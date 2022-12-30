一泊十萬京都飯店、現代版霍格華茲 跟著范秉豐住五星酒店

【文・陳怡如】

點開網頁，圖文並茂的飯店介紹，以為自己來到哪個旅宿指南，沒想到竟是京懋建設執行長范秉豐親手經營的臉書粉絲專頁「跟著執行長逛飯店」。

從24歲踏入房產業，到40歲白手創立京懋建設，范秉豐在桃園打造許多指標住宅。10年前，初入建築業，為了考察，也為了滿足自己的旅行欲，陸續開箱超過百間五星酒店。

他愛飯店成痴，為住過的飯店拍照、建檔，打開電腦，一個個以飯店為名的資料夾，整齊排列。

他是執行長，也是網紅，7年前開設粉專分享住宿心得，入住酒店全自費、無業配，才能寫出真心話。他進房間第一件事，就是先拍照記錄所有細節，還要考慮窗外景色，若有夜景，晚上還要再拍一次。

行程滿檔的他，粉專圖文卻不假他人之手，自己拍照、挑圖、修圖、找資料、寫文，當下若有服務人員介紹還會錄音記錄。他甘願犧牲休息時間，常在半夜1、2點發文，寫一篇文章最長花上5小時，用心圖文圈粉7萬5,000人。

不只奢華，還要有獨特體驗

雖然體驗百間五星酒店，但奢華並非吸引他的唯一指標，而是精挑有獨特設計、風格美學的飯店入住，也常朝聖國際設計大師的作品。「我想看到新的想法，想知道國際團隊如何在不同國家思考與執行設計。」他說。

像他鍾愛的酒店設計大師比爾．本斯利（Bill Bensley）是位故事高手，在全球設計超過百間酒店，各有不同DNA，每次入住，都是驚喜旅程。某次，他來到越南富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店，發現本斯利將酒店打造為一所貴族大學，每棟繽紛建築都是不同學院，比如酒吧是化學系，服務生穿上白袍，用試管當飲品容器。本斯利擅長使用當地老件，妝點飯店空間，將法式殖民風和南洋風情，融合恰到好處。

另一間由大師季裕棠設計的京都柏悅酒店，位在觀光熱區清水寺下的二年坂，鄰近知名高台寺，全區都是歷史古蹟。即使3年前才新開幕，鋪著灰瓦斜頂的低樓層飯店，卻融入周遭地景，室內大量運用木頭、唐紙、原石等材料，傳遞優雅日式風情。范秉豐特地爬上酒店的戶外平台，整個京都地貌盡收眼底，五重塔就在眼前，即使他已去過京都無數次，還是用另一個角度重新看到京都。

本斯利曾說：「奢華已成為過去的經驗，人們要的是全新的體驗感受。」對此范秉豐非常有感：「這些飯店的共通點，不只是提供奢華感，而是結合當地文化和周邊環境，用設計呈現新的面貌。」

范秉豐住過最貴的飯店，是2019年底住的安縵京都，一晚要價約新台幣10萬元。他想知道，花大把鈔票入住的客人都在想什麼？

安縵京都藏身在京都北邊著名的大文字山腳下，隱世清幽，綠蔭掩映，周圍環繞廣達32公頃的森林，卻只有26間房間。布滿青苔的鵝卵石小徑，將靜謐的日式庭院曲折相連，鄰近飯店的山區步道，在楓葉季時一片火紅，整座山坡楓葉都由住客獨享。平日范秉豐在飯店裡幾乎看不到客人，但吃飯時間紛紛現身，「我才發現，大家享受的正是這份寧靜。」

五星飯店不只硬體頂級，還講究軟體細節。像安縵京都的早餐熱粥，用專屬手推車直接推到客人桌邊，現舀現吃，讓白粥維持燙口熱度；精緻的西式早餐，甚至用金箔碗盛裝奶油果醬。在倫敦朗廷酒店，服務人員會定時拿溫度計插入菜裡，隨時掌握料理溫度，從這些細節就能看出管理細膩程度。

相比有些飯店迷會刻意擴大住宿版圖，到各大飯店插旗，范秉豐卻不介意相同飯店一去再去。最高紀錄是日本星野集團旗下的虹夕諾雅谷關，就住了8次，甚至有次住完直接預約一年後再訪，「因為每次去都可以看到不同細節！」

當他住到第3次，終於看懂設計。大面落地開窗的房間，把大片臥榻移至窗前，床鋪退居角落，房內沒有電視；每個房間都是樓中樓設計，另一層是獨立湯屋，和浴室分離，同樣大面開窗向外，種種設計都是要讓賓客欣賞遠山大景，徹底沉澱，體驗星野的「非日常感」。

五星設計，成為建案靈感

范秉豐不只留意房間，公共設施也是他的觀察重點。他入住飯店必去健身房，曼谷暹羅酒店的健身房就規畫泰拳班，只要預約，就有泰拳教練親自指導；北京華爾道夫的餐廳包廂，則帶有開放式廚房，廚師能現場烹煮，宛如欣賞一場廚藝秀。

不僅自己瘋飯店，他還會帶公司設計師去考察，把設計點子帶回自家建案裡。像是位於曼谷市區黃金地段的曼谷暹羅凱賓斯基，在寸金寸土的都市中心卻打造有如Villa度假酒店的感受，中庭設有偌大泳池，一樓房間還與泳池相連，打開房間落地窗就能直接下水游泳，或在陽台享受日光浴。

范秉豐在打造京懋一號時，也在桃園市區裡，營造度假感。不僅中庭有許多水景涼亭、綠色植栽，相鄰咖啡廳更化身絕美玻璃屋，迎入中庭風景，搭配木質吊扇、老件擺飾、手工鑲嵌的玻璃燈，讓住戶有如置身東南亞的Villa氛圍。

而曼谷暹羅酒店的露天泳池，緊鄰昭披耶河畔，一旁巨大的拱形金屬棚架，爬上茂密綠色植栽，既是造景，也是池中的休憩區。京懋建設正在動工的新建案，也巧妙借用這個概念，一樣在社區裡打造露天泳池，結合花架休息區，冬天泳池關閉時，就能搖身一變成為園藝水景。

即使入住飯店常要處處留意細節，但范秉豐卻樂在其中，他笑說，「工作不忘娛樂，娛樂不忘工作。」對他來說，這既是考察，也是充電、放鬆，飯店不只是旅程的落腳處，更是值得專程前往的目的地。

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