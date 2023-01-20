逃家浪子成魚塭裡的發明家 把上萬電費變不到千元

【文・管婺媛】

位台灣虱目魚養殖重鎮——台南北門一處面積3分大（近900坪）的魚塭上，看不見任何傳統魚塭常見的水車，只有一顆大小約籃球2倍大的白球，浮在水面上，下方正緩速的攪動水流、增加水池的含氧量。

這台機器，叫增氧造流機，一機可抵6台水車，省下逾9成的電費。別人的魚池，一個月電費要上萬元，但這個魚池，每月電費只要不到1,000元。而且，池水含氧量高，讓魚長肥的速度，比傳統水車養出來的魚，快了1.5倍。

少飼料又不用藥，甚至淘汰傳統水車

他的魚蝦反倒長得比同業快1.5倍

打造它的，不是什麼科技公司，而是入行不過10年、今年52歲的旭海安溯水產公司創辦人黃國良。

他是個半路出家的養魚人，也是今年新科10大神農得主之一。該獎號稱「農業的奧斯卡獎」，從1983年舉辦迄今，能入列的養殖業者，不過17人。

他用跟所有人不同的方式養魚：不用藥、少用益生菌，基本上也不怎麼投入飼料，而是自創生物鏈養殖法——以一物剋一物、一物平衡一物方法，讓魚池形成一個平衡的生態系。物種活動空間更大，肉質也更好，別人1斤白蝦賣一、兩百元，他可以賣到600元。

大魚吃光小魚怎麼辦？他相信生態系自能平衡，試驗了2年失敗，第3年才成功，「大魚不會互吃，因為吃不下；大魚也不吃小魚，因為吃不飽，食物鏈、生態鏈建好了，我什麼事（撒飼料、營養劑等）都不用做。」

一個池子，同業頂多讓兩到三種魚蝦物種混養，但他的魚池，偏偏塞了二、三十種物種，龍膽石斑、午仔魚、虱目魚、龍蝦、草蝦、明蝦、海蝦、鳳螺、蚵仔、海葡萄等，而且別人養魚通常養11個月，但他只養半年，其他時間養水、養池。

他還自己研發了前述的增氧造流機。他毫無電機、機械背景，靠著自學、土法煉鋼，砸了千萬元，還更迭到第5代。

但他這款發明，已經賣到全台5縣市，甚至連科技大老們都肯定。去年由大聯大控股、研華、佳世達、光寶、精誠等科技大廠聯合發起並擔任評審的IMV ESG科技創新提案競賽上，黃國良獲得首獎，一人搬走最高獎金70萬元。

拿獎，他一點也不手軟。神農獎、水產界最大獎海宴獎、產銷履歷達人、全台第1個拿到輸歐盟認證養殖場場主，連友邦元首、帛琉總統來台，也指名要參觀他的漁場。

他的養殖方法與理論，讓東京海洋大學的學者遠道而來研究、寫成論文，但看在同業眼中，卻是離經叛道。

別人說他離經叛道，他也認了。

他高中離家闖蕩，忙到生病才返鄉

接手家業，想翻轉「累又難賺」困境

他從小就是個叛逆的孩子，5年級就離家出走，抽了媽媽錢包裡的2,000元，一人從台南搭車上台北找工作。錢被騙光，他就在現址帝寶、當時仍是公園的躺椅上睡了3天3夜，餓了喝水充飢。日後他可自豪了，「我都跟人說我可是住過帝寶的！」

最後，舅舅抓他回家，但一進村落，全村人不讓他進家門，壓著他去廟裡住了1週。原因，是為了驅邪。「這孩子一定是被邪靈附身，」村裡人說。

外公、爸爸都養魚，出身養魚世家，但他卻恨透了養殖業——苦多事多賺得少，價格都掌握在盤商手裡，還得看人臉色。

當時，看著父親為了爭取漁民權益上街舉標語遭人推打，他氣得上街跟警察打架，覺得農民太卑微了，打死也不想要做這行。

高中畢業，他頭也不回的逃離家，整整5年過家門而不入，在外遊蕩，竟也混出了名堂；從出版、文具，轉到了科技業，在中國企業擔任業務高管，年薪數百萬元，開豪車、喝美酒，直到10年前，身體出了問題。

「我那時就是想著回台灣等死，」醫師判定他肝硬化加膽癌，活不過2年，他在外流浪十餘載，終於坐回台南老家門口，卻看著近70歲的老父從門前經過，每天扛著魚飼料上工。黃國良不忍，出手幫忙。

終究一腳踏入養殖行列，但他心不甘情不願，宛如行屍走肉，「我爸叫我扛飼料我就扛，去拉水車我就拉，一點熱情都沒有。」

他以為養魚很容易，魚苗放了，飼料撒了，應該就能收成吧？「但我連續2年沒魚可收，我才開始想，啊，原來養魚沒這麼簡單。」

他開始研究怎麼養，還是全村第一家做產銷履歷的，但盤商一來池邊喊價，即便是低於市場的不合理價格，他還是得低頭。「魚販說，不賣，就『放厚夕（台語：放著等死）』！」從此，他在心裡立誓：「我的魚再也不賣給魚販！」

但，想改變漁民長期依賴盤商賣魚的體系，可沒這麼簡單。

不怕「自找麻煩」砸千萬開發新技術

推水產分級化救低價，高檔貨賣飯店

獨立賣魚的第1年，養了1萬隻魚，他只賣出3,000條，剩下的他半賣半相送，「我到處去拜託別人收，去夜市、鹿耳門、天后宮擺攤。」整整1年，他窮得1天只靠巷口1碗25元的滷肉飯果腹，也不敢回家跟老婆說。1天1餐的習慣，他到現在都還維持。

後來事業慢慢上了軌道，他又大手大腳借了千萬元，蓋了歐盟等級的無菌水產加工廠，除了自產自銷，他還想賣出國。父親覺得他自找麻煩，氣得好幾個月不跟他說話。

他養魚10年，這種「自找麻煩」的事，不斷重複上演——為了省3萬元的電費，花千萬研發增氧造流機；為了試驗養殖法，賠了2年、數百萬元，第3年才終於成功。

「阿良就是有種革命性格，可以忍受失敗，但孫文也忍到第11次，才革命成功啊，」海洋大學副校長冉繁華，邊笑邊形容這位老戰友。

但黃國良並非有勇無謀，他不斷找提高產品價值的方法，如特殊加工收成技術、產銷履歷等，讓產品可用高價打進星級飯店、私廚、日本與香港市場。「這確實讓他在革命時，有子彈可發。」冉繁華說。

他想的，是把自己當成一個可以被犧牲的先鋒，走出一條不一樣的路，從此扭轉養殖漁業的現況。

他自產自銷、推水產分級制，把跟漁民收來的水產分ABC等級，價格不同，想讓水產走向精緻高價化，走向國際，「人家和牛也都有分級，為什麼水產只有一種價格？」

他試驗生物鏈養殖法，是想推廣出去，改變養殖業超高密度養殖，耗電、耗水、耗資源，卻老只能賣低價的僵局。

投入漁電共生、攜手能源業者

「大家一起賺更多，不是更好？」

研發增氧造流機，他賣國外1台20萬，賣自己人打了對折再8折，是想幫像他以前一樣、付不出電費的漁民，省下1年十幾萬的開支。甚至，還搭上了減碳的國際趨勢，用更少的電，養更好的魚。

接下來，他還有事情想做，搭著政府能源轉型的政策，藉著漁電共生讓養殖業轉型升級。甚至，他還與能源業者合作，設計出可高度利用魚塭地的案場形態，成為國內第1個民間自行辦理通過太陽光電環境與社會檢核機制的案例。

儘管目前漁電共生爭議不斷，被許多人批評是逼著漁民讓出魚塭，割地又賠款；但黃國良認為，這政策出發點是好的，一旦找到漁電共存的完美比例與養殖方式，它可能是養殖業幾十年來碰上最好的機遇，「第1次這麼多資金要投入，可以讓養殖業升級，又可以把大家整合在一起。」

有人戳他，理念很崇高，但未免太天真？這些事政府做就好，你一人逞什麼英雄？甚至曾有超大型食品集團的老闆當面問他：「誒，你做這個能賺錢嗎？能賺多少？」

「Ｘ，當然可以賺，」他不服氣，「我不是在搞什麼慈善事業，我也要賺錢，但大家一起賺更多，不是更好？」

在外兜兜轉轉，花了幾十年，他一直拚命想遠離家鄉、逃離養殖業，最後竟走回原處。這原因，連他自己也想很久。

「是對家裡的懸念越來越深，才讓我回家，」從逃家浪子，變成積極推動產業的漁業神農，原因，他真的想不出來，「台灣就我家，替家人做事，為什麼需要理由？」

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