做ESG進展不如預期？優衣庫永續教練揭3迷思

文 吳和懋

黑貓宅配照護老人、租屋網推性別友善，都在練「永續思考」

「如果貴公司不將SDG（聯合國永續發展目標）納入經營考量，遲早有一天倒閉也不奇怪！」日本諮詢公司永續發展夥伴（SDG Partners）執行長田瀨和夫，向商周回想起，當年第一次見到某位日本龍頭企業社長，就是忽然被傳喚到該公司的董事會上。

這位以嚴厲知名的社長，卻足足讓田瀨對於人權議題發表了20分鐘，最後更立刻簽訂了顧問契約。

田瀨做為企業永續經營的顧問，接受他建言的對象都是各家公司的社長或會長，因為「只有公司的領導人埋單，永續作為才可能上行下效。」

田瀨擔任顧問的對象幾乎不受產業限制，涵蓋日本第一大人資企業瑞可利（Recruit）、全球累計銷售超過500億杯杯麵的日清食品、以原創兒童內容巧連智聞名的倍樂生集團（Benesse）、野村綜合研究所等；他也曾和全球第三大快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷合作，負責優化海外供應鏈管理。

他之所以能夠受到這些知名企業青睞，甚至直接與社長展開日常的對話，要歸功於他對ESG（環境、社會、公司治理）獨特的見解與經驗，是極少數同時兼具政府與產業經驗的永續顧問。

過去30年來，他既歷經日本外務省，又長年任職於聯合國，也擔任過四大會計師事務所之一日本德勤（Deloitte）的企業永續推進室主任。對於永續工作在理想與現實間的拉扯與平衡，有著更深刻的體會。

積極淨灘為何沒成效？

用「回推法」訂出達標策略

他認為，一家公司若為了貢獻社會而不顧獲利，結果無法長久；但只是像集點一樣來執行ESG項目，光靠表面功夫也累積不了成果。只有把既有的方式砍掉重練，重新思考如何同時獲利又貢獻社會；只有充滿策略的新想法，才可能將企業推向終極的永續目標。

《2030永續企業革命》是他在台灣出版的新書，與一般永續書籍最大的差異，就是發展出專屬的「思考法」，「企業永續不該流於單純的量化目標，關係到的是人類文明100年、200年的事。」

尤其，田瀨以豐富的「失敗」經驗出發，打破對ESG既定的看法，「要改變的是見樹不見林的現況。」

第一個關鍵反思，就是累進式的努力，恐怕做再多也無法達標。「淨灘很重要。但如果只是淨灘，恐怕10年、20年重複下去，海灘也不可能有乾淨的一天，」就像企業雖然口頭說要增加女性主管或決策者，卻不用破格的思考與執行方式，不管過了多久，結果都只是原地踏步。

尤其當下的經濟環境，成長速度已經越來越緩慢，若只是一步一腳印累進，最後真的只能停留在原地。田瀨解釋，「也因為永續目標實際上非常困難，所以才要仿效幾乎達不到的登月計畫，從最終登上月球回推，以終為始來思考。」

以終為始，又可分為「時間回推思考」與「邏輯回推思考」。時間回推就是先為目標訂下大限之日，通常是10年之後的長期目標。例如各國政府訂立的碳中和時程或各企業承諾達成100％使用再生能源的期限。

邏輯回推，則是先設想目標最理想的狀態，再去回推要如何實現。例如要實現全球交通事故死傷減半，不只是以搭車為前提，以車聯網、自動駕駛來減少事故；更要同時思考如何不用搭車，以遠距工作取代上路通勤。

第二個關鍵反思，出自於永續經營常強調企業要實踐ESG，必須從自身的核心能力開始。這個原則雖沒有錯，但若只是發揮既有的核心能力，等於只是守成，無法創造額外的附加價值，更無法抓住永續目標帶來的新商機。

以瑞可利的人資事業為例，它的核心能力就是「媒合」，是將提供機會的人與尋找機會的人彼此連結。自2011年開始，瑞可利推出Work Fit計畫，提供青年失業者、矯正學校畢業生、二度就業婦女等互助課程，目的是讓所有人都找到適合自己的工作。

物流業竟攻物聯網燈泡？

須從核心能力創造附加價值

除了將現在事業的基礎，將優勢「由內向外」發展之外，瑞可利同時也考量社會的需求，「由外向內」的角度拓展商機。例如旗下的房屋情報網站SUUMO，就推出了LGBT Friendly（同志友善）媒合功能，事先過濾出對租客性向沒有特別意見的物件，甚至拓展到同志房貸與購屋諮詢。

日本第一大宅配公司雅瑪多運輸以黑貓宅急便聞名，先是協助地方政府每月投遞刊物，同時確認獨居老人的安全。2020年起，又開發物聯網電燈泡HelloLight，除了透過電燈開關遠距監控，還提供購物、到府打掃等服務，拓展過去沒有的商機。

田瀨也直言，中小企業在創業之初，一開始若沒有將永續經營納入商業模式，在資源有限的情況下，之後幾乎很難轉型，「創業要獲利並不容易，自然就會走向削減成本、壓縮人力的路上，也會與永續經營漸行漸遠。」

第三個關鍵反思，則是聯合國訂下的17項永續目標並非各自獨立，而是相互牽連。因此要達標不是各個擊破，而是規畫骨牌效應，創造正向的連鎖反應。

例如世界糧食計畫署在開發中國家的偏鄉，就將學校營養午餐，做為推倒骨牌的起點。

營養午餐也能救經濟？

善用骨牌效應打造多贏機會

學生會為了午餐上學，就能改善他們的營養、接受教育、拓展就業機會；向當地農民採購食材，也能活絡地方經濟，最終減少貧窮人口。也就是說，光是一份營養午餐的經費，就能加乘創造多贏。

田瀨曾有3年期間派駐到巴基斯坦，從聯合國前線工作體悟到，比起官方救援工作會因為預算用盡而停擺，反而是企業持續追求獲利，更能對社會有所貢獻，也成了他最終邁向創業的起點。

「永續發展目標的真正意義，是不挪用兒孫輩的資源之下，實現人類的理想社會，」是聯合國的經驗，讓他相較於一般ESG經營顧問，有著更深一層的體會。即使聯合國的可持續發展議程中，沒有任何文字提到高齡少子化，或是塑膠減量，但只要掌握永續的根本精神，自然了解這些現代文明的問題都包含其中。

「永續目標是非常重要的指南，」尤其在疫情與戰爭之下，怎麼做才是負責任的企業？怎麼樣才能照顧到所有利害關係人，對供應鏈和客戶產生最小的負面影響？為了下個世代，又將留下什麼樣的社會？

企業永續目標，其實跟每個人的距離，比想像中還要更加靠近。

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