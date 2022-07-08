老字號露華濃破產，它卻靠電商銷售帶動獲利增1.7倍

一張自拍照就能帶貨！資生堂用科技賣美妝逆勢大賺

文・楊乃錚

6月中，歷史悠久的化妝大牌露華濃（Revlon），不敵疫情及競爭壓力，正式聲請破產。同樣為百年老牌的資生堂（Shiseido），去年財報卻從谷底回彈，營收增長12％、營業利益成長178％。

財報亮麗的原因之一，是出售盈利能力較差的品牌，但更值得留意的是，它的電商銷售優於同業。

8年前，現任執行長魚谷雅彥（Masahiko Uotani）就任，原擔任可口可樂日本公司總裁兼CEO的他，提出「願景」計畫改善資生堂的銷售成長停滯，目標是2020年成為「令人興奮的數位美妝公司」，並預測它在中國的電商銷售額將超過當地總銷售額的3成。

這項預言不但成真，還因疫情而擴張。資生堂全球去年的電商銷售額成長2成，占總銷售額34％，超越全球營收前2大美妝公司雅詩蘭黛（Estee Lauder）的28％、萊雅（L'Oréal）的29％，而破產的露華濃只有13％。

物聯網、大數據助電商銷售

用App就能買最適合產品

但疫情期間，各大美妝公司都在推直播活動、線上試妝，資生堂何以領先？

其實資生堂雖有古老歷史，卻是一家講求科技研發的美妝公司。日本第一座西式藥房在1872年創立，它就是資生堂的前身，100多年後，它仍致力走在科技前端。

以智慧護膚設備為例，2018年它率先同業推出Optune訂閱服務，運用物聯網技術，串聯手機App、雲端資料，根據用戶自拍的照片分析膚況，再輔以天氣、溼度等環境狀況，為用戶客製最適合的保養品。

它的購併策略也很清楚，5年前，它就收購大數據公司Giaran。CNBC新聞評論：「資生堂積極尋找新技術，與自身豐富經驗結合，才獲得長久成功。」

為了落實科技領先的DNA，它也打造顧客雲端服務平台、強化員工訓練。 2015年與IBM合作，為美妝顧問開發專屬App，增加服務品質一致性。顧問可利用App分享化妝技巧及照片、報告服務成果，累積的資料更做為新進顧問的訓練教材。

隔年它更與數位創新公司共同推出Shiseido+學院，打造24種數位課程，並提供英、中、日文版本，確保全球員工都能接受訓練，將線上服務做得跟實體一樣好，去年已有超過1萬名員工參與課程。

此外，它也領先同業，2019年就與數位公司Revieve合作研發人工智慧美妝顧問，不只具備線上試妝功能，還能分析膚質，並推薦適合產品，讓顧客透過一鍵點選全部購買。

這些布局成為它在疫情期間的應變實力，中國、歐洲、美國區域的電商銷售都超過35％，去年財報說明：「營收增長要歸功於線上諮詢及電商銷售的擴張。」即使是習慣實體消費的日本地區，電商銷售比僅12％，數位服務仍是促進銷售的利器。

AI、數位手環帶旺實體店

零接觸吸引顧客上門

2020年中，它在東京銀座開立指標旗艦店Shiseido Global Flagship Store，走入店中，取代過去排列整齊的化妝品櫃的，是一台台配備AI美妝諮詢技術的膚質偵測儀，幫助顧客在不須接觸的情況下，就能得到專屬產品推薦。

此外旗艦店也以數位手環取代購物籃，結帳時只要掃描手環，就能取得選購的產品，防疫之餘，也導入科技感營造新奇消費體驗，增加顧客來訪意願。這樣的指標旗艦店，去年已經開立77家，也成為該品牌的重要數位化指標。

不過資生堂並非如此一帆風順，在2013年曾面臨虧損，就是因為偏離長期策略。當時它的研發及行銷費用分別降至營收的2％、23.5％，皆比萊雅低，資生堂雖主打結合美與科學，卻因名不副實大敗。

因此魚谷雅彥上任後，增加行銷及研發費用，過去3年，兩者各占營收平均近40％、4％，高於同業水平。

疫情成為資生堂近10年的成果展，數位化帶領業績V型復甦，但究其根本，還是要歸功重回初衷的策略。《哈佛商業評論》就指出：「數位轉型不會改變事業存在的理由，重點是運用數位工具，以更好的方式，滿足已知的顧客需求。｣

這家企業用10年，重回明治時期那個走在科技尖端的品牌，去年更與世界最大管理諮詢公司埃森哲（Accenture）合資成立資生堂互動美容公司，與騰訊簽訂合作協議，強化D2C（直接面對消費者）管道，想證明有些價值，即使超過100年也不會變。

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