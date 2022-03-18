「100名學生企業硬從50個男生找人」誰說找不到人！美光組千位女工程師大軍

【文 韓化宇】

缺工海嘯來襲，台灣各大科技公司紛紛宣布徵才計畫。根據人力銀行統計，去年第四季半導體業平均每月職缺高達3萬4千人，人才缺口創7年新高。台灣半導體業大喊人才荒，但，是真的找不到人？還是人明明在眼前，企業卻因為潛藏的偏見選擇視而不見？「我們這行找人很怪，一百名學生中，明明有五十個女生，企業就硬要從五十個男生找工程師，」這是台灣美光人才招募處長張嵋嵐的疑惑。

拿掉「男性優先」偏見

每五位工程師有一位是女性

美光是全球前三大記憶體製造商，在台灣，美光待遇或許不如台積電，但工時不像台積電這麼長，休假福利也較優渥，許多大學理工科系畢業的新鮮人，會將美光與台積電做為職涯起點的選擇。正因為如此，美光鮮少為「缺人」這件事煩惱過。然而，近年因為少子化等因素，理工科系畢業生的數量逐年遞減，科技業者急欲在越來越稀缺的理工畢業生中爭搶工程師，美光也不例外。但，他們的做法卻大不同。

他們不在既有的人才池中和同業你爭我搶，而是將目光投向「女性」這個長年在半導體業被視為弱勢的族群。美光在台灣約有6300名工程師，其中高達22％、近1400名的工程師為女性，也就是每五位工程師中，就有一位是女性，這個比例居台灣半導體業之首。

6300名工程師當中，約有1350位是設備工程師，其中女性占比約百分之一。「別小看這百分之一，這已經是極高的數字！」張嵋嵐解釋，在台灣的半導體界，設備工程師幾乎從來沒有考慮過招募女性，2018年美光的女性設備工程師人數是「零」，現已累積1百多位投身這個職業。

為何女性在半導體業被視為弱勢？原因在於，半導體業徵才時會有一種「男性優先」的本能。清華大學材料科學工程學系教授游萃蓉分析，很多男性半導體業主管在面試時，碰到女性應徵者，會有一種刻板印象，認為女性要照顧家庭不能加班、深夜下班回家會危險、稍微被兇一下就哭，所以潛意識偏愛錄用男性。

「這是一個典型的bias（偏見），認為女性不適合從事科技業的工作，」張嵋嵐說，因為偏見，導致半導體產業成了男性的天下，鮮少有女性出頭天的案例，又回頭影響了女性進入半導體業的意願，形成惡性循環，讓企業錯失不少優秀女性良才。

美光打破這個惡性循環的策略，先診斷女性為何不願當工程師，發現兩個癥結：第一、缺少女性工程師成功的案例；第二，像設備工程師經常需要搬重物，對力氣較小的女性而言，是很大的跨入障礙。

先去除校園偏見

再買機器解決搬重物障礙

張嵋嵐回憶，她有次去台大化工系徵才，很多女學生抱著疑惑問她：「女生在科技業有機會出頭天嗎？」她相當驚訝，想說：「天啊，妳都念到台大了，為何還對自己有這麼多質疑？」但這真實的反映了女性不適合科技業的偏見，從職場到校園都隨處可見。為了掃除偏見，美光特地找了一名新加坡籍的女性高階主管，到校園巡迴演講。

這位主管大學念理工科系，僅用12年時間，從一名基層的工程師，爬升為晶圓製造廠廠長，統領3千名工程師，「我們把實際案例呈現在大家眼前，證明女性在半導體業也能發光發熱。」美光還進一步減少女性工程師跨入職場的障礙，尤其是需要搬運重物的設備工程師。

美光引進一部自動化的搬運系統，設備工程師透過iPad申請所需物料，系統就會指派機器人將所需物料放置智慧貨架內，送抵指定位置。機器人還能夠自動上下電梯，在範圍龐大的無塵室裡自動搬運，大幅減低了人員的負重需求與往來移動。

女性工程師感受到在美光工作，受到的先天歧視變少了，自然口耳相傳，吸引她們的學妹願意加入美光，惡性循環變成正向循環，也讓美光免於陷入與同業搶才的焦土戰場。更深遠的意義是，團隊因為不同性別的加入，而使多元意見能夠真正的顯現。

張嵋嵐指出，以前內部團隊的會議上，清一色是男性工程師，還可能來自同一所學校、甚至同一個足球隊。團隊同質性過高，會導致想法大同小異，無法激盪出多元意見。不同族群加入，讓會議結論不再只是同溫層下的產物。美光的經驗提醒我們，禮賢下士最大的敵人，往往不是出得起高薪的同業，而是自己對性別、學歷等偏見。敞開心胸，誠實面對偏見，方能為企業招募更多元廣闊的人才。

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