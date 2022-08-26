它做3D動畫又快又便宜五成 小台企攻進網飛、BMW

【文・陳慈晏】

點開Netflix上的《2049》影集，其中嬰兒拿著剪刀揮舞、家長用力搧打的畫面嚇壞觀眾。定睛一看，從細微的地方大概可猜測到，這是動畫做成的擬真嬰兒。不過，很少人知道，這項技術背後的提供者是成立逾20年的台灣公司、亞洲唯一3D動畫平台公司——甲尚科技。

3D角色的範圍極廣，從傳統的飛機示意影片，到精緻如遊戲、動畫或元宇宙、AR/VR、建築、汽車行銷等都需要。「數位娛樂產業不能沒有角色，我們做的就是角色創建和角色動畫，」甲尚科技總經理陳久正說明自身業務。

過去創造角色是一件耗時又耗成本的事情，「每一個遊戲裡面，每一個角色可能都是2、3,000塊（美元），」創作時間更可能從數日到數週不等。耗時、昂貴、來回修改、不同系統或平台還有相容性問題，這些都是他們想解決的關鍵問題。

可快速調整特徵、相容性高

「我們就是把原本要花費2、3,000美元的角色，變成1,000或500美元，同時以更快的時間做出來，」陳久正說。

如何做到又快又便宜？甲尚從兩面向著手。第一，他們建構出標準化軟體平台。不同於龍頭Autodesk須從零開始建立，甲尚提供使用者各種維度的調整拉桿，眼睛大小、鼻子高挺等特徵，都可以快速拉動調整，讓創建角色的時間大幅縮短。

第二，為解決相容性的問題，他們與許多遊戲引擎、動畫工具廠商等業者建立合作關係，做到能即時同步，開著雙方軟體，在甲尚平台上更改角色特徵，就能夠即時反應在另一端。

除此之外，它也顧全在軟體、硬體的相容性。冉色斯動畫公司執行長姚孟超舉例，以往角色表情追蹤的過程複雜，標示臉部、程式追蹤，之後才能驅動角色動作。市面上有許多軟體，但精準度上仍有不足，都只能交由製作公司自行解決。

但甲尚解決了這問題，「只用一支iPhone，也可以做為表情追蹤工具，跟iClone（甲尚旗下3D角色動畫軟體）同步，就能進行後續的調整，」姚孟超說。

它不僅做到低門檻、標準化，更進一步建立素材庫。

它從10年前開始，與眾多工作室、創作者合作，建立分潤機制，從人物特徵到表情、動作、衣服等，迄今與超過1,000位創作者合作，累計超過5萬件素材，是目前亞洲最大3D素材庫。

建素材庫，拚虛擬資產經濟

這件基礎工程多重要？「我想做的，是經營虛擬資產經濟，」陳久正說。軟體業除了技術的進步之外，素材庫更能成為發展的後盾，衍生出更多創新應用可能性，或成為發展AI的基礎。

事實上，虛擬經濟最大收入來源，就是素材。全球最大圖庫平台Shutterstock，單靠圖片授權、購買，與創作者間的分潤，就建立起市值近新台幣650億元的帝國。

「創作過去以原創為主，現在逐漸走向組合創作，」陳久正表示，在此模式下，創作者對素材需求越來越大，也會成為虛擬資產經濟最大的成長引擎。

至今，結合角色創建、角色動畫與素材庫的業者，放眼全球，唯有甲尚。不過，陳久正真正促成的，是建立更龐大的生態系。

「生態系就是一群人一起努力建構、一起共榮，」他提到。而生態系要成功的關鍵因素，就在「開放性」。

「整個產業正處於百花齊放，更走向競合的狀態，」他說。因此，看似競爭的業者，背後可能有合作關係，誠如甲尚與遊戲引擎大廠Unity或Epic Games旗下Unreal Engine，正是既競爭又合作的關係。

如今，角色的需求早已不限於娛樂產業。攤開甲尚客戶名單，除了眾多影視工作室、好萊塢製作公司，更擴及AEC產業（建築、工程、營造）等。

然而，未來的挑戰也不小。市場中總有更便宜的應用出現，它能做的只有加快腳步，將過去各平台、工具之間的牆打破，讓自己的角色平台能與多間不同廠商無縫連接。

「軟體（業）有個很重要的詞是『Must Have』，爭的是怎麼成為使用者的必要，」陳久正說。換言之，甲尚擴大生態系、提高使用者黏著度、穩定客源後，「就是從買斷制轉到訂閱制的時間了。」

「應變力低、鬥志不夠旺盛，就很容易被吞噬，」他坦言。這是一場沒有終點的競爭，只有讓角色創建者與需求者，得到更豐富、更便捷、跨更多平台的服務，它才能維持領先。

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