全球熊市，它反迎兆元商機！揭密打造加密幣金庫的台灣人

【文・陳慶徽】

在全球一片熊市，美國標普500指數2022年上半年跌掉2成，比特幣同時間也陷入過半市值蒸發的愁雲慘霧裡，為什麼卻有一間台灣的加密新創，正迎來創業至今最發光的顛峰時刻？

博歐科技（CYBAVO），這家60人的台灣新創，是一個加密資產託管保管服務公司，簡單說，就是幫持有加密貨幣的企業打造金庫的人。6月初，他們被全球第4大加密貨幣發行商Circle Internet Financial（以下簡稱Circle）購併。

目前準備在美上市的Circle，背後股東包含金融巨頭高盛，最新估值已達90億美元（約合新台幣2,680億元），相當於工業電腦龍頭研華的市值，與信用卡2大巨頭VISA、萬事達卡也都有合作。經該公司背書，未來包括Circle及該公司客戶的加密資產，均有機會採用博歐的服務。

據Circle官網揭露，旗下共儲備約560億美元（約合新台幣1兆6,700億元）的資產，代表未來博歐所服務的資產規模，有望跨入兆元級別。這數字，約等於元大商業銀行在2021年的資產規模。

「他們被（Circle）收購，就是立足台灣，放眼世界了。」區塊鏈業者台灣灣谷科技執行長黃朝秋觀察。

抗拒發幣賺快錢誘惑

攻保管與資安基礎建設

眼前等著他們征服、航向世界的璀璨航道，背後，是1千多個抗拒億元等級誘惑的夜晚、甚至是現金流曾只剩3個月的窘迫，鋪墊而成。

時間拉回博歐成立的2018年，區塊鏈產業才剛走過1整年的牛市。當時，該產業最流行的，就是自行發行加密貨幣藉此獲利，也就是所謂的首次公開募幣（ICO）。

那時，寫一份白皮書就可以募到上億元，賺錢有如印鈔票；或即使開交易所、做直接面對大眾的生意，也更容易。

但，他們卻選擇成為提供底層服務的人，走一條難走的路。

「難的地方就是，你要拋棄這誘惑。」博歐科技技術長徐千洋這麼說。他曾任台灣大哥大資安技術部經理，同時也是台灣駭客年會HITCON創辦人，當時正擔任加密貨幣交易所幣託的資安顧問。

他回憶，擔任顧問時，發現該區塊鏈產業雖然業務與金融機構相似，卻沒有相應的管制措施，系統嚴謹度不足。

「金融有專用的（資安）解決方案，可是（當時）區塊鏈（產業）其實沒有。」幣託共同創辦人鄭光泰表示，相關業者都只能從做中學，「懂資安、懂技術，又要懂金融，這（人才）太少了。」

徐千洋，這個來自資安領域，因緣際會進入區塊鏈產業的「外人」，因此發現這尚未被滿足的巨大缺口—加密資產保管與資安服務。

當時，台灣市場規模雖小，但，他看見的是，區塊鏈是一個全球性、跨地域的產業。比起發幣、開交易所，做底層服務，反而是一條更容易走向國際的道路。

解決單一保管人監守自盜、

系統建置成本過高痛點

隨後，他便與曾在中國資安大廠奇虎360任職的范紀鍠聯手創業。

目前，台灣前3大本土加密貨幣交易所，及多數區塊鏈業者，都採用博歐的解決方案，能取得在台灣高比率市占及Circle青睞，第一大關鍵，就在於產品設計。

要知道，想擁有加密資產，勢必要先擁有加密錢包，對一般人來說，光熟悉就要花上數小時；一般人持有門檻都如此高，進到企業端，難度與複雜度更是倍增。最大痛點之一，就是如何避免單一保管人的道德風險。

2019年，當時加拿大最大的加密貨幣交易所QuadrigaCX，創辦人柯登（Gerald Cotton）出國離奇死亡，隨後爆出詐死並捲款潛逃的疑雲，就是一例。

對此，博歐的解方，是提供分層、多簽，且去中心化的資產管理系統架構。

「這（系統）我要自己做會累死。」區塊鏈新創Hooky創辦人杜若宇指出，自己建造系統，光是雇用工程師成本，就大於採用博歐服務的金額，還有潛在的資安漏洞須應對，以新創業者角度而言，該公司滿足了這塊利基市場。

加密錢包商門戶科技執行長李玄補充，建置類似系統最難的不只技術，還有資安架構的精準規畫，「哪裡有漏洞、可能被攻擊……，很多零碎的小東西加在一起，算是他們的護城河。」

成立時幣圈遇熊市

業務難推卻不想出賣自己

不過，儘管打造出具品質且符合市場需求的產品，但，博歐成立之際，卻是整體幣圈邁入熊市的蕭條起點，當年度比特幣價格崩跌超過7成。「產業就是在泥淖裡。」徐千洋回憶。

李玄回憶，當時門戶科技曾考慮導入博歐產品，「可是我們當時也不賺錢，付不出這些費用。」

這使得博歐初期，雖產品就位，但因市場蕭條，業務拓展難度大增。徐千洋透露，當時，公司一度營運資金水位低到只剩3、4個月。他們為此甚至想過去接案維生。

困境下，博歐招聘第一批工程師時，雖然僅能端出比業界相對低的報酬，但搭配未來相對優渥的配股條件獎勵，盡力組成初期人才庫。

此外，博歐也同時調整商業模式。一開始，該公司提供的是吃到飽的系統服務。但，成立第二年後，就加入類似電信業月租費方案，類比網路傳輸量，照客戶金流與交易量多寡，進行分級收費。范紀鍠指出，收費模式變更後，博歐等於可隨客戶業務成長而成長，形成正向循環。

儘管一出生，所處產業就進入寒冬，但他們唯一從沒想過的，就是因為資金窘迫，把自己賣給「錯的人」。

「我們不會因為對方付的錢不錯，就答應（被收購）。」徐千洋透露，在Circle之前，博歐也曾收過數次入股或購併的請求，但，皆全數拒絕。

因為，他們不想放棄自己走向國際市場、放眼全球的夢。

范紀鍠解釋，假設博歐被某一間交易所收購，那這可能會直接對其他現有交易所客戶產生利益衝突，造成部分客戶權益受損。

又比如，假設某個打造金庫的人，被A銀行收編為員工，那其他銀行就不可能再找這個人來幫忙打造金庫。若輕易被收購，他們眼下雖拿到錢，卻斷了自己未來的可能性。

「我跟Paul（范紀鍠）在追求的，是這產業的成功。」徐千洋直言，2人的工程師背景，造就他們對打造產品的堅持，同時也會理性思考，為公司找到利益最大化的道路。

幸好，寒冬下，他們得到天使投資人的注資，隨後，並拿下台灣3大加密貨幣交易所等客戶，打下基礎。而且，該公司產品特性，就有如銀行系統外包案，客戶的轉換成本與潛在風險過高，只要一打入，就很難被替換。這讓他們持續擴大市占，享有先進者優勢，拉開與競爭者的距離。

如今，此次Circle的收購，更形同讓博歐坐上火箭，直接踏入世界級戰場。

李玄形容，Circle出手收購，等於是向國際背書，成為博歐在海外市場擴張的一大助力。

市場大好時，做面對消費者的生意、甚至是賺快錢的人，永遠是檯面上最風光的人。但，金融海嘯經歷告訴我們，再大的銀行，也有倒閉風險，可是像金庫、ATM這類基礎建設的需求，卻永遠都在。

近5年內，加密貨幣市場已經歷2輪牛市，許多人靠此賺到一輩子花不完的財富，但，同樣不乏散盡家產的故事。面對此等誘惑，博歐卻選擇蹲下身子，成為在背後幫大家造金庫的人，走一條更難的路，但也因此，找到了屬於自己的金礦。

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