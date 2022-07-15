股市》先看防禦性、獲利2指標 台積電、蘋概股能買嗎？

【文・王貞懿 】

台股大盤今年高低差逾4,600點，短短3週，從萬六失守，到萬五、萬四保衛戰，投資人都想問，底部到了嗎？危機入市，下半年該買什麼？

Q1：台積電450元以下，該趕緊逢低進場還是再等等？

台積電今年營收前2季仍在創高，但股價從年初以來，卻已反向跌逾3成，超過200元，護國神山怎麼了？

內、外資法人報告皆顯示，他們認為台積電仍深具長線投資價值。華南永昌投顧董事長儲祥生就表示，台股這波修正下來，若投資人是持有台積電，套在500元，「早晚都要解套，」要適時停損的是，體質不佳、單純因大資金潮而股價走揚的股票。

影響台積電股價的除了基本面，更關鍵的是匯率。

身為國內最重要的權值股，據證交所統計，台積電市值占大盤比率高達27％。群益投顧董事長蔡明彥分析，大型股先看外匯市場，因台積電是眾多海外ETF持有的重要標的，當美國聯準會升息、美元走強，資金要回到美國時，就會出現被動式賣壓。

在基本面上，調研機構TrendForce預期，因消費性電子陷入庫存調整，IC設計廠下修投片量，下半年晶圓代工廠的稼動率也將滑落，首當其衝的是8吋廠，稼動率將從原本接近滿載調整到90％至95％，其次是12吋晶圓的成熟製程，而7奈米以下的先進製程，則因高效運算相關需求強勁，將維持近乎滿載。

台積電因其營收占比中，先進製程比率高，這一類產品投片到產出至少相隔4個月以上，法人認為，關注焦點應展望明年。

操作上，若是長線投資人，台積電4字頭價位，已具中長期投資價值，可以分批買進；從外匯角度出發，下半年若通膨趨勢放緩，新台幣止穩向上走升，屆時也可伺機介入台積電。

Q2：iPhone14秋季亮相，能救蘋概股、消費性電子？

中系手機業者小米、OPPO、Vivo今年以來深陷庫存風暴，且在高通膨時代，品牌力、客戶群結構不如蘋果的Android陣營，對終端買氣掌握度更低。預計秋季將發表的iPhone14系列，將成為今年智慧型手機「全村的希望」。

從6月營收來看，光學鏡頭廠大立光、玉晶光已開始受蘋果光加持，包含PCB等上游供應商，已開始小量出貨；8、9月下游組裝廠將接棒，一間年營收逾百億的蘋果供應鏈高層透露，美系客戶首波備貨量與去年相當，並未受到通膨影響，但關鍵仍在發表後第一週的預購買氣。

法人預期，iPhone14 Pro系列將告別先前令消費者詬病的螢幕上方「瀏海」設計，改為驚嘆號缺口；且主鏡頭將從現行的1千2百萬畫素升級到4千8百萬畫素，並配備更大容量的記憶體。外觀、規格有感升級，將成為吸引舊果粉換機、新果粉入坑的利器。

統一投顧董事長黎方國認為，蘋果在庫存管理表現出色，iPhone新機也有規格提升題材，蘋概股很有機會在下半年上演旺季行情。

蔡明彥也看好蘋果供應鏈可交出季節性的業績成長，且蘋果在通膨時，受到的資金排擠效應較小，可留意蘋概股中本益比評價偏低的股票。

不過，雖有旺季效應加持，大方向看好，但操作上仍要記得，季節性股票循環明顯，別和股票談戀愛。

Q3：特斯拉股價3個月跌35％，電動車概念股還能買？

響應環境永續，各國紛紛訂出禁燃油車的政策目標與時間表，且電動車因基期低，在新車市場的滲透率成長空間很大，依然處在高速成長期。

根據國際能源總署（IEA）5月發布的最新《全球電動汽車展望》，今年第一季全球電動車（包含純電動車與油電混合車）銷售量，較去年同期成長75％，達2百萬輛。

一位車用營收占比近4成的導線架業者高層強調，雖然4、5月受中國封城影響出貨，但目前客戶都是要求加速出貨中，未受通膨影響。

統一投顧投資研究部協理鄭高輯指出，汽車電子化與自駕車技術，顯著帶動車用半導體的用量與產業規模。已切入關鍵客戶供應體系的公司，單一產品線營收成長率普遍是雙位數或翻倍，顯示電動車前景夯，不過短期受國際銅價下跌的影響，可以看到與銅相關的導線架業者，正面臨資本市場的評價修正。

另一方面，雖電動車是大勢所趨，但是在核心關鍵零組件，如電池與功率半導體中，技術難度高、單價高的IGBT（絕緣柵雙極電晶體）上，台廠起步晚，因此這塊大餅能吃到多少？能否真正把電動車從「題材」轉換成真實的「獲利數字」，是觀察重點。

Q4：熊市保守布局，哪些族群有穩定需求和獲利？

瑞士寶盛銀行報告指出，在市場波動性、經濟放緩的不確定性上升時，應提高防禦型股票比重，此類企業所提供的產品或服務，有更穩定的需求支撐，不會隨著經濟波動改變，故享有更好的現金流、穩定獲利，有能力維持較高的配息率。

野村投信認為，當前的貨幣政策不利經濟成長，將影響企業獲利，因此有更多資金流入相對安全的防禦型股票。投資首重「必要消費」的公司，並搭配投資長線趨勢看佳的獲利成長股。

以台股第二季來看，以往被視為是次族群的工業電腦（IPC）廠，逆勢上漲。分析師認為，正是因為此族群，吻合上述2投資心法。疫情爆發與缺工問題，加速企業數位轉型與導入自動化生產，相關資本支出使其受惠，具備長線趨勢；此外，IPC的終端客戶多屬企業體而非個人消費者，通膨敏感性低，加上缺料狀況改善，出貨轉順，因此受到資金簇擁。

第一金投顧董事長陳奕光認為，航太、生技醫療、綠能等領域，也具備類似IPC族群之特性，是下半年可布局的重點類股，其中綠能又分成節能、創能、儲能，可做選股方向。

但分析師也提醒，布局上述族群時，盡量選龍頭股，因為當市場情緒穩定後，部分資金將重返傳統主流族群，機構法人傾向優先降低次族群內中小型股的持股。

整體來說，在硬體領域，遠離消費性電子產品是第一指南；另一方面，隨人們逐漸習慣疫後新常態，旅遊、航空等服務類企業，也將受惠消費支出重心移轉而迎來成長。

Q5：台股底部到了嗎？下半年何時是進場時機？

經歷台股半年內逾4千點的重挫，被套牢的投資人不少，所幸歷史經驗告訴我們，熊市維持的時間比牛市來得短上許多。

為了避免把「熊市反彈，當成牛市操作」，接下來在技術面有三大指標，可協助判斷底部訊號，值得投資人留意。

第一，融資餘額，當出現融資多殺多的賣壓時，往往是底部出現的前兆；第二，利空不跌，搭配非當沖量的交易量承接；第三，傳統主流族群出現。

儲祥生認為，台股跟美國科技股連動明顯，費城半導體指數、那斯達克綜合指數何時反攻才是關鍵，可追蹤半導體設備3巨頭：應用材料、艾司摩爾、科林研發，以及與台積電合作甚深的客戶蘋果、輝達（Nvidia）、超微（AMD）等公司，「當美股開始反彈，台股就會跟上。」

他提醒，大盤已拉回3年至5年線，要伺機買好股，避免未來「整個大盤翻上去，你手上都沒有。」

黎方國則表示，目前第三季是保守看待，但對第四季展望樂觀，認為會有一波2千點以上的波段行情可以參與，判斷依據是，屆時美國通膨將獲得控制、歐洲會趕在冬季前，加速處理能源相關問題、俄烏戰爭可能暫時降低對抗強度、各產業供應鏈也有更長的時間做庫存消化。

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