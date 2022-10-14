大獎晚到、清白遲來 翁啟惠一千天孤獨實驗室日子

【文．管婺媛】

10月5日，台灣時間傍晚5點45分，諾貝爾化學獎名單出爐。原被中外媒體點名，前中研院院長翁啟惠是大熱門，但最後，這座化學界最高桂冠卻花落別家，第二度頒給他在美國斯克里普斯研究所（Scripps）的老同事、美國化學家夏普萊斯（Barry Sharpless）。

暢談最接近桂冠時刻：不失望，稱「這不該是目標」

但翁啟惠，這個在浩鼎案獲不起訴後，於公眾視野沉寂了幾年的名字，又重回鎂光燈下。

「這是他第2次得獎，非常不簡單，他做的（研究）非常值得獲獎，是現在學術界幾乎人人都在使用的『點擊反應』⋯⋯，」時隔幾天，人在美國的翁啟惠接受商周越洋專訪時，一開場就先替記者上了一堂科普課，說明夏普萊斯的研究主題、內容與重要性。

沒得獎總是有點失望的吧？他搖搖頭，「拿獎是可遇不可求，得獎當然會開心，但這不該是目標。」那什麼才是目標？「你喜歡你在做的事，而且有機會一直做下去。」

這不是他第1次與大獎擦身而過。有人形容他大器晚成，確實，他的人生總是「晚了」幾步。

他比同儕都晚讀博士。在中研院院士王光燦旗下8年，埋首實驗室研究蛇毒蛋白合成，直到大學同學成了他碩士論文口試委員，才發現自己晚了。

31歲，他到麻省理工學院（MIT）攻讀博士。初報到，指導教授懷特賽茲（George M. Whitesides）丟給翁啟惠一張字條，上面出了一道看似無解的難題。

起步晚，又被評選錯路他早習慣「膽子不大怎行」

原來這是懷特賽茲的慣例。「我們就在旁邊偷笑，等著看好戲；怎麼知道他1個暑假、不到3個月，就把問題解出來、還寫成論文，」同一時間在MIT做博士後研究的浩鼎董事長張念慈笑說，自己當下就知道此人特異，「他表面看起來拘謹、嚴肅，但一踏入實驗室，就像個狂人，非常大膽、異想天開！」

事後，翁啟惠才知道教授的習慣，但似乎只有他，把每一道線索都奉若聖旨，努力解題。有一次，一位同學看翁啟惠又手拿字條，就拉開自己抽屜，裡面塞了滿滿字條。「他說，『教授很快就忘了啦』，我當下才知道，原來不是每個人都跟我一樣。」

他是晚了，但也因為晚，他比別人更專注。3年拿到學位，期間發表20篇論文，數量是同儕的10倍以上。

不只晚，他還喜歡選人少的路。翁啟惠現在是全球知名的醣化學權威，現今外界也普遍理解醣對於治療癌症、流感、新冠疫情的重要性。但早在70、80年代，醣，堪稱生物界4大分子最複雜之首，是學界無人聞問的冷僻領域。

當年他以此為研究主題，吃了不少苦頭。先是申請經費處處碰壁，還要接受外界質疑；有次，甚至有評委直接回文說他「走錯路，選錯研究主題。」翁啟惠瞇起眼睛笑說，「但對方越是這樣說，我越好奇。」

數年後，翁啟惠發明的「一鍋式合成法」，讓醣分子合成變得更方便，被學界稱為替醣研究打通任督二脈，讓更多人得以進入醣領域。

出發得晚、路又難走，是雙重險阻，但他卻走得泰然。他說，因為自己已習慣失敗。

翁啟惠的化學啟蒙，來自高一時的實驗課。全班都做不成功的實驗，就只有他做得出來。

他說，做實驗要成功，關鍵有三：膽大、心細、手藝好。「因為你都選擇要走未知的領域了，膽子不夠大怎麼行？但同時你要心夠細、手藝磨練得夠好才行。」

浩鼎案「是打擊也是力量」妻子、兄弟隨時相伴成支柱

兼具三者後，還有最重要的，是能面對不間斷的失敗。

他人生遇過最大的挫敗，是喧騰一時的浩鼎案。當時，從政壇到媒體，鋪天蓋地的人格抹殺，周邊親友稱他面對壓力還能自持、不動如山，若換其他人，早已經垮了。

但翁啟惠說他已經習慣，「做實驗就是不斷面對失敗，調適心情的過程，我當然知道怎麼調控自己。」

但在那段期間，陪著他不斷面對、走過失敗的，不只是能讓他暫時忘卻煩惱的實驗室，還有妻子與手足。

人往往在處境艱難時，才會發現最該被珍視的人事物。「那段時間，雖然給我相當大的打擊，但也給我人生一個很大的力量。」他說。

除了妻子劉映理一路相陪，還有來自手足的情誼。

遠流出版社董事長王榮文，與翁啟惠同為嘉義義竹人，也與翁家兄弟熟識。翁啟惠落難時，讓他印象最深刻的，是翁家的手足之情，不論五哥翁崇惠、八弟翁英惠，都隨時在旁，「翁崇惠是翁家大哥，每次翁啟惠要出庭，他就從美國坐16個小時飛機到台灣，然後靜靜旁聽，結束，再坐飛機回去，整整10趟。」

翁家在義竹，是地方大家族，從祖父翁清江、翁清曲，到父親翁太閣，一直是地方重要領頭人，極重視子女教育，並要他們隨時回饋社會。父親時刻叮囑：「不要以為家裡房子這麼大，這都是阿公留下來的，是空的，能留給你們的，就在你們腦袋裡。」

翁家不只翁啟惠學術成就高、翁英惠是知名教育家，家中五哥翁崇惠，也曾是國際貨幣基金研究院副院長，是經濟學界的大家。

「父母給我們的名字，也是順應著每個人的發展，我是英惠，是要我用才華回饋社會；哥哥是啟，就是用智慧開啟社會，所以他走向學術研究這條路。」樹德科技大學講座教授翁英惠說。

「所以我從小的志願，就是當老師，用知識回饋社會，」翁啟惠內心根深蒂固的觀念是，學術工作者的社會實踐，不能只是發表論文，「不能只是說說而已，寫論文也還是個人成績，怎麼讓研究真的對社會有用，這是我回台灣最想做的事。」

人生、大獎被官司「延遲」卻找回平靜，成研究高產期

雖然2003年放棄美國高薪回台，其後在中研院院長任內主動參與修法、立法，讓《生技新藥產業發展條例》與《科技基本法》成為台灣技術移轉基礎，但卻讓自己也為技轉官司所累。翁啟惠笑說，自己就是技轉的第一個犧牲者，「但在台灣，或許是個學習過程。」

只是這段「學習過程」，他自承，真的讓人生有被「延遲（Delay）」的感受。

2016年，他原已獲頒國際三大化學獎之一的威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry），卻因為爆發浩鼎案官司，無法出席頒獎，被迫放棄。學界都知道，威爾許化學獎的下一站，就是諾貝爾獎，但突如其來的風暴，讓可能的機會被延遲。

直到2018年底，他獲判無罪前，被官司纏身的近1千天裡，他幾乎只在實驗室與家，兩點一線移動，連剪髮，都讓妻子在家操刀。

他曾自承沒有足夠的耐心面對醫病互動，因此不適合當醫生；但過去幾年，他被迫從學術落入凡間，徹底體驗現實無情、感受人情冷暖。

那段時間，他彷彿又回到研究生涯初期，孤獨而專注的狀態，發表的論文數多達30餘篇，是整個學術生涯產量最多的時期。

直到去年底，他才終於「拿回」威爾許獎；接著，今年3月、7月，美國化學家協會的化學先驅獎、有機化學界四面體獎（Tetrahedron Prize）有機合成創新獎也跟著來報到。

如今，他終於走出黑暗幽谷、重回平靜，繼續邁向他的人生目標——做喜歡的研究。

「一個人會否成功，很多時候無法控制，得獎也是，那都是別人給的，」翁啟惠說，真正撐起一個人往前走的，是好奇心與興趣，因為「你自己要做什麼事情、要不要繼續，可以操之在己。」

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

到日本玩，一半字都看得懂！日本沒廢除漢字，關鍵就在70年前的一場考試

一種安全感！疫情將遠走，日本人卻不想脫口罩了

前鴻海副總告白：我在鴻海冰凍25年的自尊心，要用徒步環島解凍