17Live大股東接手九成台蘋員工 推復刻版蘋果新聞網內幕

【文・鄭郁萌】

潘杰賢坐在沙發上讓我們拍照，有點神經質的挪動身體，攝影師請他笑，他嘴一咧露出牙齒，像極牙膏廣告，又頻頻叮囑攝影記者不要拍到他背後的公司商標。

他說：「免得別人又說這家背後是什麼資本，跟我名字掛在一起不見得有好事。」

「我第3次去經濟部說明，一下車就有記者圍上，一會兒新聞就出來了。」覺得被設計了嗎？他字斟句酌：「我沒這麼說……，現在就是有點被害妄想症，每次下車前先左看右看，昨晚吃完飯過馬路要搭計程車，覺得有一千隻眼睛在盯著你。」

想成為狗仔隊老闆，卻不習慣被盯梢。38歲的潘杰賢堪稱台灣媒體新創圈最有影響力的外國人，他握有亞洲最大直播平台17Live、聲音經濟平台SoundOn聲浪，還有加密貨幣平台等。

但自從6月他宣布要買台灣蘋果新聞網（以下稱台蘋）以來，風波不斷，先是民團指稱他背後有中資、台蘋資料庫可能被港版國安法運用、還有股東提告……，說到這，他勃然大怒。

「那場記者會，還放中國大炮軍火的照片，我跳了起來，我×！三小！我在家裡打Game，什麼軍火！」果真是台灣女婿，連罵人都帶著台灣口氣：「我老婆、孩子是台灣人、所有資產在台灣，我不明白為什麼要把我說成這樣！」

他說自己交易對象不是壹傳媒，而是商人黃浩，黃浩卻告訴他「正在處理中。」整個交易宛如羅生門，眼看8月31日台蘋即將熄燈，交易案卻懸而未決。

新加坡商人家庭出身

家族事業遭中資入股逼退場

「3週前我突然意識到，交易案不可能在8月底過，我整個人大崩潰……，」崩潰完之後，他決定成立壹蘋新聞網，8月30日召開記者會宣布，不用台蘋網站、名稱、資料庫、個資，聘雇96％台蘋的被資遣員工（推估約220人），趕在9月1日上線。

一連串指控裡，讓他最跳腳的可能是把他跟中資牽上線，因為他的家族就吃過中國市場大虧。

他出身新加坡商人家庭，在5個孩子裡排行第4，父母1977年創業，一開始在賣場賣鍋子，靠著與電視節目合作、週週送汽車等靈活行銷，累積了第一桶金。

1994年父母轉做進口家具生意，自創達芬奇家居代理Armani、Versace、Fendi等國際品牌，一路從東南亞賣進中國，生意做得風生水起，股票即將上市前，卻被中國央視節目踢爆造假，指稱是東莞生產出口到義大利，冒稱原裝進口。

母親潘莊秀華召開記者會，當眾崩潰痛哭，被戲稱為「達芬奇的眼淚」；又有人藉機勒索和解金，就算原廠代表遠渡重洋來證明清白，銷量也迅速下滑8成，沒多久，中國國家企業首旅集團堂而皇之入股，3年後父母被迫退出經營。他淡淡說：「我們家不適合在中國做生意。」

但他也不進家族事業。2012年在美國念書時，被交往8年的女友甩了，當時交友軟體Tinder剛興起，他認為「找伴侶就像機率遊戲，接觸越多，成功率越高。」他每天至少約1個人見面，約著約著，覺得軟體很有發展性，回到新加坡就創立針對亞洲人的交友軟體拍拖（Paktor）。

一開始6個月一口氣擴張到11個市場，但過度擴張讓資金快速燒盡，6個月燒了新台幣6千萬元，他趕緊縮減規模退回4個市場，又快速取得募資，才撐了下來。

「當時不知道怕，想把成績衝出來，發現『靠夭，沒錢了！』」為了求生，潘杰賢踏上募資之路，陸續向新加坡淡馬錫、日本雅虎等募了4輪資金。

「主要是他對財務很在行，能把財務說得讓投資人很明白，這能力對新創尤其重要。」一位投行人士說。當時是他競爭者的黃立成坦承：「他真會募資，所有VC（創投）都站在他那邊，我完全沒這種能力。」

他10年募得超過100億元！

資金總能到位，永遠打不死

AppWorks董事長暨合夥人林之晨形容，潘杰賢不但聰明，而且眼光清明，不讓主觀情感影響大局。2017年黃立成遇上募資跟管理瓶頸，找上潘杰賢，但話一出口竟是：「喂，你怎麼做都不會比我大啦，還不如合併，你來當CEO。」

「這種話我肯定吞不下去。創業者自尊心強，通常會想『我做給你看！』」林之晨說，但潘杰賢不以為忤，冷靜估算覺得這門生意的確能做大，慨然應允。當時17Live急需資金，他用新台幣3億元買股份，90天內就將資金如約到位。

「我過去10年募了超過新台幣100億元的資金，創業界大家叫我『融資蟑螂』，因為資金永遠到位、永遠打不死我。」潘杰賢自嘲。他認為募資無捷徑，就像找女友：「你找100個投資家，10個回覆想了解，5個見面，總會有1個投資。」

他管理又急又強悍！

1個月財報沒績效就裁員

「他這人夠軟，會調整自己；但也夠硬，堅持的事都不讓步。」黃立成說。但潘杰賢的管理非常急而強悍，2021年他買下聲浪時，1個月內將員工增編2倍，過了1個月看到財報慘綠，立刻鐵腕裁員，辦公室從塞爆到人去樓空，不超過3個月。

「看1個月績效，不會太短嗎？」記者質疑，他答得理直氣壯：「不會。財報健康度是對員工的責任心，看到問題就要處理。你不犧牲一些，完蛋的是全盤。」

前員工形容他對趨勢嗅覺非常敏銳，點子也多，一想到點子就馬上交辦，深夜12點也會接到他的工作電話，他又盯得緊，曾有員工的手機因為一整天接他的電話、不斷充電，晚上手機直接爆掉。

但他最大的挫折，是娛樂平台M17上市失敗。2018年，M17赴美國紐約證券交易所上市，當天風風光光敲了鐘，卻無法交易，原來是投資方的KYC調查（認識客戶，Know your customer）沒過，數日後決定取消上市。

「我帶著家人到芝加哥窩了1個星期，把臉書跟推特全部刪了，每天只看Netflix，哪裡都不想去。」潘杰賢頹廢後面對現實，出了三步策略，一穩定軍心、二拿資金、三攻打：「我不上市了，靠私募，6個月內募到10億，不只穩定台灣，還進攻日本、中東跟美國，隔年就開始賺錢。」

然而在他眼裡，台蘋是坐在黃金堆上的乞丐，空有大流量，卻不懂靠流量賺錢。「台蘋流量是我其他事業的10倍，收入卻是10分之1，我只要用我旗下任何事業，像直播、Podcast去轉換變現，它就能賺錢。」

同樣是商人辦報，但兩代商人顯然不同，黎智英把新聞當商品，附加廣告賣給讀者；而潘杰賢把新聞當大門，引客進門銷售。

但是台蘋這座金色大門，眼看著他是無法在大限前買下來了，既然可能買不到，他乾脆領著僅剩的建築工人，在不遠處再復刻一座門，從名稱、商標到版型，都有9分像。

黎智英將新聞視為商品，以讀者興趣為優先，正如商人以顧客利益為優先，有著「不扮高深、只求傳真」方針，扛得住多年的關說壓力；然而潘杰賢幾天後就要成為媒體老闆，編採方針只有「保住蘋果員工、保留蘋果精神」，整個訪談裡出現最多的字眼，是「變現」。

「假設一年後我真的是虧了3、4億做不起來，我很抱歉、對不起，至少我死在劍下，總勝過我從沒上場。」潘杰賢說：「如果有一天黎老闆真的是有辦法出來，我會原封不動的把這東西交還給他，我一分錢也不要賺。」

他說著，簡直有點悲壯了，看在身陷獄中的黎智英眼裡，曾經龐大的傳媒帝國以如此方式續命，不知做何感想。

【延伸閱讀】

有6件大事，千萬別用Line說！給主管：這些時刻你必須跟年輕同仁面對面

日本退休老人，每月需要8萬！人力仲介：這3種工作最適合銀髮族兼差

全聯父子的新野心｜對決Line Pay和街口！林敏雄年虧5億拚電支之王