它的水泥不只零碳、更吸碳！貝佐斯、蓋茲都搶投資

【文・王茜穎】

水泥是地球上用量第二大的材料，僅次於水。

人類用水泥建立文明，它能載舟，亦能覆舟——每一年，全球生產四十一億噸的水泥，占全球總碳排量的八％、相當於航空業的四倍；假如水泥是一個國家，它會榮登地球上第三大排碳國。它的碳排，更是出了名的難減！

零碳排，成本卻更低！

光A輪募資就拿到逾16億

但今年四月底，一家剛滿三歲的加州新創水泥公司硫磺能源（Brimstone Energy），卻讓全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）與前首富比爾．蓋茲（Bill Gates）等人旗下的基金與創投搶著投資，光A輪投資就獲得五千五百萬美元（約合新台幣十六億六千萬元）。

美國房地產媒體《The Real Deal》還指出，儘管該公司尚未盈利，硫磺能源仍被超額認購近兩億美元，簡直是「要五毛，給一塊」。

「硫磺能源是第一家能製造出跟當今用來蓋樓造橋的『波特蘭水泥』成分相同的公司，但它零碳排，且成本可望與傳統水泥相當，甚至更低。」比爾蓋茲的突破能源基金合夥人羅伯茲（Carmichael Roberts）接受美國CNBC視台採訪時表示。

他似乎無法停止讚美這家公司，羅伯茲還告訴Yahoo新聞，「硫磺能源不僅找出減排的方法，其創新還開創了新的契機——把我們的建築環境變成碳匯（編按：能儲存二氧化碳的人為或天然物質）。這意味著用它的負碳排波特蘭水泥所蓋的建築和橋樑，將是氣候解方的一環，而非燙手的責任。」

到底，這是一家什麼樣的公司？

它創立於二○一九年，由從事和負碳產業毫不相干的兩位門外漢芬克（Cody Finke）與萊安德里（Hugo Leandri）所創。

兩人相識於加州理工學院，其中芬克曾研發出能將排泄物分解成氫氣兼發電的馬桶，勇奪二○一二年比爾．蓋茲的「馬桶創新大賽」冠軍。但當年他的冠軍馬桶，並未如願掀起「廁所革命」——因為成本太高。

這時，突破能源總經理，前美國能源效率和可再生能源部助理部長丹尼爾森（David Danielson）到加州理工學院演講，談及鋼鐵、水泥、化肥等行業總得不到氣候科技新創的青睞。這促使芬克轉行做水泥，而他的合夥人萊安德里老家就是在法屬留尼旺島上做混凝土的生意。

他們相信，要能快速推廣負碳排水泥，須採用新做法，且要推出市場能接受的價格。「只有便宜的東西才做得起來，貴的則否。」馬桶的失敗經驗記憶猶新，芬克告訴CNBC。

回到問題，水泥為何名列最難脫碳之冠？原因有二：原料跟能源。

首先，市占率九成五以上的波特蘭水泥，採用近兩百年的老配方：石灰岩，即碳酸鈣，它等同二氧化碳的「化石」，一燃燒就釋放出古老海洋百萬年來鎖進海底的碳。

其次，製造水泥需要加熱至攝氏一千四百五十度，即使統統改用綠電加熱，仍有六成碳排減不掉。

四招解決脫碳痛點

「舊瓶新酒」業界接受度高

硫磺能源之所以獲得市場青睞，是因為拿出四招解方。

第一，老產品、新配方，他們把石灰岩換成矽酸鈣，一樣有石灰，但少了二氧化碳。

第二，降溫三分之二，製程窯燒降到攝氏五百度。

第三，以前水泥廠會用飛灰、爐渣減少水泥用量；新配方產生的副產品，剛好可以取代飛灰的砂，降低碳排量。

最後，新配方還可以產生「鎂化合物」，這是什麼？就是石頭！換言之，他們其天然特性是能自動吸碳，把碳直接鎖在石頭裡，實現「隔空抓碳、點氣成石」。

「有些公司販賣碳額度，我們公司生產碳額度，」芬克告訴房地產媒體《The Real Deal》。硫磺能源不是首家推出低碳、零碳，甚至負碳排水泥的公司，但它們是第一家推出「舊瓶裝新酒」產品，可避過新產品總要面臨重重監管困境的公司。

投資人顯然也是看上這點。參與該公司募資的創投DVCV負責人告訴CNBC，「無須新的法規、材料規格或標準， 這就是硫磺能源與其他競爭同業的關鍵差異，其他人都在生產營造業很少聽過或不了解的新材料。」

硫磺能源計畫用這五千五百萬美元，在內華達州的沙漠裡蓋首座試驗工廠，預計明年將啟用。也許，來年沙漠裡真能長出一座真正會「吸碳」的水泥森林，然後在地球上遍地開花。

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