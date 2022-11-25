高通搶吃PC大餅 打這張「蘋果王牌」較勁英特爾

【文．李玟儀】

美國夏威夷，手機晶片霸主高通正在這裡舉辦最重要的技術峰會。高通資深副總裁威廉斯（Gerard Williams）現身走上台前，他提高語調，宣布高通下一世代CPU（中央處理器）將在明年推出，這款新產品「將為產業帶來革命性的變化，」語畢，一陣歡呼。

因為這款產品，被視為高通進軍PC（個人電腦）市場以來，最關鍵的一步棋。

其實，在歡呼背後，高通正面臨雙重考驗。首先，手機晶片占高通營收過半，但全球正面臨手機需求疲弱；其次，台灣對手聯發科步步進逼，不但手機晶片出貨量已取勝，且陸續推出高效能產品，挑戰高通。

看見超越先行者新路！師法蘋果自主研發電腦晶片

為抵銷手機下滑，並且擺脫追兵，高通須找到新成長軌道，而這個新軌道，就是你我桌上人手一台的筆電。研究機構Counterpoint分析師夏哈（Neil Shah）推估，到二○二五年，高通的中央處理器應該可以取得個人電腦市場四％到五％市占率，為公司帶來每年十五億到二十五億美元的營收。

高通稱霸手機晶片，但在個人電腦領域只是新兵，該領域九成以上市占是英特爾（Intel）和超微（AMD）的天下，而其他所有競爭者，包括高通，市占率總和不到一○％。

但高通卻看到，蘋果為挑戰者打開的新路，它只須跟上前去，甚至有機會超越先行者。因為二○年，蘋果全自主設計的M1晶片，效能不輸英特爾晶片，這意義在於，蘋果已成功擺脫對英特爾的依賴，證明不用再靠原本的市場老大，也能在PC市場占有一席之地。

螳螂捕蟬，黃雀在後，高通就在去年以十四億美元，購併晶片新創Nuvia。這家新創公司成立不到兩年、員工約兩百人，但其三位創辦人，都是從蘋果出走、自立門戶的工程師，其中一位就是前述在高峰會現身、曾負責設計蘋果M1晶片成名的威廉斯。

「你應該把Nuvia團隊想像成產業裡面最好的中央處理器設計團隊，」高通副總裁艾斯格（Ziad Asghar）告訴商周。原先，Nuvia是為了開發資料中心晶片而創立，但高通收購後，轉進攻個人電腦市場。

為什麼買了這家新創公司，高通就能在PC市場一爭長短？簡單來說，蘋果的晶片設計架構，主要是從晶片智慧財產權供應商安謀（ZArm）買來的，而關鍵在於，能否找到厲害的「蛋糕師傅」，把買來的原料烘焙成美味的蛋糕。

他們買下這家新創公司，等於找到一群厲害的蛋糕師傅，就可能運用同樣模式，做出媲美蘋果的產品。

攻PC就差這塊關鍵晶片！手握新兵拉大與聯發科差距

英國分析師凱崔斯（Ian Cutress）指出，高通執行長阿蒙（Cristiano Amon）非常想要在個人電腦領域成功，這是高通巨大的機會，但「（過去）高通欠缺的唯一一塊拼圖，就是高效能表現的晶片。」

高通資深副總裁卡圖贊（Alex Katouzian）也告訴商周，每一次高通進到一個已經存在的市場時，他們都會確保自己有破壞性的解決方案；換言之，沒有足夠好的產品，他們不隨便出手。

這次，蘋果先打好頭陣，高通乘機切入，運用前蘋果團隊，劍指英特爾的市場。「看看誰是現在商用PC的最大玩家？英特爾。無論何時，只要高通取得客戶訂單，他們就是從英特爾身上拿走營收和產品數量，」凱崔斯表示。

筆電市場每年出貨量若以兩億台計，卡圖贊認為，未來三年，他們若能取得筆電市場一○％的市占率，那對高通就很有意義了，「我們不需要取得大量的市占率才能說我們成功了，小小的市占對高通來說也是很大！」

而且，高通可以把新團隊的技術，槓桿到其他產品，發揮綜效。艾斯格說，「既然Nuvia是我們內部的團隊了，我們可以客製其他產品線的處理器，包括手機、車用、AR、VR、物聯網等產品。」

此外，當高通有了這支新兵，並從PC延伸到手機，甚至可拉大與追兵聯發科的差距。半導體分析網站SemiAnalysis分析師狄倫（Dylan Patel）指出，不論高通或聯發科，「原料」都來自安謀，起跑點相當，但高通因為購併Nuvia，可客製設計更強性能的處理器，未來「Nuvia讓高通再次跳蛙式領先。」

市場永遠在變化，有時，你不見得一定要成為先行者，不如先觀察有沒有借力使力的機會，等待最佳的時機再出手致勝，你反而可能用最小的力氣、最少的時間，卻取得最大一片江山。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

2022世足賽》當一日球迷沒關係，搞懂這幾件事，會讓球賽更好看

想被主管看見職場價值⋯你得培養4個好習慣，發揮個人影響力！

除了高薪高壓，「台積電員工」有哪些DNA？6原則，看懂護國神山經營力