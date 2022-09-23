匯率平穩年代回不去了 新台幣貶破31元一招自保

【文・楊少強】

「新台幣的命運將轉壞。」彭博今年九月初的預言，如今已實現。近來新台幣兌美元連續重貶，短期內貶勢難止下，「買弱賣強」或許將是企業的最適策略。

如今，新台幣兌美元已破三十一，創三年新低。累計今年以來新台幣兌美元已貶逾一○％，表現遜於大多數亞洲貨幣。這除了大環境因素，也是台灣自身經濟結構特色所致。

大環境因素是美元飆升。哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）撰文稱，有四大因素推動近來美元上漲：美國升息、歐陸衰退、地緣政治、中國下行。如今全球「停滯性通膨」山雨欲來，投資人保本為先，風險資產如股票、比特幣等皆大跌，美元則因聯準會升息加上市場避險兩大因素而上漲。

ICT產業占台出口額過半

股、匯遭科技業逆風重擊

但新台幣貶值也反映台灣的經濟特色，那就是「罷黜百家，獨尊科技」。包括半導體在內的資訊、通訊與科技產品（ICT），近年來占台灣出口比率快速上升，至二○二○年為止，已超過五○％，也就是台灣出口金額有超過一半是這類產品，比率遠高於韓、日等其他經濟體。

彭博稱，近來半導體業出現近十年來最嚴重衰退，又適逢五大科技龍頭FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）風光不再加上疫情解封、宅經濟失色，全球經濟不景氣使科技產品需求減少。罷黜百家，獨尊科技的台灣，在如今科技業大逆風下，受到的打擊就更重，導致股匯雙殺。

其次，新台幣貶值會帶來三個效應，首先是台灣對海外的投資會下降。因為同樣的新台幣只能換到更少外幣，這意味著台商在海外建置工廠、招聘勞工要花更多錢，對外投資成本上升了。

新台幣變便宜兩面刃

赴美變貴，不利在美製造

這其中最大影響，就是對美國的投資。台灣經濟部統計顯示，最近三年來，對美投資已占台商整個海外投資近一二％，比上一個三年成長一倍以上。如今美國僅次於中國，是台商第二大海外投資地，比越南還高。

若貶值成長期趨勢，台商赴美投資成本大增，恐會影響其投資意願。羅格夫就稱，美元升值「導致在美國生產成本大增，」這對白宮近來力推各國科技業在美製造的策略，也有不利影響。

相對來說，海外台商回流則會增加。他們的海外獲利以美元等外幣計價，換回新台幣後，可購入更多台灣的生產要素，這意味著回台投資變得較便宜，投資金額可能會增加。

經濟部統計顯示，截至今年八月四日，這三年來台商回台投資金額達新台幣一兆零七百二十七億元，其中逾半是電子零組件業，超過五千億元、占逾五四％。

回台之台商平均每家計畫投資約四十億元，其中逾五二％資金是用來購置機械設備，其次，逾兩成是用來擴建廠房。新台幣持續貶值，對台商回台或許是另一吸引力。

新台幣貶值的第二個影響是出口。今年七月台灣的外銷訂單比去年同期衰退一．九％，是繼四月後今年第二次負成長，這主要是因為中國經濟下行，衝擊台灣進口的需求。

新台幣貶值並不是影響兩岸進出口的主因，但近來人民幣和新台幣都大貶，一美元兌人民幣匯價甚至已跌破七元。彭博認為，在人民幣貶值下，那些和中國在國際市場競爭的對手，難免受到衝擊，因此未來兩岸出口同質性越高的產品，恐怕也會受到影響。

此外，新台幣貶值也和台灣在美國進口的市占率有關。經濟部數據顯示，最近三年（二○一九至二○二一年），美國從台灣進口金額平均年成長率為一九％，在各大進口來源裡，僅次於越南的二七．五％。

目前台灣是美國第八大進口來源，市占率在韓國之後。不少輿論把韓國當成台灣主要對手，但值得注意的是，越南在美國進口市占率排名近年來快速上升，從原本十二名上升為第六名，早已超越台灣。因此，台灣除了面對韓國的競爭，對越南的崛起也不容忽視。

新台幣貶值的第三個影響是廠商競爭力。台幣劇貶有兩個啟示，一是這並非獨特的競爭優勢，因為一來新台幣貶值，其他國家也在貶，「我有的，別人也有」，這就不是獨特優勢；二來出口競爭力與其說取決於幣值，不如說取決於產品品質。以非洲的辛巴威為例，該國曾苦於通貨膨脹，其貨幣一度貶到一美元兌辛巴威幣三百兆元。如此劇貶，可沒聽說過該國出口有什麼競爭力。

通膨、經濟成長率尚穩健

央行不輕易出手干預

第二個啟示是央行不應逆市而為。彭博稱，貨幣貶值是經濟基本面決定的，除非這個條件改善，「否則干預只是一個臨時解決方案。」而且，干預必須消耗外匯存底，而外匯存底通常是為應付本國發生重大意外衝擊時的保命符。若將外匯存底用來拉抬本國貨幣匯價，一旦消耗完了，在真正大危機發生時反而將無彈藥可用。

以台灣來說，目前通貨膨脹率約二％至三％，和歐美高通膨相比，尚稱溫和，因此即使新台幣貶值，「輸入型通膨」的壓力還在可忍受範圍內。同時台灣經濟成長率雖不斷下修，但還未陷入衰退。

既然沒有危機，留著外匯存底以待緊急時使用，是更合理的策略。這或許也是近來新台幣劇貶，台灣央行仍按兵不動的原因。

對廠商來說，這波新台幣貶值若成長期趨勢，恐怕也須調整策略，那就是「買弱賣強」。

美元升值意味著美國的產品服務變更貴，因此廠商的採購來源若是美國，成本就會上升；但若向貨幣貶值的經濟體採購，例如歐、日或東亞，成本就會下降。

另一方面，因為美元升值，如果廠商銷售對象是美國，收入就會增加；但若銷售對象是向歐、日或東亞等貨幣貶值的經濟體，收入便會減少。

聯準會升息將延續至明年！

「歐元、日圓恐再跌15％」

因此，廠商最有利的做法是「收買歐日或東亞、出賣美國」，也就是採購向歐、日或東亞，銷售向美國。這樣不但成本降，另一方面收入也升。

這個策略不只局限於這幾個經濟體，其基本邏輯是「買進弱幣，賣向強幣」，也就是採購時用正在貶值的弱勢貨幣、銷售時收正在升值的強勢貨幣，這是最順應趨勢的策略。

廠商的採購策略，自然不可能因為匯率波動而每天變來變去，但若美元升、眾人貶現象成為長期趨勢，那麼不調整策略的成本將越來越高，這時廠商就有必要考慮調整。

因此問題是：這波美元升值會持續嗎？目前市場主流看法是：美國聯準會升息抗通膨一日不止，美元升值就不會消失。由於聯準會升息步伐至少將延續到二○二三年，這波美元獨升恐怕還會持續一陣子。

羅格夫也表示，證諸歷史，一九八○年代中期和二○○○年代初，美元也曾大幅升值，後來都急遽下跌。但就算如此，也不意味著這波美元升值潮馬上就會結束，因為要預測未來一年的匯率，難度非常高。在地緣政治再次惡化的情況下，「歐元和日圓再跌一五％是完全可能的。」

雖然未來難料，但羅格夫認為，唯一可以肯定的是，從二○一四年以來，各主要貨幣匯率維持平穩的年代「現在已成為歷史了。」匯率波動劇烈，未來將成為企業要面對的日常，經營者恐怕也要開始著手準備相應對策。

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