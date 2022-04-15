台灣製造助攻全球最美單車 荷蘭小新創打進50國

【文 林洧楨】

VanMoof逆碎鏈化策略，設廠不選中、日、越

當疫情讓全球供應鏈破碎化，貼近市場生產成為製造業的新選擇，人口少、市場小的台灣是否將更不受國際企業重視？

那可不一定，就有一家出身歐盟國家的自行車新創品牌，不僅沒因碎鏈化而萌生棄守台灣的念頭，反過來善用台灣優勢，從傳統自行車，轉型升級到高人氣電動自行車，去年銷量成長逾300％，市場從8個國家擴張到全球50個國家。近兩年時間，它就成功募資超過1億8千萬美元之多，躍居當今全球電動自行車品牌的募資王。

它，就是有「自行車界特斯拉」封號的荷蘭電動自行車新創品牌商VanMoof。

這家成軍13年的新創公司，是由塔可．卡利爾（Taco Carlier）與提斯．卡利爾（Ties Carlier）這對荷蘭兄弟檔聯手創辦，最大製造基地就在台灣，在全球50國共約800位員工中，台灣員工就達百人之多，而且擔任CEO的弟弟提斯，就長期坐鎮在台灣，顯見對台灣的重視。

這也是逆勢而為，因為包含全球自行車龍頭巨大與美利達、順捷等台資自行車大廠，近年都選擇靠近市場，加碼擴大歐洲產線，但這家歐洲出身的自行車廠不回歐洲設廠，反而靠台灣逆勢竄出。

中國生產品質不到位

找上連日本都按讚的台灣

「我們有荷蘭豐富的使用者經驗，知道怎樣設計，台灣有專業的工程師懂製造，相互的結合，去年募資成功的原因，台灣扮演關鍵的角色。」提斯接受商周專訪，回應VanMoof致勝原因時說。

但，同樣是亞洲國家，論成本，中國、越南有廉價人力能有製造成本優勢；比技術，日本有更精湛手藝以及設備能創造品質優勢，為什麼非台灣不可？

提斯坦言，該公司第一時間到亞洲發展，確實沒有選擇台灣，而是落腳中國上海。問題是，雖節省了人力成本，但當他們把傳統自行車零件全部拆解，並根據新邏輯重新設計規畫後，卻發現中國紅色供應鏈沒辦法做出品質到位的產品，來幫助他們實現創意。

至於日本，他們也發現，就連全球自行車變速器龍頭廠島野（Shimano）等眾多一線大廠，背後都是委外找台灣製造商助拳生產。

VanMoof用了1年試出了中日台的優劣，決定棄中日兩大亞洲製造強權國，搬家來台灣，這一搬家得到3大收穫。

第一個收穫是，小國大聚落靈活的產品修改效率。

供應鏈完整、實測環境佳

助優化產品，縮短研發時程

VanMoof亞洲營運處經理吳元馨透露，過去在中國數個月調整不好的零件瑕疵，在台灣完整的自行車供應鏈支援下，最快1週內就能改善到位，還能提出產品優化的建議。不僅如此，相較於荷蘭高緯度的寒冷騎車環境，低緯度的台灣，有相對舒服的氣溫與越來越友善的單車騎乘環境，可以進行產品實測，大大縮短了研發時間，產品經過實測也能更符合顧客的需求。

1個讓台灣團隊印象最深刻的實測，就是安裝GPS定位的防盜車款，第1次失竊的就是提斯自己通勤騎乘的那1輛車，當時他們到警察局報案後就拿著定位系統去找車，連警察都半信半疑的跟著他們，結果沒2、3個小時，就被他們精準帶到1戶民宅前，順利找回失竊車輛。

在歐洲國家，輕巧的單車失竊率極高且大多數都無法找回，這也是消費者不敢輕易購買高價單車的一大原因，但這家新創公司依據台灣經驗，再加上手機開鎖、被偷自動鎖死單車等進化功能，成功收服歐洲消費者埋單他們平均單價高達新台幣6、7萬元的智能單車。

串聯科技資源、學生創意

有利電動化、發展周邊產品

第二個收穫，是電動化轉型的豐富科技資源。

VanMoof不同於巨大、美利達，是以運動型的公路車或越野車為主力車款，而是鎖定都市交通用、可取代機車的通勤車為發展主軸。不過一開始遇上的難題是，上班族用單車通勤，靠自己踩踏當動力，非常費力，往往到公司就已經汗流浹背，不符合需求。

因此在2014年後，基於快速移動與通勤舒適感的著眼點，開始轉型電動自行車商。而VanMoof的產品曾被英國BBC評為全球最美單車之一，就是因為它幾乎所有零件都重新設計，並將所有線路全都藏在車架中，幾乎不外露，藉此創造出簡潔有力的美麗外觀。

這樣的新設計遇到的最大挑戰是，「如果我有100家供應商，那現在大概98家都不再是傳統自行車廠商，而是科技或資通訊廠商。」提斯說。

出乎他意料的是，台灣不僅有自行車聚落，還有科技產業聚落，例如信邦集團，就先提供自家從連接器到電控系統的專業協助，之後更幫助這家荷蘭新創公司，一路串聯台灣眾多業者資源，打造出從零件生產到組車廠等完整方案。

「如果我們只做特定的一些模組，這樣是不太夠，整體競爭力被局限住了。」信邦副董事長葉辛池說。

第三個收穫，是助攻周邊商品的台灣學子創意。

「你知道VanMoof第1個周邊商品，其實是台灣學生的創意作品。」在第一線協助的信邦子公司太康精密執行副總經理張賴弘說。

這款商品是1款能靠彈性摺疊收納的輕巧雨衣，原本是台灣科技大學學生劉立祥與林旻葦，因畢業專題製作的產品，被早就苦於周邊商品點子的提斯發現，雙方一拍即合，經過優化調整之後，兩位同學與VanMoof用三方聯名團隊的名義，到Kickstarter平台進行群眾募資，據平台資料顯示，最終募得總金額約新台幣440萬元，賣出近2千件雨衣，其中7成買家都來自歐洲。這不僅有助於建立該品牌，也讓歐洲人看見台灣的創意。

也就這樣，這家荷蘭新創公司靠著一個個台灣人的神助攻，成為全球電動單車募資王，而提斯則在台娶妻生子，落地生根成為台灣女婿。

連德國博世也進駐台中

大廠來台潮「將越吹越旺」

展望後市，同業指出，這家荷蘭單車廠最大特色是只有1款單車、兩種規格，過於集中化的產品線，如何滿足不同需求族群，將是未來發展的最大挑戰。如何突圍，關鍵就看台荷聯手的戰力，能否在未來更上一層樓。

此外，不只VanMoof這類國際自行車品牌看見台灣的好，就連獨占5成市占率的全球電動自行車馬達龍頭廠德國博世電動自行車系統（Bosch eBike Systems）公司，這類電動自行車的核心零組件廠也同樣看到台灣優勢，並早在2年前，就棄中國蘇州，將亞太總部搬到台中市，就近補強了堪稱電動自行車心臟的馬達、電池與電控系統等3大關鍵零組件的供應需求。再搭配既有中部自行車供應鏈、竹科等資通訊與高科技產業等聚落資源，讓台灣的電動自行車供應鏈優勢更加完整。

美利達副總經理鄭文祥分析指出，VanMoof這種走少量精緻化的品牌路數，與巨大、美利達等規模化經營的國際車廠有明顯的市場區隔，互相不會有所衝突，而且越多這類廠商來台，對台灣自行車供應鏈越好，因此「我們相信這股國際自行車廠來台發展的風潮，在未來數年內將會越吹越旺，自行車業界也普遍都是樂見其成。」他說。

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