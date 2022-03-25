會員開始老到搬不動椅子 最難入會CEO俱樂部改革記

【文 章凱閎】

企業市值破2兆，磐石會成員戒聊「我們以前怎樣」

會員企業市值2兆高居台灣第一的台中磐石會，成員多的是叱吒台灣商界30年的大咖老將。但，翻開今年最110位會員名單，罕見不少年輕的臉孔。

3月19日上午，磐石會按往例在台中長榮桂冠酒店舉行新任會長交接典禮。引人好奇的是，這次，不少老將身邊多了二代子女同行，如弘裕企業董事長葉明洲、葉博宇父子，三五紡織董事長陳介禧、陳俊成父子，兩代人披上同一件卡其色會服。這是過去不曾出現的畫面。

磐石會曾是全台最難入會的大老闆聯誼社，不少企業家趨之若鶩，卻不得其門而入，原因是入會條款，明定會員必須是公司實際經營者，甚至嚴格規範，同產業只能有一家公司加入。

「老人會的擔憂」促改革

射雙箭為二代、競業開大門

今年卻大不相同，原因是磐石會射出雙箭：第一，鼓勵原會員攜手二代、準接班人入會，甚至還加碼二代免入會費。第二，取消競業者不得入會的招募條款。

老商會破天荒開大門，竟是磐石會拉起了高齡化的警報。

1996年成立的磐石會，會員平均年齡朝70歲邁進，金可董事長蔡國洲也說，會裡多的是入會二十多年，「從50、60歲待到70、80歲的人，」以前大夥們有體力，辦活動桌椅可以自己搬，「現在誰搬得動？」

磐石會創辦人、優笠發企業副董事長謝平上也撰文坦言面臨了「老人會的擔憂」，不少元老級會員也因日益年邁，活動力下降、參與度不足，甚至辦理休會。

相形之下，磐石會的二軍，由子女組成的磐石二代會則日漸茁壯。5年前，磐石會便著手布局二代接班人加入母會，而去年，前屆會長、聖暉工程董事長梁進利更將原獨立運作的二軍併入一軍，成了磐石會「新世代委員會」。

梁進利的盤算是，為老化的磐石會注入活水，二來，父子入會可加速交棒，縮短會員企業接班的期限。

蔡國洲觀察，磐石會面臨的高齡困境，正好對應會員企業現在急迫的交棒議題。磐石會做為歷史悠久的大平台，何不善加應用，「讓年輕人自個兒玩，我們看不到，要是以後方向錯了，怎麼辦？」

話雖如此，「父子共入」放諸各地區商會來看，並非常態。以同性質的台中中菁會、台南億載會來說，旗下二代會依舊維持獨立運作。主因之一，即是跨世代共處一室，產生摩擦與衝突的可能性，恐怕大過於好處。

1位上市公司二代董事長就說，「我已經快60歲了，但是到磐石會開會，逢人就是叫叔叔、伯伯，自己就是1個小孩，每次開會講話要很小心，更別說提建言。」

不少中台灣青壯派協會崛起，原因就是「年紀相當、無話不聊，還能互相傾訴接班的辛酸，這種話跟磐石會的叔叔伯伯們說，沒幾天就傳回到父親耳裡。」這位二代董事長不諱言。

彼此超越才是生存之道

老少聯誼改問「你怎麼看」

另一方面，磐石會解除競業不得入會的條款，這是非常大的改變。磐石會過去的成功經驗是，會員之間沒有競業關係，因為對手不能參加，才敢無私互通消息，藉由大家一起爬百岳、打高球，從交流連結出商機，像是寶成鞋業與百和工業黏扣帶，都是上下游合作的案例。

但，時代背景不同了，梁進利直言，別說外部競爭者，每一間企業都在擴大生意版圖，會員之間的競爭是不可避免的。相對的，企業互相觀摩，彼此創新、再超越，才是未來的生存之道。

同理，不同世代也必須從各自為政，走向攜手共榮。磐石會新世代委員會主委、30歲的富旺國際副總經理林祐任說，兩代人的心態都在改變。他加入磐石二代會15年，一路從高中生到準接班人，肩負責任更大，「我們也想學習到父親那一輩，累積50年的實戰力，」相對的，父執輩願意把自己納入原有社交圈，也可見交棒企圖。

今年加入磐石會的二代、弘裕企業協理葉博宇也說，過去不曾有母會大老參與二代活動，「去年開始，每一場都來！」兩代聯誼會氣氛變了，從各玩各的，變成有實質目的，聚焦傳承、接班。

至於跨代合作的成功關鍵？蔡國洲笑說，老一輩必須先放低姿態，「講話的開頭不要再用『我們以前都怎麼樣』，多問『你怎麼看』？」以傾聽代替說教，不倚老賣老才能讓年輕人願意親近。

成立26年，曾寫下中台灣經濟奇蹟的磐石會，無法迴避老化的命運，今年大破大立，射出雙箭出現了新氣象，能否讓磐石會員的公司到社群都永續，將是這家老商會的新課題。

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