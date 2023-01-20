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旭榮執董復刻「最強球員的老爸」 零放水教出五子棋高手

聯合新聞網／ 商業周刊
黃冠華這天褪去常穿的中山裝，換上籃球服，並興奮展示蒐藏，「這是民國81年出版，台灣最早發行的《灌籃高手》漫畫！」。商業周刊提供
黃冠華這天褪去常穿的中山裝，換上籃球服，並興奮展示蒐藏，「這是民國81年出版，台灣最早發行的《灌籃高手》漫畫！」。商業周刊提供

【文・韓化宇】

「你知道河田雅史的媽媽叫什麼名字嗎？叫真紀子！」「你知道櫻木花道父親暈倒時，他衝出門找人幫忙，路上被幾個小混混堵住嗎？8個！」

台灣針織布紡織大廠二代、旭榮集團執行董事黃冠華，是《灌籃高手》超級鐵粉，不僅能將漫畫台詞倒背如流，連鮮少被注意到的枝微末節也瞭若指掌。

漫畫中「日本最強高中籃球員」澤北榮治的養成術，更成為他培育兒子成為五子棋高手的啟發。

黃冠華說，當孩子對某一事物展現熱忱，要從小把他當成大人般的對待、加以培養，讓他從起點，就有比同齡人更高的視野。

做孩子興趣的點火人
他把幼稚園兒子當大人，對弈不禮讓

澤北榮治，在對決湘北的比賽中，技壓主角流川楓，展現天下第一人氣勢。過人本領背後，是從小苦練的結果；他4歲時，被父親發現有籃球天分。為了栽培他，父親不惜借錢，在鄉下蓋一個有籃球框的大房子，讓他能盡情打球。並且，夜以繼日的和孩子一對一鬥牛，從不因他是小孩而放水。

直到上了國中，澤北終於贏了父親。他加入籃球校隊，一上場就把學長打得落花流水，因為從小被視作大人訓練，一般國中生早已不是對手。

這段經歷，也真實發生在黃冠華家中。

他說，大兒子自幼愛五子棋，上幼稚園時，老師要學生畫「我最喜歡的一幅風景」，兒子竟將圖畫紙畫成棋盤，上面布滿黑子和白子，彷彿金庸小說《天龍八部》裡的「珍瓏棋局」。

老師看了急忙打給黃冠華：「你兒子好像太過投入（五子棋）了，」他聽了不但沒生氣，還暗自竊喜：「能全神貫注投入一個興趣，是好事啊，……人有所癡，必有所成！」

此刻起，有二十多年棋齡的黃冠華，當起大兒子越級打怪的對手。他從不刻意禮讓，因為他認為，當孩子從小跟他對弈，自然會把面對他這樣等級對手的思考、應對，當作常態，他常對孩子說：「不要靠你的對手犯下低級錯誤而獲勝，要贏，就要扎扎實實的贏。」

每次對弈之後，他便會帶著兒子覆盤，一起上網看著名棋譜、一同赴五子棋協會舉辦的比賽觀棋，持續積累實力。

兒子上小學1年級後，他帶孩子參加學校的五子棋會，為了做實力分級，入會前要和社團老師對局，結果，兒子竟輕易贏了老師，這時才發現，兒子的實力不但超越同齡小朋友，也可和成人比肩。現在，他的大兒子是台灣擁有五子棋段位者，最年輕的五人之一。

他強調：人生有幾回，能義無反顧投入一個領域？當發現孩子的興趣，長輩要當點火的人，有朝一日孩子回首時，才不會遺憾。

「你看櫻木花道，原本是個小混混，被赤木晴子鼓舞後，有多熱愛籃球？」黃冠華說，「我們都要當澤北哲治（澤北榮治的父親）、當赤木晴子，幫助孩子在夢想的道路上持續奔跑。」

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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