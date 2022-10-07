豐田、美國空軍都看好 這兩個年輕人憑空氣賺減碳財

【文・王茜穎】

這是一家光靠空氣就能賺錢的新創，名字就叫空氣公司（Air Company），2年內，它在資本市場上吸金逾新台幣12億元，投資人包括豐田和美國捷藍航空，成為減碳募資圈最夯、最具話題的金童之一。

陽光、空氣、水是生命3元素，這公司卻拿來釀美酒、製香水、開飛機。

它把紐約布魯克林的夜總會改造成前衛的實驗室，建造迷宮般的管線和金屬槽，導入紐約酒精工廠的廢氣加上水，就能釀出「負碳排伏特加」。

滋味如何？英國《GQ》讚之「如光之碎片般的清冽」，一瓶要價65美元，卻能抵8棵樹1天的吸碳量，在紐約賣到缺貨，從此一戰成名。不光美酒，空氣公司還出品惑人的香水，每瓶可抵36克二氧化碳。

公司2位共同創辦人康士坦丁（Gregory Constantine）和施瀚（Stafford Sheehan），一個是前大型酒商主管，一個則是耶魯大學化學博士。他們真正想攻克的山頭，是未來8年內，市場規模將飆破150億美元的永續飛航燃料（SAF）。

它把工業廢氣當材料

宣稱新燃料比傳統少97％碳

9月底的紐約氣候週上，空氣公司重磅出擊，宣布要用工業廢氣中的二氧化碳與水，打造永續飛航燃料。而且，航空公司不用改造或買新飛機，就可無縫接軌使用它，會比傳統燃料少了9成7的碳！新燃油的名字簡單粗暴，就叫「空氣製造」（Airmade）。

他們與同行最大不同，在於它的專利技術——碳轉化反應器，模擬數十億年來地球植物的光合作用，只要用一點二氧化碳、一些綠氫，經過催化，就可以產酒、香水，合成燃料。

「我們遵照大自然的配方，但我們的規模更大、更快、效率更高，」空氣公司官網說。這項技術，被《時代》雜誌選為2020年度最佳發明。

下一步，他們將利用世界3大跨國瀑布之一——尼加拉瀑布的動力，興建更大的反應器，把產能擴大到160倍，2024年就可商用。

聽來天馬行空嗎？美國捷藍航空、英國維珍航空、研發新一代超音速客機的大噪科技（Boom Supersonic）等公司，已向他們下訂超過10億加侖，相當於2020年全球航空業耗油量的52分之一；美國空軍更拿來在佛羅里達州試飛大型無人機，號稱是二氧化碳燃料的「世界首飛」。

航空業淨零沒永續燃料不行

全美年產量，卻只夠飛1天

為何這些企業和資金對空氣公司製造的SAF趨之若鶩？

因為，SAF號稱航空業減碳排救星。航空業占全球總碳排的2％至3％，國際航空運輸協會（IATA）指出，以SAF替代傳統飛航燃料能減少8成碳排，航空業若要實現2050年淨零排放的承諾，沒有SAF不行。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）甚至曾公開說：「SAF是2050年（淨零）的唯一解答。」

但目前SAF產量超低，不到全球飛航燃料的0.1％，儘管價格是傳統飛航燃油的2倍至4倍，仍然每一滴都被搶光。為此，歐美各國正大力加快腳步，提升此種燃油的產量。

美國總統拜登宣誓，運用美國史上最大氣候投資法案，提供43億美元融資刺激增產，力求8年後產量能倍增、再倍增。

歐盟也提案，2025年起，凡是從歐盟機場起飛的班機，至少要含2％的SAF，且逐年上調，到2050年時，至少得含63％。

但，目前SAF多用炸薯條等回收的廢食用油製作，這些原料根本不足供給全球各地每天起降的10萬航班。達美航空執行長巴斯蒂安（Edward H. Bastian）就曾抱怨，全美1年的SAF產量，只夠該公司加滿1天的班機，塞牙縫都不夠。

因此，SAF市場雖然需求龐大，但想勝出成為贏家，就得想辦法用更容易取得的原料生產製造。空氣公司的出現，讓眾人看到一絲曙光——用空氣加上水就可以做原料，彷彿源源不絕的減碳救贖。

從我們每天噴灑的香水到載著我們環遊世界的燃料，康士坦丁的野心還不止於此。「我們希望能將這個技術應用到所有適用產業⋯⋯，從消費性產品、汽車燃料到化學工業，應有盡有！」他說。空氣公司估計，自己這門技術，可替全球減掉逾1成的碳排量，規模超過整個歐盟。

聽起來叫人有些難以置信，但或許就像他們永續飛航燃料發表會時的標語：「未來，就在這裡。」

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