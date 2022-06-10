手搖飲就它敢凍漲！茶之魔手20年「憨人戰法」突圍

【文 游羽棠】

創辦人王賢明不想被人掐喉，原料到物流統統自己來

當通膨大潮來襲，萬物齊漲時，卻有人逆勢喊出「全年凍漲」。台灣第二大、擁有506間門市的手搖飲品牌茶之魔手董事長王賢明，曾於受訪時說出「以純茶來說，超過25元很不合理，茶飲利潤其實已經可以算暴利了。」

為何只有它能逆勢凍漲？答案，藏在南投山區的茶園裡。

車行在蜿蜒的產業道路上，隨著海拔爬升，初夏的燠熱空氣漸被涼爽微風取代，直到連綿數片的青綠茶園映入眼簾。這裡是南投縣名間鄉，業內人叫它「松柏嶺」，全台8成手搖飲品牌使用的茶葉出自此地，是台灣最大產地。

手搖飲僅它做產銷一條龍

原料自製，毛利高同業2成

目的地獅子頭山茶廠，是當地70座茶廠裡，唯一連3屆獲得農糧署認證的五星製茶廠，它也叫「茶之魔手製茶二廠」—是的，這座頂尖茶廠不屬於百年製茶家族，也非精品茶商所有，而是用來供應每杯25元起跳的手搖飲。

茶之魔手的合作茶園達180公頃，約等於250座標準足球場的面積。它更擁2座茶廠、1座協力廠，每年產出1百萬公斤茶葉，是唯一做到產銷一條龍的手搖飲品牌，這就是它喊出凍漲的底氣。

「撐得住的最大原因，是做到整個產業鏈垂直整合，」王賢明解釋，不僅茶葉、粉圓、鮮奶等85％原料做到上下游整合，也擁有自有倉儲、運輸車隊等，「減少中間6、7手以上的剝削，通膨（影響）也會極小化。」他們已凍漲7年，直到今年7月可能因為環保杯政策有變數。

光是茶葉，成本就比透過盤商供貨的同業，至少省下4成。他直言，營收扣除原物料後，毛利率高達60％，同業則約40％。

既然整合產業鏈能省這麼多，為什麼同業沒人一起做？

因為台灣的茶產業鏈高度分工，百年來，每個環節都有專門業者負責，即使是上市大廠天仁茗茶，或手搖飲龍頭清心福全，都只專注自身業務，沒有做到一條龍。

一名熟悉茶飲產銷的業界人士坦言，茶之魔手自建產業鏈省成本，「風調雨順時確實是這樣，但遇到氣候異常、滯銷等危機時怎麼辦才是大問題。」

確實，自擁茶廠，意味著契作茶農送來多少茶都得收，特別是盛產時，王賢明也曾苦惱茶葉用不完。因此，他打破業界慣例，連紅茶都用台灣茶葉自製。台灣紅茶推出後，消費者一度不埋單，業績掉了3成，花好幾年調整比例，甚至加入高價紅玉茶增加口感厚度，才找回流失顧客。

優於行情價收購吸引茶農

每日看採茶影片親自盯進度

王賢明花錢、花心力，他所做的這一切，都是要讓事業能延續百年。

「華夏民族喝茶5千年，可是百年茶葉品牌都在英國、日本，」王賢明強調，台灣人有技術，「要有信心，去扎根，做到專業化。」

「無根無以為本，本立而道生，」他引用《論語》抒發己志。他的夢很大，但，要讓自己的事業長青，他首先必須挑戰的，是茶葉產業運行百年的規則。

別人跟盤商買茶，他則從源頭下手，對茶農提出優於行情的收購價。

「外面盤價是一斤20元到22元，我們是看合作時間，第一年24元，再來25、26，」與茶之魔手長期配合的當地茶農宋文枝表示。與茶之魔手長期配合的當地茶農宋文枝表示。

在這個制度下，一般農民每年至少有80萬元的淨利，比同樣耕作面積的茶農多賺至少3成。

這不只吸引當地農民投靠，甚至有20多歲的青農看見前景返鄉。「以前50幾歲就算青農，我如果不去改變產業結構，再20年，可能我的生意就要滅絕了，」王賢明說。

接著，他招募有熱忱、願意接受現代觀念的製茶師，投資4億元買地蓋廠、購入新設備，依循茶業改良場研究，優化製程。

為了讓根系夠穩，他甚至每天緊盯製茶群組上傳的一鏡到底採茶影片，對茶廠每天的製茶排程如數家珍，每2週上山一趟，親自督軍。

過去，產業鏈專業分工，每個人都喊著利潤薄，「我自己有茶園、茶廠，計算成本會比你更精確，可以給每個人合理利潤。」王賢明指出。

他打破運行百年的產業規則，有人愛，也必定有人恨。

一名長期供貨給前三大手搖飲品牌的在地盤商，便私下抱怨他打壞收購行情，「茶之魔手來設工廠，因為它茶菁收購價跟末端飲料售價的空間很大，就算原料這塊少賺一點也沒關係。」

但比起毀譽，他更在乎實質抓在手上的籌碼，能為他帶來穩定、互信的供需關係。

「山上的事很複雜，」王賢明說，花了20年穿梭茶鄉，才搞懂眉角。更何況，「侵犯到當地人利益，大家都說我絕對弄不起來啊！」

付出20年的心血，現在看起來值得，是因為它擁有超過500間門市，達到規模經濟。但，他是在不到百間門市時，就投入資源布建，為何敢做這麼不合理的決策？

「茶葉就像我們的咽喉，你怎麼可能讓別人抓住你咽喉，還想要自在過日子？」王賢明不假思索的回應。

「價格讓顧客可以負擔，成為日常用品，才能把生意做得久，」王賢明指出，雖然疫情間百業蕭條，許多人捨不得喝高價手搖飲，同業營收多衰退，該品牌的親民價位成為保命符，生意不受影響，年營收依然維持在40億元。

投資億元挑戰高價茶

更進軍東京大走網美風路線

「我把它當作百年企業經營，扎根很重要，不計成本，」從原料到物流端，至今投入超過10億元，完善他的手搖飲王國。

這位密集在中南部設點的「手搖飲南霸天」，更已悄悄跨出新的一步，要證明自己。

他投資1億2千萬元，在梨山華岡地區建造合法茶廠，種植、製作每斤售價6千元起跳的高山茶。「我只是想證明，茶之魔手技術精良，」他還挑戰代工每斤超過3萬元的頂級茶，「就想看我的技術到什麼程度。」

此外，他也選在東京澀谷，販售1杯要價790日圓的珍珠奶茶，店面採全白裝潢、布置網美牆，還有內用區等形象大突破。且，台灣純茶標價650日圓，賣得比隔壁星巴克咖啡更貴。

「正在考慮之後如果要在台北設點，可以用這種裝潢，再導入半自動化調飲，」王賢明不經意道出企圖心。

追問之下，他鬆口，並非刻意不到北部設點，而是建立供應鏈，已花去他大半時間，「平常搞這些扎根的工作，時間已經滿了。」

確實，王賢明堅持自己的道路，靠著抓牢供應鏈，穩定供應平價茶飲，逆著當今流行繽紛特調、小農鮮奶茶的潮流，低調耕耘出手搖飲王國。

但，一位同業也點出，「每個人心力有限，大部分品牌把心力擺在門市端，但茶之魔手什麼事都要顧，成長就比較慢。」確實，這幾年該品牌的店數沒成長，甚至因為淘汰部分不適格的加盟主，店數縮減，這是他們的取捨。

茶之魔手俗擱有力的品牌形象，深植人心，但，凍漲的背後，其實從來都不只是一招平價戰法。多年來為了維繫平價所做的努力，終於在這時代被珍視，他的執著背後，其實是深信自己能成事的毅力。

「傻事給憨人做，只是輪到咱做而已。」王賢明用台語比喻，「只要讓我深入這個行業，我不相信我不能生存。」

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