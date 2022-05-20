差點失明、被迫放棄白袍夢 繞路讓他成最年輕北醫大院長

【文 黃亞琪】

40歲楊政達認清眼疾現實，反而練出腦科學跨界本領

假如老天爺先跟你開個玩笑，之後再讓你的人生經歷一路開掛，你喜歡這樣的安排嗎？

後天失聰的音樂巨匠貝多芬，身殘志堅刻畫不凡人生，在台灣也有許多克服身體逆境的勇者，台北醫學大學人文暨社會科學學院院長楊政達，正是其一。

他以台灣土博士身分，罕見的取得美國心理學會會士；他曾獲10大傑出青年，也是成功大學最年輕的特聘教授；他是北醫大最年輕的院長，也是首位非該校畢業的人社院院長。去年8月，39歲的他就任北醫大至今，為該院爭取3個跨校、總合超過數千萬元經費的研究案，高度整合力與募資力，被稱為「院長CEO」。

但是，他曾被醫師宣判，有可能終生失明。

求學》他用的課本大1倍

書法、運動、崑曲都照樣學

父親楊武通發現他就讀國小上美術課時，做香包穿針引線，卻一直穿不過去，夫妻倆帶他看眼科，醫師回覆：「國小一年級眼睛未發育完成，先觀察一陣子。」這一等下去，他的視力也一路退化。

轉到大醫院就診後，醫師告知可能是眼睛黃斑部萎縮，一度宣判最差的狀況是兩眼全盲。「當時醫生宣判時，對我的心情打擊很大，」楊武通回憶，不敢在兒子面前展露情緒，夫妻倆只能在夜深人靜時，躲在棉被內哭泣。

當別的爸媽都要孩子多看書，他的爸媽最常對他說：「不要看課本。」他卻反其道而行，不但愛閱讀，運動、書法，能學的他都想嘗試。

楊政達本來成績可進資優班，卻因視力問題，國中選擇自學班，用大字課本學習。如果一般人課本約A4大小，他的教材是A3，放大1倍。「看他看電腦時幾乎要跟螢幕貼在一起，我就很想跟他說，不要念碩專班了。」他的台大心理系碩博士指導老師葉怡玉心疼說。

字大1倍，他花的時間，也比別人多1倍。他的台大崑曲社指導老師林美惠回憶，他會多花2到3倍時間去練習，「可能當週上課時他不會，下週見面時他的身段是最熟練的。」

林美惠說，對楊政達的第一印象是大一他來崑曲社時，交談沒有直視對方，就覺得他沒禮貌，後來才知道是因為眼疾。雖然他的眼神跟旁人不同，但他不畏懼上台。「表演的眼神表達很重要，協調感也要好。他的雙眼對焦焦距不一樣，他以為自己正看著中央點，但從旁人角度看卻不是。」林美惠坦言。

用「多一倍」心力，他在建國中學參加科展、被挑選至中研院上課，也因為熱中跨界學習，參加建中紅樓詩社，他學會的東西很多，還有個「楊多多」的外號。

他就讀第三類組，成績足以考進台大醫科。當時班上同學約有三分之二以台大醫科或其他醫學系為第一志願，他多希望自己也能身處其中。

找路》成績好卻無法從醫

從心理系跨領域成大腦專家

但楊政達知道，眼疾，注定讓他無法擔任臨床醫師。理解此路不通，他沒有太多懸念，選擇一個離醫科最近的科系—台大心理系。

在心理系這領域，要在學術圈高人一等，攻讀歐美碩博士是必經之路；當他的台大班上同學，畢業後紛紛出國深造，他知道自己無法走這條路，因為眼疾，他在歐美留學會有諸多不方便，例如無法開車。

再一次，他面對現實，選擇在國內讀碩博士。既然身體狀況無法解除，就選擇繞路來達到最接近的目標。

這一繞，卻讓他看到不同的風景。

他用扎實的數理底子，與認知腦神經科學結合，走出非傳統的研究路數。「人腦有無窮的可能性，認知腦神經科學又是跨界知識，研究結合科技技術，是走在很前面的位置。」中央大學認知神經科學研究所視覺認知實驗室主持人阮啟弘表示。

簡單來說，就是透過如AI、VR等新科技，研究人在認知歷程中影響的因子。如果有變因，精準找出它，解決它。「我的研究領域大概分為三部分，包括人認知歷程間變因與結果的關聯性、大腦活化神經科學領域，以及透過數學建模了解大腦運作歷程。」楊政達說明。

他以視覺注意力為例，視力好易專注，這是知覺和認知互動的關聯，從互動歷程中，可發現人出錯的可能關卡在哪，因此「對症下藥」。

過去的認知腦神經科學了解了「What」，而加上科技、數學等跨界的實驗則能了解到「Why」，這需要大量的數據和數學建模，也必須有堅強的研究實力與跨界本領。

整合》靈活促成跨界溝通

10個月帶進3項跨校型研究

「對什麼事情都有好奇心，才有創造力。別人覺得我鬼點子多，其實我比較擅長將A＋B結合應用在C上。」楊政達說，也就是將所學結構、解構，再重新排列出新的組合。

「山不轉路轉」的彈性，跟他長年因眼疾必須繞道找路有關。這態度，也內化到他在研究、辦學的策略上。

2021年，他走出成大特聘教授的舒適圈，擔起北醫大最年輕院長重責，比多數院長年輕10歲。不過，他爭取擔任院長一職前，一直是多固守於教學和研究的陽春教授，不理解院長為何要兼具募款重責。剛開始他不熟悉這業務，偶爾還會念叨兩句，後來體認到這是份內事，他又發揮面對現實的個性，開始不厭其煩搭起跨界溝通的橋樑。

就任至今短短10個月，他替院內帶進了國衛院高齡4年計畫、教育部6校跨校醫學教育計畫、科技部VR應用於中藥藥材產業等跨科系、跨學校等研究。

以他正進行的用VR研究中藥材計畫為例，需要溝通大稻埕許多商家，身為理工男的他，每天勤跑當地，與10幾家中藥店、社區營建等友人，交換意見。

這計畫希望能如大英博物館的虛擬實境設計般，讓民眾戴上3D眼鏡，就能重回近百年前、畫家郭雪湖繪畫中的大稻埕街景，透過新科技，了解現在觸摸不到的昔日文化與舊地景，宛如現身重遊一般。

他首先要做的，是建立從清末到現代的中西醫史，接著整合藥食同源的認知，然後將科技導入文化創新，透過VR重現舊社區原景。

他也將跨界整合本事運用在跨校計畫中。以他申請到的國衛院高齡幸福感計畫為例，就結合北醫大人文暨社會科學學院、北醫大護理學院、台中科技大學，導入VR科技運用於情境設計，以及台大、亞洲大學臨床醫師等跨領域人員。

「透過人戴手環結合App，看見老人家生理、大腦和社交情況，提供好的建議，讓他們也能靠自己活出健康。」楊政達說，這計畫尚在起步，先開初階課程，「讓不同學校、學院同學一起上課，了解對方語言才能合作，一起解決痛點。」

「這10個月寫的計畫約等於我過去10年申請（計畫）的量，」他笑著說。

或許是遺憾化成了期待，在楊政達的名片上，有著另一個職稱：心智意識與腦科學研究所教授，從人生經歷、學習研究到人情練達，他有了異於別人的生命洗練。

儘管他的雙眼依然不聚焦，打排球只能「靠手感判斷位置去打」，但這些，他都不以為意。因為他已經證明，人生既然無法一帆風順，就接受它，努力把逆境變成祝福。

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