子裡，不必經過店員、不用拿讀碼器掃條碼，直接咚一聲把整個籃子放在自助結帳檯上，不到幾秒，就能輕鬆完成購物。這背後靠的就是永道所做的RFID電子標籤，它靠無線射頻技術進行溝通，不必一個一個掃碼、不用對齊、更不會出錯。

新技術將改變紙業角色

面板經驗卻讓集團投資保守

永道是全球第2大RFID電子標籤廠，去年前3季營收逾16億，每股賺超過4元，不只迪卡儂，知名品牌如優衣庫（Uniqlo）、LV，甚至零售巨頭沃爾瑪（Walmart）、聯合利華或7-Eleven，都有永道的產品參與其中，公司預計在3月掛牌上市。

早在2000年，物聯網一詞還沒風行時，在麻省理工學院（MIT）念書的何奕達，就看上了這個由學校實驗室提出的點子。那是網路泡沫最盛的時候，有志之士所思所想的是，虛擬的網際網路和實體世界該怎麼串聯，而RFID就被看好是「牽線人」，讓所有的物品都可以被追蹤、記錄。

當時，永豐餘集團旗下最大的工業用紙事業，正面臨中國業者崛起的威脅，他與父親何壽川都看見了網路的潛力，也都同意，若每個紙箱都裝上了一枚RFID標籤，就可能成為物聯網世界的一分子，使紙業不再只是被動的供貨商，甚至能成為扭轉零售商、製造商和消費者間關係的關鍵角色。

雖然前景看好，但要切入，其實難題重重。

首先是，要在RFID產業鏈中參與哪一段？扮演什麼角色？何奕達反覆思辨，才選擇中游的電子標籤切入，因為最上游的半導體投資過大，下游應用則是得靠各產業使用者自己發想，才能最貼近需求。「這個產業（新），你必須要冒風險，可是我們的條件，又不允許去冒太大的風險。」

資源，是第二道難關。但，永豐餘何家明明家大業大，為什麼沒條件冒險？

原來，永豐餘集團事業版圖雖橫跨紙業、金融、生技、電子、印刷，目前總市值超過5千億，旗下市值居冠的就屬電子紙霸主元太，該公司早在永道成立前十幾年，就曾憑著一條2.5代線，成為國內TFT面板先驅。

如今雖然果實甜美，可當年卻也曾經傷痕累累。在電子紙迎來盛事前，元太一邊苦守冷灶，一面還得處理年年虧損的韓國子公司Hydis，股價甚至曾經跌破10元，淪為雞蛋水餃股。

因為科技日新月異，面板尺寸快速更迭、越做越大，業者得不斷拿更多錢投入，元太一度就像無止境的錢坑。「當初也沒想到，顯示器產業的錢後面會大成這樣。」何奕達說。有了前例，讓永豐餘面對科技業投資，變得更加審慎。

富二代標籤成創業包袱

他借倉庫生產，卻沒有市場

外界看他是含著金湯匙出生的「少爺」，但這個富二代標籤，對原本就想自己創業的何奕達來說，其實是「負」資產。

因為一般人創業失敗，會被戴上勇敢的勳章，但他失敗，就得背上敗家子罵名。

於是他比一般人更謹慎。07年，永道用最精簡的規模創業。最初，他們在永豐餘紙業大本營揚州成立，就是借用倉庫，用塑膠布簾圍出一個空間，裡頭放著兩台設備開始練功。

但即使謹小慎微，也敵不過大環境的殘酷。內部人不看好，外部，更連市場在哪都不知道。

最初，何奕達理所當然找了擁有光電產業背景的人進來，但最終那位總經理離開了。「因為他覺得這個東西（RFID）起不來、不好玩，他說這個一定做不起來的。」

確實，當永道開始建產線後，市場卻未如期起飛。沃爾瑪要求旗下前100大供應商使用RFID的政策，遭遇極大反彈，因為基礎建設、技術、價格沒一項夠成熟。緊接著08年金融危機，全世界都擔心天要塌了，瀰漫著一片保守氛圍，更沒有人想採用新技術。

「它一定會變得很偉大！」

找戰友開車四處招攬客戶

因此，何奕達只好連拐帶騙去找戰友。「我就打給他，說：『欸，你來，我們來做這個（RFID），別人不看好，可是它一定會變得很偉大。」

電話的另一頭是永道副董事長暨總經理林秉毅，兩人是學生時代就會一起爬山、聊天的好友。何奕達自嘲，「你可以問他，他那時候根本不相信。」

但林秉毅絕對不是被騙進來的。當時，在美國從事創投工作，年薪20多萬美元，已拿到公民身分的他心底清明，「從財務的角度我絕對不會投，因為這就算做得起來，也是好多年後的事情，我的錢會卡在那邊好幾年。」

他會接，有兩個理由：第一，想做實打實的東西，不只是看數字報表給建議，卻沒有最終決策權；第二，他知道何奕達也把自己給押進去了。

「老實講我們都有一種想法，希望證明給父親看，他的爸爸也好、我自己的爸爸也好，我們真的可以做不一樣的東西出來，我們很認真，每天都戰戰兢兢的在把事情做好，可是，在那種光環下，做什麼事，（人家）都覺得那是因為你爸爸。」 父親同樣事業有成的林秉毅，更能理解何奕達。

外人越看他倆是養尊處優的少爺，他們越是要手足貼地的打拚。

一開始，連客戶在哪都不知道。「也不可能有什麼司機啊，我開一開換他開，他開一開快到客戶公司了，停下來我們交換位子，再進客人的公司。」林秉毅說。

聽到半導體廠因為安全需求，要加強控管強酸、強鹼的容器，像桶子只能重複填裝十次，若用人工抄寫，難以確保是第幾次。他們就拿著自家公司產品，去告訴客戶什麼是RFID技術，可以如何幫助他們。

也拜訪過台灣面板廠、土耳其鐵路票證供應商和任天堂的遊戲卡帶供應商，只要客戶願意見他們一面，他們一定衝。

會如此拚搏，是因為永道雖然是全球第一批投入RFID領域的企業，但相較業內其他玩家，根本是無名小卒。周圍繞著的都是各產業巨頭，從晶片供應商恩智浦（NXP），到終端客戶優衣庫、沃爾瑪。

「不要說當時的永道，你就算整個永豐餘所有的相關企業加總，跟那些公司比，根本一丁點都不算。」何奕達直言。

但，這正合他們的意，因為只有到沒人認識的地方闖出名堂，才更能撕下少爺標籤。

16年，打入優衣庫，終於讓他們在國際市場一戰成名。

切入快時尚庫存管理商機

他計較細節，獲大品牌青睞

當時，快時尚崛起，但這些品牌的過季品並不會進到暢貨中心，而是銷毀，如何做好庫存管理與跨店調度，成為業者的一大痛點。

但材質軟、體積大小不一的衣服，不論掃條碼或人工盤點，都曠日費時，因此改由RFID技術出線，永道成功掌握此趨勢。

一位外商紡織業高層透露，在盲測的產品效能評比中，永道贏過市占率第一的同業，取得優衣庫第一年的獨家供貨權，並藉由此實績，再拿下一間間的服飾品牌客戶。

能打入優衣庫，除了技術，更是因為他們真的讓這技術能符合成本效益，飛入尋常百姓家。其實，一直以來，RFID技術不缺想用的人，只是能用得起的人，很少。

07年，一枚RFID標籤成本約是1美元，而永道是全球第一個，實現當年麻省理工學院喊出，一枚標籤要做到成本5美分願景的公司。這近20倍的差距，靠的是對每個細節的極致追求。

「你要一點一滴、一點一滴（的精進），裡面每樣東西都要變更便宜，你的量、效率、良率，什麼東西都要一直往下鑽研，才能做到。我們良率是算到小數點後面四位數。」何奕達說。

「我們的廠房最開始是租的，所有的錢都拿來買機器……，所有的擴產、廠房，也都是很確定拿到訂單，才去投資，」林秉毅說，為了提升生產競爭力，永道也會自己改機器，從驅動馬達、齒輪到探針，除了韌體難以突破，其他幾乎都能動手改。每個變動，都是為了加速公司投資回收的速度。

錙銖必較、小心翼翼，是因為他們知道，永道不會有取之不盡的資源。當錢花光了，就玩完了，這是背水一戰。錙銖必較更成了他們現在面對迪卡儂、沃爾瑪等大客戶的競爭力。

現在，永道已是世界第2大RFID標籤廠，鎖定用量最大的品牌客戶，他們不僅對技術要求高、只用最好的產品，也因為採購量一次就是幾億枚，單價差個幾分錢，乘起來就是幾千萬美元的差額。「你客戶群到這個階段，成本就是得控制得很好。」何奕達說。

沒有富家子弟創業，花錢大手大腳的習慣，永道之所以能成功，是回歸到永豐餘起家立業時，一毛、兩毛都盯得仔細的初心。

雖然，RFID技術在自動化、智慧化的趨勢下前景亮麗，但也因此引來更多躍躍欲試的新進者，業內的購併案也陸續發生，永道能否持續保持領先地位，值得關注。

但走了16年，何奕達終於靠電子標籤這門生意，撕下自己身上的標籤。

不論出身什麼背景，每個人身上都被貼著各式各樣的標籤。別人如何貼標，我們無法置喙，但我們永遠能捲起袖子，用行動證明別人看錯了。

※更多精彩文章，詳見《商業周刊》1839期。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

菜田當iPhone工廠經營！直擊蔬果界的台積電、聯強，看科技買菜如何翻轉1800億產業

那天，我被世界最安全公司解雇了！比蘋果更難保的飯碗…

明明吃很少，肚子還是在變大⋯別怪新陳代謝了！「這東西」吃太多才是問題