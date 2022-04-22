台灣首座葛萊美獎背後 一群熱血傻瓜的七百天接力

文 鄭郁萌

李政瀚、于薇奪唱片包裝設計獎：這是整個音樂產業的支撐

「我們來自台灣，台灣是一個美麗、愛好和平的國家，非常歡迎大家來！」

4月初，台灣新銳設計師李政瀚、于薇登上美國葛萊美獎的舞台，由友人葉紫音代為說出這段得獎感言，他們為董事長樂團與阿美族原住民第二代馬蘭吟唱隊的專輯《八歌浪》設計的唱片包裝，為台灣拿下史上第一座葛萊美獎。

「我們只是站在前鋒位置，背後是整個音樂產業的支撐，不然不可能拿下這個獎。」李政瀚和于薇接受商周採訪時說。

這個台灣音樂史上難得的第一次背後，是一群人的相互成全。

搖滾樂團守護原民古調

見耆老凋零：做到心底發急

故事，要從一個急著想推廣原住民歌聲的台客搖滾樂團說起。

「台灣原住民的歌聲獨一無二、無可取代。」董事長樂團主唱「吉董」吳永吉說，成軍20多年來一直想做原住民跨界專輯：「但這張專輯，真的讓我們做到心底發急。」

原來因為吟唱古調的部落耆老紛紛凋零，他們急著想快點將古調記錄下來，卻因長輩生病而中斷2次。馬蘭吟唱隊最年輕的歌手已50多歲，主唱蔣進興也因病休息了半年，整張專輯耗時2年才完工。

專輯進入包裝設計階段，吳永吉輾轉找上35歲的李政瀚。除了當設計師，李政瀚也是「適者生存」樂團的吉他手，橫跨音樂與設計，特別重視音樂與視覺的契合。

整張專輯在疫情下製作，吳永吉跟李政瀚直到拿下獎的今天，都還沒見過面，彼此卻非常信賴。「我音樂做好丟給他，他設計做好丟給我，」吳永吉說：「我覺得設計超酷的，但是直到要印了，我才嚇到，蛤，這麼貴！」

一般而言，商業專輯印刷成本大約50元。但這張專輯因為以紙張層層堆疊海岸、山脈與人臉，光是印刷成本就超過500元，而整張專輯售價定在888元，印刷，就超過了售價一半。

設計新銳用紙重現山海

4倍印刷工序，每頁藏巧思

「根本賣一張賠一張⋯⋯，」吳永吉嘟噥著說：「一般開印是1000張，可是成本太高，我們錢只夠做500張。好啦，就為了台灣人賭一把，看看能不能入圍葛萊美，讓世界看到！」

遇到容忍度高的伯樂，千里馬自然賣力奔馳，李政瀚和于薇形容這次簡直是「用生命去做。」

「我們說好裡面要有對土地的愛，夠豐富夠廣，不能每一頁都一樣。」李政瀚說：「工廠覺得很頭痛，工序太多、又沒賺多少，我就裝可憐、一直拜託，才有人願意做。」一般專輯印刷大概僅需2週，這張卻花了2個月以上。

但在拚搏背後，他們為的不只是自己的光彩，更是為了榮耀這張具有跨界、傳承原住民古調意義的專輯。

「唱片設計是為音樂做旁白，音樂才是主體，」李政瀚清楚知道，在串流音樂時代，專輯在讓人聽見之前，更要先被看見，他想透過唱片包裝為音樂作品加值。他與于薇投入這張得獎作品，懷抱的就是一個讓更多人聽到台灣音樂的決心。

唱片商耕耘美國20年助攻

最後一刻「壓線」成功參賽

而在最後階段，更是靠著此張專輯發行商風潮音樂，才克服前進世界舞台路上的層層險阻。

專輯於2021年9月底發行，葛萊美報名期限也是9月底，風潮音樂滑壘報名成功，卻收到「資格尚不符合」的通知，被要求2天內補件。

原來，葛萊美參賽作品必須在美國當地有正式認可的平台發行。「因為疫情延遲，商品已經寄到了，平台卻還沒把貨鋪上前台讓消費者購買。」風潮音樂產品企畫主任邱亮鈞說：「全公司趕緊放下手邊的事，跨海狂找其他平台少量鋪貨，才驚險獲得參賽資格。」

風潮音樂創辦人楊錦聰接到國外友人道賀，說從專輯設計就能感受到歌曲表達的內容。因為葛萊美獎由美國國家錄音學院的2萬多名會員投票決定，能得獎，代表音樂與設計無縫接軌，跨越文化藩籬，得到大多數美國人的肯定。

「這個獎的背後，是天時地利人和。」也曾入圍葛萊美獎的台科大設計系專技副教授鄭司維分析，台灣設計科系畢業生1年超過2萬人，知名設計師也幾乎都做過唱片，累積不少能量。其次，董事長樂團願意投注金錢與心力尊重設計、風潮音樂在美國深耕20多年鋪路。第三，這2年台灣在國際上的聲量提高，也加了不少分。

原本只想站在音樂背後的設計人，就這樣被一棒接一棒，意外拱上了燦爛的得獎舞台。

這張專輯的設計意象，是人們站在山脈上，面向湛藍大海，高聲歌唱。風高浪起、浪濤一波接著一波，才成就了海；這張專輯，也是每個人都無私站在助攻位置，一浪推一浪，相互拉抬與成全了許多年，終於讓台灣這個小島，站到世界的浪頭上。

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