終結外人當政、擺脫華映 四大股東掌權的大同能復活？

【文・林洧楨】

2年來，大同公司換掉2位董事長、4位總經理，來來去去令人眼花撩亂的人事亂象即將終結。預計10月起，大同大股東們即將粉墨登場親上火線掌舵，進入4大股東全權經營與負責的時代。

這4大股東是，台商鄭文逸、大同董事長王光祥、精英前董事長蔣東濬與西門町地王吳振隆，除了王光祥，最新一棒是，吳振隆即將出任大同副董事長一職。

加上，9月1日，安永會計師事務所前所長王金來剛臨危授命接下大同總經理，百年大同的新一波人事革新仍在火速推動中。與過去最大不同就是大同將由大股東實際操盤經營，不再尋找外部大咖委由他們救大同。

2年換掉2董4總

大股東與外部大咖矛盾不斷

算一算，從2020年底，以鄭文逸、王光祥為首組成的新經營團隊，取得大同經營權至今，不到2年時間，就換掉2位董事長、4位總經理。

這當中，僅有鴻海機電整合組件事業群前負責人鍾依文，卸下大同總座，轉進大同子公司精英電腦當董事長，續留拚搏，其餘無論是擔任董座的中鋼前董事長林文淵、朋程董事長盧明光，或是擔任總座的大同大學助理教授湯政仁、研華董事何春盛、永豐餘投控前總經理蔡維力，全都離開大同。

大同人才耗損率之高，遠超乎想像，但更想不到的是，這家本就是送入加護病房急救的危機企業，遇上此動盪的人事更迭衝擊下，營運還能起死回生？

攤開財報，大同經營團隊不僅從2021年第2季就讓每股盈餘（EPS）由虧轉盈，而且保持連續5季都賺錢，甚至過去被大同離職董總認為是不可能任務的華映破產聲請案，都在8月底獲法院裁定宣告破產，讓大同迎來擺脫「最大拖油瓶」的營運利多。

根據王金來估算，這能帶來約76億元的利益回沖，能幫助大同合併報表的負債率從77％降到49％，最快今年底除列華映後，大同財務體質就能變健康。

為何激烈的人事動盪沒有拖垮大同，反而讓他們有機會扭轉劣勢？

自己的錢，自己救，大同進入4大股東集權時代。

「大同是頭家人（台語，指老闆）的生意，靠專業經理人沒辦法做到好，因為太多要老闆出面協調，所以大同要好，就要靠大股東齊心。」一位熟知大同大股東布局的知情人士說。

老企業經營複雜難解

股東怕錢泡湯，拚絕地突圍

意思是說，老大同又大又敏感，藏有很多複雜難解的經營問題，專業經理人無法解決，必須是出資的大老闆親上火線才有辦法克服。而大同4大股東，每一位對大同的投資規模都是數十億元以上，相較於專業經理人或大同人，他們或許缺乏專業或感情，但這群人在乎自己投資的每一塊錢，為了不讓投資泡湯，就算野蠻、無情，也會同舟共濟、團結一心，拚絕地突圍。

因此近半年來大同的新人事布局，就是全面回歸4大股東，讓自家人馬上陣。說穿了，大同專業經理人換來換去，無非就是大股東為了自己的錢，所謂的百年文化、專業經理人感受等都只是其次。外來戰將也看得明白，因此紛紛求去，不敢久留，而且越換越快，也越沒人敢來，導致現在的大同就是股權說話，集權中央，誰能貫徹4大股東意志，夠聽話，才能留下來。

像是這回出線的王金來，過去從擔任大同獨董時，就一直是幫鄭文逸、王光祥等大股東舉薦鍾依文、何春盛等人才的關鍵媒人，甚至也是大股東與專業經理人間重要的意見溝通管道，被認為是能清楚落實大股東政令的執行者，所以成為總座接班人。

傳防台鋼、大同黨

促成重用自家人馬的轉變

為何大同會有從忙著找外援到重用自家人馬的重大轉變？

原來，過去專業經理人與大股東間的權責分離制度，產生2大問題：經營權被狙擊的風險，與優先順序分歧的經營矛盾。

參與決策的大同股東透露，早期的林文淵會火速被撤換，是因為大股東發現他背後的台鋼集團等勢力，已經鎖定大同，為了保住難得戰果，只能陣前換將。

至於後期的盧明光、何春盛，是大同大學校友出身的大同人，與非大同人的大股東群格格不入。更重要的是，一位不願具名的大同股東指出，曾傳出他們瞞著大股東們，私下宴請鴻海集團前副總裁戴正吳等大同校友，還有不少校友進場買股，有集結成「大同黨」奪權的隱憂，引發4大股東焦慮。

因此去年底，在盧明光幫助大同，成功穩住銀行追債壓力的階段任務完成後，才會決定由身為大股東之一的王光祥接掌大同董座，就近看管經營權，確保大同戰果不會旁落到其他勢力手中。

對此，何春盛否認大同人餐敘傳言並回應，大同是公開上市公司，人人都可以買大同股票，戴正吳是愛大同的大同校友，他要不要買股票，決非盧明光或自己能左右。面對大同紛擾不斷，已經離開的他強調，「我不想再介入這個（大同）事情。」他說。

最大經營矛盾就是華映破產案，被大股東視為改革大同的優先任務，但在幾任的專業經理人手中，卻成次要任務。知情的大同股東透露說，大股東為此找來的顧問團隊，還一度因大同專業經理人不願意埋單而停擺，最後大股東自掏腰包，每月砸下數十萬元聘用該顧問團隊繼續追盯，並設法讓該案過關。

在大股東眼裡，華映的嚴重虧損是拖垮大同財政的最大原因。而破產判定，是大同能否擺脫華映，讓營運起死回生的一大關鍵，也因為大股東不放棄，才在8月底迎來該案獲准的利多，幫大同負債減壓。

終於讓華映破產了，困局解開了，也代表大同最艱難的時刻已經過去，相對舒緩的經營壓力，讓大股東們更有信心，是時候浮上檯面自己掌舵來度過難關，因此促成人才由外變內的顯著變化。

「大同並沒有虛耗，雖然這幾年跌跌撞撞，但也把問題都衝撞出來，反而更知道如何解決，這不是壞事。」一位大同子公司董事說。

救大同新招：母憑子貴

精英、福華、大世科成關鍵

但單讓華映這個賠錢貨解套，還不足挽救整個大同，還有一個關鍵就是：轉型母憑子貴的產業控股公司。

不同於傳統大同人救大同，把心力都放在整頓母公司，對大股東而言，改善大同營運太複雜又曠日廢時，先搶救子公司，讓母公司成為跨產業的控股公司，再認列獲利來加快翻身速度，更快更有效。而被列為最優先的3家重點子公司就是，精英電腦、福華電子、大世科。

精英電腦，是僅次於華碩、技嘉的全台第3大主機板製造廠，但過去專注工業電腦、桌上型電腦、筆記型電腦等製造，當同業轉向顯示卡挖礦商機時，沒跟上腳步，慢慢的落隊、不賺錢。

但精英2020年營收還有260億元，而且沒有虧損，大股東們才找來擅長電腦業務開發的鍾依文。他接掌精英後，對內先推動「石頭擠出水」的撙節改革，對外則調整產品結構，吸引老客戶回流。有效開源節流下，該公司交出今年上半年淨利較去年同期成長超過5倍的成績，是3家重點子公司中最突出。

不僅如此，過去1年多，大同董事會更數度加碼買進精英股權，除了要拉高認列獲利外，也想在華映除列後，申請將精英納入合併財報。

至於福華電子，是大同旗下、生產背光模組、藍牙滑鼠的電子零組件廠。雖然它的年營收不到10億元，但隨著產線陸續遷往中國蘇州廠，旗下還有廣達9,000坪的三峽廠土地，市值逾19億元，無論出售套現或自行開發，都有利可圖。

因此大同幕僚透露，大同的大股東們正醞釀改組董事會，換掉大同林家支持的陳慈德，改由4大股東力挺的王李榮接班，近一步掌控土地使用的決策權。

最後是大世科，這是專攻政府與企業數位轉型商機的智慧化系統整合商，也是大同旗下少數穩定獲利的企業。大股東們給大世科董事長沈柏延的新任務，就是轉型成為大同集團內外資源整合的關鍵出海口，希望它跑更快、更賺錢。

「大同治理曾經被認為是下九流，也就是比第9級還要下1級，經過1年8個月的努力，現在提升到第4級，今年會再升為第2級，明年將成為一流水準的公司。」王光祥說。

未來藏2大隱憂

外來人才斷炊、母公司仍虧

4大股東粉墨登場、集權中央的大同，不再找專業經理人分權、產生矛盾。但大同仍有兩大挑戰，一是快速的人事更迭，已經讓外界人才望而卻步，這是王金來必須跳下場扛大任的主因，一旦再有危機，將沒有外來大咖人才願意進場救援。

二是從財報能看出，大同今年上半年的好成績，主要認列子公司獲利與不動產重估增值助攻，才補上上半年淨利虧損逾1億元的缺口，顯見母公司的經營仍需要進一步的改革，才算是力挽狂瀾救了大同。

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