從政才七年、印度裔移民第三代 他為何是英國首相大熱門？

【文・張方毓】

一位印度裔「迪士尼王子」，能夠出線並拯救群龍無首、經濟下行的英國嗎？

7月初，超過50名英國政府官員，因不滿時任首相強生（Boris Johnson）的領導，連夜求去，強生因此終於辭職下台，新任領袖的競選也如火如荼展開。目前，領跑者是英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），在首三輪都獲得最多黨內支持票，勢必能進入最終決選，競爭保守黨黨魁、同時也是首相的大位。

擁有印度裔身分的蘇納克，在短短5年內，從菜鳥議員成為地位僅次首相的財政大臣，若再更上一層樓，將替英國寫下歷史，成為英國史上第一位非白人首相。

不到40歲就接任財長

疫期大膽紓困計畫穩住經濟

他飛速崛起，因為他在疫情爆發時，大膽執行英國近30年來最大的財政刺激，慷慨救助陷入困境的商家和民眾。

蘇納克現在年僅42歲，2020年，因前任財政大臣和強生鬧不合而離職，他被趕鴨子上架意外當上財長時，甚至不滿40歲，就被迫擔下在疫情爆發時穩定國家經濟的重責大任。

但他的表現沒有菜鳥的氣息，《紐約時報》當時評論為「有能力和冷靜的燈塔。」上任短短3週後，他寫出預算，公布3千5百億英鎊的紓困計畫，被迫放無薪假的勞工可以拿到等同工資8成的現金補助，商家也獲補貼。

在熱衷平衡預算、財政上偏保守的英國，他的做法很破格，卻也讓他聲名鵲起——英國人好奇，這個原本沒沒無聞、現在卻發錢給我的人是誰？

除了大撒幣，他也善溝通。英國廣播公司（BBC）指出，他摒棄艱深的術語，用平實的語言表達政策，例如，他公布紓困計畫時，說出他的名言：「我們會不惜一切代價。」

他還跟強生一樣懂得塑造個人品牌，提高知名度。強生的招牌形象是一頭柔軟蓬亂的金髮、背後背包、騎車通勤，散發笨拙的草根味。蘇納克的形象恰恰相反，他頭髮總是整齊的往後梳，穿凸顯瘦削身形的貼身西裝，燦爛的笑容，不時，他還會在Instagram張貼自己穿著連帽T恤在電腦前認真工作的日常照片，給人風度翩翩、有條理但親切的感覺。英國小報替他取了俏皮綽號「魅力瑞西」（Dishy Rishi），還稱他是「迪士尼王子版本的保守黨議員」。

跟強生相比，他的形象乍看沒個性，但《金融時報》指出，當強生因誠信下滑、下屬醜聞頻傳而支持度崩跌，「不像強生」反而成為最大優勢。

堅定脫歐＋少數族裔身分

通吃保守派、自由派支持者

實際上，他的知名度之高，根據英國市調公司YouGov的最新調查，他是英國人第三有好感的保守黨政治人物，超越強生之前的梅伊（Theresa May）等各首相。《經濟學人》曾報導，因為他明星般的影響力，強生曾考慮將他降職，避免威脅到自己的地位。

現在，強生的擔憂成真，蘇納克因為大刀闊斧救經濟，初入政壇7年就有望登頂，更可能締造紀錄，讓曾殖民全世界、被稱作「日不落帝國」的英國，誕生首位少數族裔首相。

這並非全是蘇納克的魅力導致。綜觀這次符合資格的首相候選人，8人中就有4人是少數民族背景，因為前保守黨黨魁卡麥隆（David Cameron）於2005年上任後隔年，擬定優先名單，推派女性及少數族裔去競選原本只屬於白人的議員席次，成功讓黨內少數族裔議員人數，從2005年的2名增加為2019年的22名，並讓優秀人才有機會問鼎大位。

其中，又以集保守與進步價值於一身的蘇納克最亮眼，也因此他才年紀輕輕就準備登頂。《經濟學人》指出，各政治光譜的人都可以在他身上找到共鳴。

對保守右翼來說，他不僅是堅定的脫歐支持者，更代表基本的保守精神：良好性格、努力工作，就能有所成就。他是印度裔移民第三代，60年代祖父母從英國在東非的殖民地移居到英國。他家境不錯，父親是醫師，母親經營藥店；他接受傳統英國菁英教育，先後就讀溫徹斯特貴族學校和牛津大學。

但在政治界，他的膚色和書呆子性格讓他名不見經傳。直到2015年，他憑藉在高盛當過分析師的專業金融資歷，在滿是白人的里奇蒙選區獲勝，才正式踏入政壇。

對自由左翼來說，他以少數族裔的身分攀上高位，這件事本身就對弱勢族群充滿激勵意義。

他跟保守派相比也對種族議題更開放，曾替智庫Policy Exchange撰寫報告、描繪英國少數族群的樣貌，並說這些多元膚色的人比大多數白人更「英國」。

蘇納克可能達成的成就，對世界來說代表什麼意義？曼徹斯特大學政治學教授福特（Robert Ford）表示，隨著越來越多移民進入各國政壇、形塑政治環境，一位少數族裔領導人現身，雖然不是解決社會不平等的靈丹，卻能夠立下標竿、改變各國看待自己與他人的方式。

加稅加到二戰後最高水平

救經濟vs救民心成最大挑戰

不過，成為新首相，真能如同王子一般，輕鬆拯救落難的英國嗎？就連在疫情中淡定自若的蘇納克都坦言，這個任務不是「童話故事」。

2021年，英國國內生產毛額（GDP）從疫情中反彈、成長7.4％，是7大工業國集團（G7）中復甦最強勁的國家。但今年，通膨、勞力短缺前後夾攻，英國的經濟沉痾就快速反噬。

經濟合作暨發展組織（OECD）預測，2023年，20大工業國（G20）中，只剩受制裁的俄國經濟表現會比英國差；英國5月通膨率達9.1％，是7大工業國集團中最高；英鎊隨之貶值，5月英鎊兌美元匯率跌至疫情以來最低水平，被評為有如淪入「新興市場貨幣」。

彭博指出，主要就是因為英國政府和企業都注重砍成本、不愛投資，導致該國生產力陷入長達10年的低迷狀態，經濟變得非常脆弱。

目前，蘇納克雖然仍是首相熱門選項，但隨經濟陷入困頓，他的王子光環已變得黯淡。20年，《紐約時報》報導，他在自己人氣高漲時就曾預言：當這些發出去的錢都必須償還時，你可能不會那麼喜歡我。

因為鉅額紓困，為了平衡激增的英國負債，他多次加稅，包括所得稅以及2023年起漲的公司所得稅，預計到2026年，英國稅收占所得的比率將達二戰以後最高水平。當荷包變扁，高昂的稅率轉變英國人的情緒，從崇拜蘇納克變成埋怨他。

他優渥的生活方式也因此被放在放大鏡下檢視。他的妻子是印度科技巨頭Infosys創辦人的女兒，比英國女王還有錢，年初時他妻子被爆出鑽法律漏洞沒繳稅，讓蘇納克名譽大傷。他被拍到辦公桌上擺著要價超過新台幣6千元的智能保溫瓶，被譏諷過著特權生活。通膨下，他被媒體問及什麼商品最先漲價，他的回答是麵包，因為「我家有各式各樣的麵包，」也被認為不知民間疾苦。

不過，至少目前在混亂中，他仍被認定是最腳踏實地的領導者。

立場偏左的《衛報》評論，為了吸引選民，每位保守黨首相候選人都喊出「即刻減稅」，包括他的勁敵、聲勢快速崛起的前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）。只有他不虛構「幻想經濟學」，強調必須先治通膨，再考慮減稅，才是負債沉重的英國可行之道。

蘇納克能否替英國寫下歷史，成為首位非白人、年僅42歲的首相，還須經歷激烈的競賽。可以確定的是，等在下任英國首相正前方的，只有荊棘，沒有美好的童話結局。

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