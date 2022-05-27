零嘴龍頭10年鮮食大計 「普渡股」聯華食逆勢漲全年

【文 游羽棠】

疫期滿足居家、外食族需求，連2年淨利雙位數成長

疫情、戰爭……，天災人禍連綿，推升「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）成本近3年翻1倍，高度仰賴進口原物料的食品業一片慘澹。

以肉品雙雄為例，即便漲價求生推升營收創高，仍敵不過高漲的成本，卜蜂去年稅後盈餘仍年減18.2％、大成年減40.1％。油脂股大統益、福壽、泰山淨利也全衰退。

與此同時，卻有家公司一枝獨秀，連續2年達成淨利雙位數成長，年初至今股價更漲了逾2成，面子、裡子都顧到——它是剛度過70歲生日的聯華食品。

休閒食品市占第一，大眾熟悉的零嘴可樂果、萬歲牌堅果、元本山海苔都是它家招牌，做到連續30年發股利，吸引存股族。也因為休閒零食占比高，成了供桌上必備供品，被視作「拜拜概念股」，股價長期不到40元，每年只在中元普渡、春節時上漲。

鮮食營收貢獻一度贏零食

2路並進搶居家、外食商機

但，2021年4月，本土疫情逐漸擴散時，它卻開始一路上漲，股價至今漲了5成，較2020年4月更翻了一倍，來到84元。為何它在食品業最艱困的時刻，反倒獲得關愛的目光？

不具名的產業分析師指出，近年來，聯華食不只經營休閒食品，第二事業「鮮食代工」已占營收一半，題材不再局限特定節慶，更能穩定獲利，是看好主因。

「10年前，它選擇砸錢蓋中壢廠，就是很明確，要把鮮食也做起來。」一名同業主管分析。2014年中壢廠投產，鮮食對營收貢獻進一步提升一成，與休閒食品占比並肩，2019年甚至超越之。

聯華食品休閒食品事業部總經理江志強解釋，「希望兩邊一起成長，鮮食毛利較低，期望它幫忙衝營業額，毛利則由休閒食品維持。」

2路並進，讓它在疫情間既能吃下居家零食商機，又能照顧外食族需求。聯華食的鮮食代工主要客戶統一超，曾在受訪時指出，雖然來客數下滑，但靠著差異化、聯名策略，鮮食業績仍增長。「去年我們出給它（聯華食）的量還是有在成長，」一名長期與聯華食合作的供應商指出。

但，當同業獲利被原物料成本高漲吃掉，為何聯華食看似不受影響？「休閒食品原料很多是乾貨，季採年銷（1季購足1年所需的原料），一整年價格先綁起來了，」江志強也坦言，便宜材料已用罄，正在與通路溝通，預計今年第三季也需要調整價格。另一方面，鮮食代工的食材成本壓力較大，但，「政策性推出新品，讓加工費增加，通路也可以很快反映在終端售價，」他說，仍能保持一定利潤。

藉好市多外銷歐美日

推堅果飲力抗佳格、馬玉山

此外，協助它導入精實管理的顧問江守智說，它低於同業的不良率，降低損耗，也幫忙省成本，更適應變動。

鮮食代工是純內需市場，休閒食品客群是年輕人，台灣少子化趨勢是越來越烈，聯華食下一步打算怎麼走？

「外銷休閒食品，是下一個20年的基石，」江志強篤定的說，投資超過43億元新建觀音廠，擴增現有2倍產能，瞄準的是歐美、日韓等成熟市場。

「剛開始去東南亞，但台灣零食加上運費、關稅，價格沒優勢。」江志強說。

同時間，它在台灣好市多的銷售不錯，因此獲得推薦，進入其他國家的好市多賣場。目前它在美國、法國、韓國賣薯條，日本則以可樂果為主，「在成熟市場，我們東西加上運費、關稅還是有競爭力。」江志強細數，才經營5年，外銷加上電商生意就占總營收比率提升3倍，達到8％，讓它更有信心，「滿期待產能開出來，我們可以從亞洲往外，走到全世界。」

站穩鮮食、休閒食品兩隻腳，一位不具名的同業分析，聯華食正嘗試延伸萬歲牌堅果的品牌力，推出沖泡飲。由於佳格主力是燕麥，馬玉山則賣五穀飲，聯華食正好以堅果飲補足市場缺口，形成三分天下局面。

本來佳格獨占鼇頭，不得不接招快速推出含堅果的飲品，「（佳格）觸角伸得很快，低價到高價全都做，一下子就搶到貨架。」上述同業話鋒一轉指出，「市占率有了，但利潤跟銷售力道不清楚……，有些產品也是很快就消失。」

擅長的戰場被攻破，讓佳格2年來股價從65元跌至47元，去年淨利更是年減超過2成。「大家都在出招，它的新品又不夠多……，佳格真的很可惜！」一名投入該業界超過20年的人士嘆道。

從中元普渡、農曆新年才是旺季，到每天三餐都得靠它，聯華食品用分散進擊，匯聚大勢力，賺進銀子，被市場另眼相待，贏了面子，也扭轉依靠休閒食品的慣性，打造出新的優勢。

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