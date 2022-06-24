最少新鮮人的求才季來了！企業不懂YOLO恐搶不到好手

【文．楊少強】

6月是畢業季，不只新鮮人求職，企業也要求才。然而「僧少粥多」卻是未來的大趨勢。

據教育部估計，今年台灣有約28萬大專院校畢業生踏出校園，人數將創下近20年來新低，且未來平均每年減少2千人。與此同時，企業求才也相對困難：根據勞動部今年3月公布的統計，職場求供倍數——也就是企業求才數除以民眾求職數，達到1.95倍，創疫情爆發以來新高。

「你只能活一次」燒進勞動市場

他們追求快樂生活，自願離職率創新高

這股「大缺工潮」不只在台灣，歐美等主要國家也面臨同樣問題。除了少子化等因素外，背後更和一個名詞有關：「你只能活一次」（You Only Live Once，以下簡稱YOLO）。

《紐約時報》稱YOLO為「市場決定性的力量」，《企業家》雜誌稱YOLO是「企業不可不知的趨勢」。財經頻道CNBC稱它「不僅對人們的工作有重大影響，甚至影響對學校教育的選擇。」

YOLO最早是在資本市場發威，表現在「迷因股」。2021年1月起，電子遊戲實體網站遊戲驛站（GameStop）、連鎖戲院AMC等，經營不善又沒有基本面支撐，股價卻因為鄉民追捧而暴紅，導致一些做空該股的對沖基金慘賠數10億美元。輿論就把這種股票稱之「迷因股」——不知道什麼原因，突然暴紅的股票。

當初在網路論壇Reddit上號召人們去買這些股票者，在推特上發文稱：「我做這件事不是為了賺錢，而是為了創造歷史。」該推文左上角標籤，正是YOLO——你只能活一次。

對他們來說，既然人只能活一次，當然要做一些有意義的事。同時，越來越多專家發現「迷因」的潛力。電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）就說：「誰掌握了迷因，誰就掌握了世界。」

迷因力量源自「你只能活一次」，而這個精神不只影響資本市場，還已經擴散到勞動市場，表現出來的現象就是大缺工潮。

在美國，CNBC去年10月引述統計，離職率創21年來新高，所有行業共有超過1千萬個職缺。在台灣，去年全年製造業缺工數創20年新高。

這背後反映的是一股「反工作潮」。據彭博新聞網（Bloomberg）今年1月刊出的一場對談，論者提到Reddit論壇上成立了「拒絕工作」（r/antiwork）子版，標榜「快樂生活，拒絕工作」，2020年10月該版只有18萬人，今年1月已增至170萬人。

在「反工作」潮流下，自願離職率也跟著創新高。去年12月《經濟學人》引述麥肯錫調查，36％辭職者表示，他們在還沒找到下一份工作前就辭職。

薪資成長追不上物價漲幅

他們捨高薪，改找「感覺值得」的工作

為何人們這麼輕易放棄現有工作？這和實質薪資縮水有關。

在美國，原本工資成長率一直超越物價上漲率，但去年3月以後逆轉，工資已追不上物價。在台灣，每月實質經常性薪資以2003年為比較點，曾連續16年倒退，直到2020年才勉強超越2003年水準，但也只多出600多元。今年2月主計總處發布統計，由於物價高漲，台灣人的年度實質薪資再度下滑。

實質薪資縮水，帶來兩個結果。一是人們放棄現有工作的機會成本下降，於是換跑道、自願離職等誘因就上升；二是因為人們賺到的錢變少，既然工作求不了「財」，乾脆求「爽」：反正錢也不多，只要這工作讓我不爽，我就去做別的。

此外，今年以來以美國聯準會（Fed）為首的央行開始升息，過去低利率時代，便宜資金隨借隨有，人們可以每項業務都去嘗試。但升息後，便宜資金一去不返，低報酬率業務也被市場淘汰。當手段與機會都減少，既然「人只能活一次」，當然要做更有意義之事。

「我們聽到很多公司或企業說，我們所有的工人都在辭職，我們不知道為什麼有這種現象，」播客艾洛伊（Tracy Alloway）今年1月在彭博新聞網說，「這幾乎不像是經濟轉變，有點像文化氛圍的扭轉。」

在「你只能活一次」氛圍下，勞動市場也供需失衡。顧問機構光輝國際（Korm Ferry）去年9月的調查，在訪問全球逾1千位企業專業經理人後，55％認為今年企業員工的離職率會上升，有將近一半表示，人才短缺已對其公司營運帶來負面衝擊。

但最值得注意的是另一項蓋洛普（Gallup）的調查，在訪問那些求職者後，該調查結論是：「他們只是想要一份感覺值得的工作。他們會一直找，直到找到為止。」

這意味著價值觀的轉變。有不少人不再追求高薪或揚名天下的工作，而是「感覺值得」的工作。去年12月《紐約時報》上有一明顯例子。

威廉斯（Brett Williams）是一個33歲的律師，原本在一間大公司工作。「我意識到自己每天都要在辦公桌前坐上10個小時，感覺很痛苦，」他說。疫情爆發後，改變了他對事物優先順序的看法。「我當時想：『我還有什麼好失去的呢？明天我們可能都會死。』」

於是他辭去了在大公司的工作，跳槽到一家小公司。它的待遇雖無法和大公司相比，但他空閒變多了，有更多時間可陪家人，他還開始養狗，他稱他過得比以前更快樂。

光輝國際的調查也顯示，企業員工離職原因，排名第一的就是「疫情後重新評價人生優先事項」，也就是把「生活」置於「工作」之上。

企業想留才，不只有加薪一招

改造工作條件，創造員工「身心自由」

如果勞動市場面貌如此，企業要如何面對？可能要有兩手策略。

第一，對那些主要為了錢而工作的族群，企業須提供他們達成「財富自由」的希望。具體的說，就是實質薪資不致縮水。實質薪資提升，意味著員工放棄工作的機會成本提高，這是最直接能降低離職的辦法。

第二，若企業因經營問題，暫時無法對員工「誘之以利」，那就必須「誘之以義」。特別對那些「你只能活一次」的工作者，企業要提供他們身心自由的機會。

例如，工作舒適、空閒時間較多，不用爆肝；二是工作有意義，雖然員工工作很辛苦，但能造福社會實現人生意義，也就是用非貨幣收入來吸引他們。

這意味著企業的工作形態也須調整。哈佛大學商學院教授富勒（Joseph Fuller）認為，疫情後許多人重新考慮工作的意義，企業最好考慮如何改造自己的工作條件，以留住那些厭煩要滿足各種企業官樣流程要求的人才。

同時，富勒認為企業也須把「降低流動率」當成日常經營的一環。他認為許多公司把50％、100％，甚至200％的員工年流動率當做是「正常的」，因此這些公司沒有投資員工的技能提升計畫，其實這些計畫將大大提高員工留下的機率。同時，企業還要放寬他們在評估求職者時的許多條件，才能最大化招募到可能的人才。

對現有員工，企業也須改變形式。在光輝國際一項詢問員工是否會回到辦公室的調查中，只有32％肯定表示會再回到辦公室，74％表示他們在家工作比在辦公室工作更有效率。

哈佛商學院前院長諾里亞（Nitin Nohria）撰文指出，疫情告訴我們，許多高端知識工作，可以在遠離工作場所之處更有效的完成。若今天辦公室的主要目的不再是完成實際工作，「那麼把辦公室設想為一個聯繫和社交的場所——一個俱樂部而不是工作場所，或許更好。」諾里亞說。

法雅德（Anne-Laure Fayard）等3位學者在《哈佛商業評論》也寫道，企業若要有效的轉向混合工作，需要重新設計辦公室。他們主張將更多空間用於沙發和共享座位，並調整吸音建材，而不是當今大多數辦公室更典型的、安靜的圖書館氛圍。

已有不少企業開始在朝這個方向轉變。商業記者龐迪（Erica Pandey）在新聞網站Axios上撰文稱，60％的公司正在重新設計他們的辦公室，以適應混合工作，「許多公司取消了私人辦公室，並將更多空間用於類似咖啡館的座位。」

儘管如此，「辦公室即工作場所」的模式，很難再滿足許多白領和知識工作者的需求。在「你只能活一次」浪潮下，企業必須只有致力提升員工的「奇檬子」——也就是感覺，才能留住人才。

這種新變化意味著企業不能只注重員工有形的收入，例如看得見的待遇、福利等，有時無形的「精神收入」，也會是影響員工去留的關鍵。「為錢做事，容易累；為理想做事，能夠耐風寒；為興趣做事，則永不倦怠。」這句網路流行的工作諺語，或許也將是企業在競爭人才時不可或忘的座右銘。

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