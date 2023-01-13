與AI溝通成新職業 年薪一舉飆上4百萬！

【文・曹博凱、張方毓】

隨著聊天機器人ChatGPT開放免費測試，AI的歷史也正式進入下一篇章，象徵邁向媲美真人、甚至超越真人的第1步。

雖然AI一詞在1956年就已誕生，但一路的發展並不如想像中順遂。一直到近10年，大數據技術、程式語言的發展，加上統計學、機器人學、神經科學的成熟，將一切統整了起來，使AI技術得以突飛猛進。

例如AI圍棋軟體Alphago，2015年進入職業比賽後，2年內就從業餘棋士登上世界棋王寶座。真正可行的生活應用，也涵蓋金融科技、電子商務、自動駕駛等各個面向。

「我有點嚇到，」Google台灣前董事總經理簡立峰對商周形容ChatGPT的威力，打破過去機器學不了人的迷思，讓AI從網路學習人類的創造力，「它走得比想像的還快。」

ChatGPT的另一個里程碑，是人機對話的進化。雖然電腦早就能自己寫Email、做摘要，但ChatGPT最厲害的是看得懂人話，跑出來的回答也幾乎與真人無異，才足以威脅Google。

圖表製作：商業周刊

AI的產出已經真假難辨，紐約市政府甚至在1月初宣布，所有公立學校將禁用ChatGPT，因為他們擔心老師和學生過度依賴AI。另一方面，懂得如何有效運用AI，則成為新世代必備能力，更誕生一項全新的職業：提示工程師（prompt engineer），需要懂得正確和AI溝通，跑出想要的成果。

圖表製作：商業周刊

美國一名數據分析師古德賽德（Riley Goodside），因為展示了ChatGPT創造的精彩內容，被AI獨角獸公司Scale AI聘用，堪稱是史上第1位提示工程師，他的年薪將近14萬美元（約合新台幣400萬元）。新世代的AI技術已經摩拳擦掌，準備帶給人們難以想像的未來。

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