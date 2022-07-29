疫情、市場低迷都沒停下投資 桃園元件廠超車日本奪世界第一

【文・王貞懿】

這是一個在疫情期間逆勢改寫命運的故事。

2021年，石英元件廠晶技每股盈餘逾10元，年成長逾1倍，營收、毛利率也持續創新高。不僅如此，該公司更連續2年登上全球石英元件市占龍頭，打破產業界數十年慣例，擠下日本同業。至今，該產業第二至第五名仍是日本廠商。

5G這一役改變戰局

它甚至比聯發科更早投入

石英元件是電子產品不可或缺的元件，就像脈搏，負責提供精準的時脈訊號，讓手機、筆電、無線藍牙耳機到汽車音響，能夠順利運作。

而這市場，由於日本廠商起步早，一直由其寡占。雖然是在疫情期間超車，但這背後卻是一個立志超過20年的宏願。2000年，該公司就以「全球第一」為目標，並訂定計畫全力前進，但前1年，它還排不進全球市占率前10大的石英元件廠。

「我們在第四、第五名，第二、第三名都待了一陣子，這是一步、一步，慢慢的進程，」在晶技服務逾30年的財務長洪冠文說。關鍵轉捩點，是2016年開始的5G作戰計畫。它雖然是小元件供應商，但卻和國際大廠幾乎同時期投入。

攤開晶技的財報，該公司首度營收突破百億元，發生在2012年，當時正是通訊技術從3G轉4G、世代交替的高速成長期，也是重塑供應鏈市占率版圖的大好機會。4G時，晶技內部其實是有點「不知其所以然」的搭上產業列車，因此，5G這一仗，董事長林萬興誓言要掌握得更好。

2016年，5G才剛起步，就連營收規模是其逾32倍的IC設計商聯發科也才剛正視此戰場時，晶技內部就成立了「5G推動小組」，研究市場策略，理解生態系當中有哪些玩家、並提前開始研發。待5G正式的標準一公告，就能展開行動，開始「資源傾斜」。

資源傾斜意味著什麼？林萬興舉例，晶技內部把客戶分成3個等級，分別代表戰略（Strategic）、主要（Key）與一般（General）客戶，「S級客戶，就會有一套S級的服務準則。」

「很難量化，但就是所謂的政策綠色通道，」他說，5G產業的S級客戶，所需要的研發資源，不論是設備或人力，只要專案負責人提出計畫，沒有金額與名額限制。例如2021年，該公司為了持續投入5G與半導體晶圓級先進製程開發，資本支出一口氣拉高到超過23億元，連續2年改寫歷史新高。

危機入市！不看短期得失

疫期照擴10條產線跟上客戶

看見、並理解5G的趨勢不難，但難的是，得拿出決策的魄力與執行力。

2019年第三季，林萬興出手訂下10條設備生產線，瞄準5G高頻、小型化石英元件商機，投資總額超過他們前1年的稅後淨利。這在當時是極為反常的舉動。回到2018至2019年間，產業現況是：石英元件供過於求、報價低迷，就連技術、市占領先的日廠都紛紛虧損。

日廠資本支出停滯，而台灣的其他業者，則是擴了，也沒把握有客戶。「它（晶技）有固定的客源，像是蘋果、三星、華為，我們貿然把產能加大，沒有客源，稼動率是拉不上來的，」一名國內同業中階主管說。

晶技怎敢危機入市？因為林萬興看的不是眼前得失，而是那個長年要成為世界第一的志願。

「我們的客戶都是Tier1（一線大廠），走在前面，我一定要跟的上，」他說，根據客戶的拉貨預測，公司若沒有針對小尺寸石英元件擴產，絕對滿足不了需求。雖然，客戶也有可能不照規畫拉貨，但林萬興心想，5G趨勢不可能不起來，只是早一點、晚一點的問題。他評估，即使先投入擴產，但短期內訂單沒上來，也不至於造成公司重大危機，因此仍決議投入，不隨市場短期景氣患得患失、舉棋不定。

提前就位！逃過疫情、缺料

營運不中斷，獲客戶好感度

做好萬全準備後，疫情，更給了晶技一躍而起的機會。

2020年初，COVID-19疫情在中國大爆發，供應鏈訊息混亂、市場情緒悲觀，但晶技仍然按部就班的執行擴產計畫。外商設備廠的裝機人力無法跨境移動，該公司沒放棄喊停、也沒空等，反而乘勢建立起自主裝機能力。

不過幾個月時間，宅經濟訂單湧入，電子供應鏈迎來大榮景，缺料、漲價是最熱門的關鍵字，這時才擴產的同業，面對的是，設備交期拉長1倍、報價上漲超過2成，以及材料缺貨的追料夢魘，晶技反而老神在在。

「好，還要更好。」是晶技創辦人林進寶與林萬興常掛在嘴邊的話。訂下計畫，就要使命必達完成，這是晶技能成功彎道超車的核心。除了設備，更體現在這幾年落實「營運不中斷」計畫。

疫情蔓延全球後，晶技因桃園平鎮、中國重慶、寧波3個廠區管理得宜、幾乎無人染疫，生產未曾中斷，反觀日本同業則陸續因疫情、天災暫時停工。

營運不中斷，讓該公司在一線品牌客戶的眼中，信任存款不斷增加，進而取得更大的供貨比率。2019年，該公司小尺寸石英元件貢獻營收僅約22％；今年上半，此數字已來到39％，法人表示，約有6成至7成是用在蘋果產品中。

去年5月，台灣疫情爆發，為了讓每日進出超過1,200人的平鎮廠維持零確診，晶技發放防疫獎金促使員工積極防疫，甚至涵蓋外包餐廳、清潔人員，及進出廠區的供應商，而哪位同仁該負責與外部人員溝通，也早進行過沙盤推演。

林萬興認為，疫情間種種困難，沒有綿密的應變計畫與團隊協同作戰根本來不及，說穿了，晶技做的事，每間公司都知道，但要做得比別人好，得回歸到企業文化。而不斷追求「好，還要更好」的背後，是他「怕輸」。

去年底馬來西亞發生洪患，有日本同業工廠因生產線淹水而停工，當晚林萬興立刻反思，若是晶技遇到，會是什麼光景？「極端氣候因應，本來就是公司營運不中斷計畫中的子項目，沙包放哪、廠區的水流怎麼走，我敢說我的員工絕對不會錯亂。」他說。

他也強調，即使已是世界第一，戰戰兢兢的態度仍然不能變，「我常和員工說：『我輸不起』，但我不是（真的）輸不起，我是怕輸，所以加倍努力。」晶技管理中心副總經理陳秋霖詮釋，「他（董事長）這句話的意思其實是，我們有能力做得更好，那為什麼不去做？」如他當前豪賭，也是希望能將第一名的寶座，坐得更穩。

當元件封裝尺寸不斷微縮，市面上早就沒有標準設備與標準製程，晶技為了持續跟上客戶，甚至超前，它近3年所規畫的資本支出總額就逼近50億元，幾乎相當於它過去3年稅後淨利總和。

而目前正在建置中的半導體晶圓級製程，便是他們下階段的秘密武器，成功與否還沒人知道，但追求更好的態度，就擺在此。

因為怕輸，所以時刻戒慎，林萬興說他永遠提醒團隊，要眼觀四面、耳聽八方，慎防破壞性創新的力量出現，因為，洞察力與技術力一樣重要，「才不會贏了競爭者，卻輸給了時代。」

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