三千元當包租公 小資族也能群募買房抗通膨

【文 曹博凱】

美國新創Arrived奇招，貝佐斯、Uber執行長都加碼

「買房抗通膨」、「不買來不及」，台灣物價上漲，許多房地產廣告也以抗通膨做訴求。但動輒千萬起跳的房價，其實是最「排窮」的投資標的。

美國狀況也類似，正值40年來最嚴重的通膨時期，房地產成為抗通膨首選，然而飆漲的房價不免令人仰天興嘆。

美國新創團隊Arrived Homes（以下簡稱Arrived）想出了解決辦法：群眾募資集體買房。

他們專門挑選一般家庭住宅，結合部分產權（Fractional Ownership）、群眾募資、REITs（不動產投資信託基金）的概念，把一間間房產拆成數萬個股份，最低只要100美元、相當新台幣3千元就能入股，讓小資族也能當起包租公。

由專業團隊負責：

買公司股份等同買部分房產

具體的運作方式是，Arrived先成立一間公司來購買可出租的住宅，再將這間公司的股份拆分並出售，投資客購入股份就等同持有一部分的房產，最終產權會全數為投資人所有，而非做為募資平台的Arrived。可以理解成每間房屋就像一個迷你型REITs在運作，只是這個基金不會被放到股市交易，而是以群募方式運作。

Arrived負責管理這一系列的微型公司以及名下的房產，舉凡找租客、買賣房產、翻修房屋都由專業團隊負責。Arrived主要盈利，來自收約房價1％的年費，及推出產品時的一次性手續費，約為房價的5％。

投資客唯一需要做的，就是像參與群眾募資一樣，上網挑選喜歡的標的，建立自己想要的房產組合，即可開始收租，不須擔心任何手續問題。

以「人人都能當包租公」為訴求的Arrived，受到大咖投資人相挺。去年，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、美國最大房地產搜尋網Zillow前執行長拉斯科夫（Spencer Rascoff）、Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）等重量級大咖，透過個人投資公司注資Arrived 3700萬美元，今年5月又再A輪募資中加碼2500萬美元。

它的表現也沒讓人失望，平台上線1年多，已完成超過100間住宅的募資。5月最新推出的6間房屋，更是在8分鐘內就被掃完。

其實這做法不算新穎，不論是部分產權、群募，或是REITs的概念，在美國都行之有年，這些領域的新創也不在少數。

例如，成立於2010年的Fundrise，率先主打以群募方式，用超低門檻就能投資房地產，最低只要10美元就能入場。它的做法，是成立各種類型的數位化eREITs，像是著重成長或固定收益型，再由AI計算自動推送給適合的會員進行募資。

那麼，為何Arrived如此吸引人？畢竟乍聽跟REITs似乎差別不大，競爭者們也爭相推出更低投資額的方案，它的比較優勢在哪？

主打家庭式房產：

可自由選擇，像逛賣房網

首先，有踏實感的投資加上絕對的自主權，是Arrived主打的特色，也正中小資族的下懷。

不同於REITs或者Fundrise只看到數字，它的網站上是一棟棟屋齡新、屋況好的家庭式房屋，正是有成家需求的小資族最熟悉、最夢寐以求的房產。投資客可以自由選擇所好，更像是在逛賣房網站而不是投資平台，增加了投資的踏實感。

它因此成功獲得小資族青睞。執行長弗拉澤（Ryan Frazier）表示，目前有四分之三的用戶都是非合格投資者（non-accredited investor），即身價小於100萬美元的小資型投資客（編按：美國證監會將近2年年收入20萬或身價100萬以上的投資人，稱為合格投資者，以下叫非合格投資者）。反觀Fundrise，由於大型案件多，有些甚至不開放給非合格投資者，並沒有因為群募的性質而顯得親民。

此外，投資REITs更像是把自己的錢財交由他人管理，投資人通常不會去細看投資組合中的每一間房產。可以說，在投資「樂趣」上，它更能抓住小資族的心。

其次，投資收益可觀，甚至完全不輸給REITs的表現。

以美國著名的REITs，Realty Income Corporation（代號O）為例，它有高配息低風險的特色，長年受到全球投資人喜愛。過去1年收益，算上股息和股價漲幅，約為13％。而Arrived目前滿1年的案件，平均年收益高達37％。表現最好的一間甚至將近80％，最差的也有約8％。

當然，Arrived也並非十全十美，仍有一定的風險。由於投資分散程度遠不及REITs，若房市崩盤恐怕會損失慘重。加上為了確保資金穩定，它設有5年到7年的持有時間限制，不像一般股票可以即時套現，流動性較低，想迅速撤資也撤不掉。

另一個風險則是人為因素。如果租客待屋不善，房屋品質難有保證，或是若找不到租客，現金流將會中斷，而這些都是投資REITs毋須擔心的。

對此，弗拉澤在一篇專訪中，說明了設限持有時間的原因：「相較於已經被炒熱的地方，我們試圖挑選目前被低估，未來5年到7年有漲幅潛力的案件，像是哪裡有公路的鋪設，或是人口成長高的。」他們堅持用戶不要短進短出，因為這不符合Arrived的宗旨，長時間持有才能兌現房屋的價值。

此外，團隊專門挑選較新的案件，平均屋齡約為5年，以降低房屋損害的風險。同時，每間案件會收取租金8％的維護費用，純粹用於和當地的物業管理公司合作，確保房屋品質。

整體而言，Arrived的成功之道並不在於它試圖取代REITs，因為這兩者在風險和報酬的性質上有著本質的不同；而是結合最新的群募和部分產權工具，利用網路科技做出最大程度的簡化，再聚焦到最有共鳴的特定客群——渴望坐擁家庭式房產的小資族。

這種群募買房做法，能適用於台灣嗎？

台灣引進能買嗎？

目前有風控機制不明問題

其實，台灣在去年有一家業者引進群募式的房地產投資平台，但目前有適用法律不明和監管不全的問題，且產權擁有者是這間公司，而非投資人，隱藏一定的風險；而該業者目前線上能查詢到的投資產品只有5件，僅1件完成募資。

目前台灣的低門檻房地產投資工具，只有REITs這選項。但台灣REITs發展多年仍是一攤死水，現存只有7支，且都只持有少數幾棟商業大樓，規模相當有限。

此外，台灣的REITs流動性也不佳，每日約僅只有數10張股票交易，形同「殭屍基金」，股價幾乎不會波動；若論報酬，以台灣第一支REITs土銀富邦R1來說，歷年殖利率約為2％到3％，只稍微贏過平均通膨而已。

如果不考慮REITs但又追求高股息，那就只剩下營建股。近期發放股利最高的是永信建8元，現金股利殖利率達12.4％。

然而，營建股的風險是很看重房市循環。例如2020年疫情爆發、房市急凍，永信建只配股利1.8元，殖利率剩4.8％，波動相當大。

上述台灣的低門檻投資方式各有優缺：REITs收益低但風險也低，營建股則是高風險高回報，而類似Arrived的投資方式雖有業者引進，但因風控機制不明而未獲青睞。反觀Arrived把每間房屋產權都由各別獨立公司擁有，投資人持有公司股權，即便募資平台倒閉，投資人權益也不受影響，更讓投資人放心。

回歸市場的思考是：通膨來襲，股市不穩，大批小資族都需要抗通膨投資工具。

房地產是典型抗通膨標的，需求大，但價格太高，誰能透過機制與科技工具，滿足這個剛需，誰就可能是通膨時代的贏家。

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