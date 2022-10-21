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獨裁是威脅、美利率上看4.5％！73歲達利歐退休語錄一次看

聯合新聞網／ 商業周刊
全球最大避險基金創辦人瑞．達利歐。商業周刊/提供
全球最大避險基金創辦人瑞．達利歐。商業周刊/提供

【文．邱韞蓁】

10月4日，最會賺危機財的人——全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）掌門人達利歐（Ray Dalio），在他的領英（LinkedIn）專頁上正式宣布退休。

橋水從名不見經傳的小咖，搖身躍上《財星》雜誌評選全美第五重要的私人公司，管理逾1,500億美元資產。今年全球市場重挫之際，它的旗艦基金更在上半年交出報酬率32％的傲人績效。

他曾入選《時代》雜誌的世界百大影響力人物；但，他也曾誤判局勢而破產，靠父親救濟度日。他把錯誤中汲取的教訓，梳理成一套應用於生活與工作上的秘笈：《原則》。不僅成為企業高層實現目標的必讀經典，連普羅大眾也適用。

另一暢銷書《變化中的世界秩序》講述國家興衰的週期，為全球宏觀投資決策的代表作。微軟創辦人比爾·蓋茲、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）、美國前財政部長桑默斯等名人，都對該書讚譽有加。

他認為，過去近50年的旅程並不完美，有著大量的挑戰和痛苦的錯誤，卻也是最有意義的經歷、最好的教訓。以下是他的退休感言，以及近期語錄精選。

47年歷程畫下句點》
橋水續遵循「創意擇優」
投資跟慈善，他會持續下去

達利歐退休感言：

對我和橋水而言，今天是個非常特別的日子。因為我把橋水的控制權轉移給了下一代，不論是接班人或是公司，這台「機器」都已經上了軌道。

這是橋水47年旅程以來的高潮時刻。當初，我僅在2人的幫助下，在只有2間臥室大小的公寓創辦了橋水。時至今日，它已成為擁有1,300名員工的多世代企業。現在我可以想像，即使沒有我，橋水還會繼續服務好幾世代人，這就是最好的情況。

我對橋水的領導核心感到樂觀。分別與我共事35年、25年的共同投資長普林斯（Bob Prince）與詹森（Greg Jensen），會負責投資部分；共同執行長迪亞（Nir Bar Dea）和貝托里尼（Mark Bertolini），則負責業務部分。

由品格良好、能力強、對橋水有高度奉獻的人組成的龐大團隊，會支持共同投資長和共同執行長，繼續奉行「創意擇優」（idea-meritocracy）文化，藉由極度真實、極度透明，實現有意義的工作與人際關係。

我真心感謝這些人的付出，引領我們走到今日。過去12年，雖然一切都不容易，但我們成功做到了！我之所以知道，是因為這2年來，我一直在觀察和指導他們，讓他們能在沒有我的干預下，管理橋水，而他們做得很好。

回顧過去，雖然橋水帶來的成功與喜悅是偉大且顯而易見的，但這段旅程並不完美，有著許多挑戰與許多痛苦的錯誤。但有這些掙扎更好，因為是最有意義的經驗，帶給我們最好的教訓與力量，讓我能夠好好品味這些回憶。

希望直到我去世之前，我都還能繼續擔任（橋水的）導師、投資者、董事會成員，因為我和他們都喜歡跟對方共事。這，就是夢想成真。

順便一提，我在投資上不會退休，將在市場上待到最後一刻，因為這是我自12歲以來最投入的一件事。我將透過指導（編按：指擔任橋水投資長導師）與慈善事業繼續奉獻，因為這是我能做的最有意義的一件事。這個新階段，不會改變我的貼文與社群媒體上的交流。所以，讓我們保持聯繫。

最會賺危機錢的人談危險》
面對美國風暴、全球動盪
他在星、越、雙印看到亮點

以下是他的近期語錄精選：

「我改變想法：現金是資產，不再是垃圾。」

經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）有句名言：「當事實改變時，我的想法也會跟著改變。那你呢？」如同這句名言，事實已經改變，我也改變現金做為資產的看法：我不再認為現金是垃圾了。

他考量現在的利率水準與聯準會縮表，認為現金目前是中性資產——不特別好，也不特別差。換言之，短期利率現在大致處於對的水準。

「美國經濟正面臨完美風暴，要脫離低利率與免費資金的時代，會是痛苦的。」

美國國內外正面臨三重矛盾衝突——一是飆升債務水平釀成糟糕經濟環境，疫情間低到愚蠢可笑的利率水準；二是民主、共和兩黨內訌；三是俄烏戰爭引發經濟衝擊，三者互相影響，構成完美風暴。

美國左右派政黨之間的分歧，難以和解，因此出現巨大貧富差距。國家社經的危急程度，為20世紀初以來最嚴峻。

「金融市場恐面臨虧損或疲弱的實質報酬，亮點在亞洲。」

他警告，未來5年，投資人績效恐與1970年代類似。聯準會最終將把通膨年增率控制於4％至5％，利率卻會從目前3.25％，飆至上看4.5％。

然而，新加坡、越南、印尼、印度等新興亞洲國家，會是接下來的市場機會亮點。此外，更多樣化、平衡的投資組合，則能夠減少波動以幫助度過難關。

「去全球化、獨裁政治都是威脅，全球爆發動盪的可能性為40％。」

他7月底出席美媒Devex今年的年度論壇時，直指世界正處於貿易、科技、地緣政治、經濟等國際衝突的邊緣，而且是「危險的」接近。

他試圖提醒世人，歷史不斷的重演。不管國家內或國際上，若政府和政黨都能意識到戰爭的代價，或許就有辦法避免之。

「我們需要一個強大的中間派，來平衡兩極分化的美國。」

《變化中的世界秩序》一書提到，全球領導者目前面臨三大問題：長期鉅額債務積累、社會兩極化，以及強權國家之間的摩擦。

在《財星》的Podcast節目中，他呼籲，為了避免變動世界中的這些挑戰毀滅失控，人們必須聰明行事，懂得跨黨派且互相合作。

不只政治領導者，企業領導者亦扮演應對危機的重要角色。可是，企業主並非公司的擁有者，股東才是。如今，賦予他們做出革命性改變的授權越來越少。

因此，他認為，企業主不僅要與股東合作，也不能少了扮演管理者角色的法制體系，否則無法發揮有效領導力。

「馬斯克是一位塑造者，是具有遠見的領導人，可以把想像化為現實。」

達利歐認為全球首富馬斯克（Elon Musk）就像蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）一樣，是一位塑造者（Shaper）：具有遠見、能實際思考、再加上堅決的態度。

塑造者極致的決心，有時看起來一點都不關心他人，卻也是他們實現目標的強勁動力來源。

當初馬斯克創辦SpaceX時，竟只看了NASA網站上毫無進展的火星計畫，便打算拿出出售線上支付平台PayPal後的資金，買下前蘇聯洲際彈道飛彈，想像把它發射到火星。

「當時他告訴我，自己根本沒有火箭的背景知識，」達利歐回憶起馬斯克的回答：「我才開始看書。塑造者就是這樣思考與行動的。」

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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