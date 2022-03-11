鴻海赴印度做晶圓會成功？印度採礦大王曝聯手內幕

【整理 李玟儀】

韋丹塔半導體舵手專訪》我們有4個看好理由

近期鴻海宣布與印度大型跨國集團韋丹塔（Vedanta）簽署合作備忘錄，計畫成立合資公司，在印度製造半導體。這兩家公司的合作，將挑戰三個第一，它是印度政府「電子製造及生產獎勵計畫」（PLI）公布後，電子製造業的首家合資企業；鴻海將第一次自建半導體廠；韋丹塔首度跨足半導體產業。

儘管外界對這組合，仍有諸多疑慮，例如韋丹塔與鴻海都沒有自建晶圓廠的經驗，印度政府PLI計畫的預算太低，也尚未確定該合資企業最後能從政府獲得多少補助，但韋丹塔對印度與該企業布建半導體卻很有信心。

確保印度自力更生！

與台廠合作提高半導體自給

1976年成立的韋丹塔，創辦人阿加瓦爾（Anil Agarwal）是印度第六十三大富豪，該公司是印度最大、全球第二大的採鋅集團，以經營天然資源為主，其事業包括採礦、石油、天然氣以及原材料，其在電子事業布局包括旗下Sterlite Technologies公司的光纖技術、安瀚視特（AvanStrate）公司的玻璃基板等，去年營收117億美元，是台塑營收的1.2倍。

韋丹塔發展半導體業務，由顯示器和半導體業務全球董事總經理阿卡什‧赫巴（Akarsh Hebbar）負責，他也是阿加瓦爾的女婿。以下是本刊專訪紀要：

商周問（以下簡稱問）：韋丹塔基本上是一個礦業集團，為什麼你們認為有必要加入這個半導體競局？

阿卡什．赫巴答（以下簡稱答）：首先是進口替代，我們想確保印度是「Atmanirbhar」，意思是「自力更生」，如果印度要自力更生，我們必須開始生產自己的資源、原材料。

第二，我們一直專注於確保我們所獲得的技術，能對下游產生作用，印度1千億美元（電子零組件）的進口當中，有250億美元是半導體，顯示器面板大約是70億至100億美元，如果我們引進這兩種技術，將為印度帶來1百家外國公司、大約一千家國內公司進來電子領域，然後每個企業家都可以說，我將在這裡製造我自己的iPhone、Oppo或VIVO。

我們的重點是確保專注在原材料領域、製造領域，消除進口依賴，這就是我們想進入半導體領域的原因。

問：你們一開始是怎麼跟鴻海牽上線的？最先跟誰接洽？這合作談了多久？

答：韋丹塔之前收購了一家名為安瀚視特的公司，這家日本公司在台灣和南韓有主要營運據點，製造玻璃基板。群創是和安瀚視特合作最久的客戶之一，我們和群創與其母公司也很密切，我們跟台灣有很自然的聯繫。

6、7個月前，我們與S次集團（鴻海的半導體事業群）進行了洽談，和劉揚偉董事長談則是在後期，跟他大約談了3、4次，我們才達成共識。

28奈米晶片

在印度市場需求量最大

問：鴻海並不是一家以晶圓製造聞名的半導體公司，還有很多知名晶圓廠像是台積電、聯電、英特爾、三星，為何鴻海成為了第一個和你們合作的公司？

答：在印度，若想迎合國內250億美元的市場，這主要會落在28到65奈米之間，而鴻海剛取得28奈米的技術，第一個原因是他們有這種技術。

我們將看到28奈米晶片被用在手機當中，通常落在100美元到150美元價位，因為市場就在這裡，最新一代的iPhone和三星在我們的市場銷售占比只占約百分之二或三，並非大賣的產品，而對於筆電產品而言，我們也使用28奈米的晶片。

第二個原因是，他們是一家（營收逾）2千億美元的公司，他們了解半導體，他們花費3、4百億美元採購半導體（編按：鴻海曾指出每年採購超過5百億美元）。

雖然晶圓代工只是他們業務的一個非常小的部分，他們確實也在台灣和日本有兩座晶圓代工廠（編按：收購旺宏6吋廠、夏普8吋廠），他們擁有28奈米的矽智財（IP）、有一些經驗和技術，並且他們在全球七、八個不同的地方使用這種半導體。

第三，他們在印度根深柢固，知道印度的系統如何運作、政府如何運作。

第四點是，印度和台灣的關係也非常好，他們非常坦率的說會把技術帶到印度，確保技術知識會過來。

相信鴻海技術已純熟

挑戰在引入人才和生態系統

問：但，晶圓製造很複雜，即便鴻海知道怎麼用晶片，也不代表它知道怎麼製造。況且，你不只需要經驗，還需要有生態系統可以支援。

答：鴻海2016年就有晶圓廠營運的經驗了（編按：收購夏普後），我不會說他們有10年的經驗，這是為什麼我們目標28奈米。28奈米晶片本身並不是最新的技術，對印度這個國家來說也是非常快速的就能進入的，即便鴻海在2016年才進來，他們也已經在他們的代工廠裡很熟練的使用它。

我們認為，我們可以把這個生態系統帶到這裡，除了我們正在洽談的廠家之外，還有兩到三家和鴻海一起的廠商已經在考慮，願意來印度建立這個生態系統。

問：不過，很多台灣廠商覺得，印度的環境跟基礎建設都不夠，完全就是要從零開始，你對這些挑戰有何看法？準備如何面對？

答：除非有人在印度方面承擔風險，若我們不開始做的話，這些都一直會是他們心中存在的問題，這是整件事情的困難之處，成功的兩個關鍵因素就是「生態系統」和「人才」，而這也是為什麼我們必須建立一個路徑圖，並將其引入印度。

問：你們和鴻海合作的廠，會是一個幫大家製造晶片的代工廠，或是一個為鴻海製造晶片的IDM（垂直整合製造）公司？

答：不會是IDM，它將是為所有人服務的，晶片設計可以在我們以外的許多其他公司進行。應用是多種多樣的，包括用於手機、筆電、汽車、醫療、國防等。不管怎樣，我們要占據25％到35％的印度市場，甚至鴻海也是可能的客戶之一，他們在這裡就有組裝廠。

與總理關係佳是誘因

有利外商選址、爭取補貼

問：為什麼你認為你在晶片製造會有優勢，你能給鴻海帶來哪些好處？

答：我們知道如何在印度的環境中制定成本結構、確保營運，我們能和當地銀行槓桿、為專案項目獲得足夠的資金，我們可以確保我們與金融機構有更好的關係，我們也是印度唯一與政府成功建立合資企業的公司。

不管是在選址、獲得補貼方面，我們都與印度政府保有非常好的關係。

問：過去幾個月裡，你與鴻海劉揚偉董事長交談，他最大的擔憂是什麼？你是如何說服他與你合作的？

答：這有點心理學層面（笑）。我認為劉揚偉董事長看待印度，是持親近態度的，他有業務在這裡。

我們的董事長阿加瓦爾（Anil Agarwal）與他交談時，我認為他有的顧慮是：「我們是否有可能贏得政府的補貼？」、「當我們想在那裡造晶圓廠時，印度的反應是什麼？」

事實上，我們董事長與印度總理莫迪關係非常密切，總理一直非常支持此事，我認為劉揚偉董事長也做了研究，他看到韋丹塔是一個非常可信的合作夥伴。

我們公司實際上是為了國家利益服務的，因為半導體事業更具戰略性，我們可能不會賺取很高的毛利，可能要花上十年、二十年才可能獲得回報，但對我們國家來說，這是一個非常大的、具有民族主義意義的事情。

我們董事長阿加瓦爾做為企業家第一代，他知道如何確保讓這個事業具有營運的意義、商業可行性，並向前推展。

不過，這只是我對為什麼劉揚偉董事長真的相信我們、並且站出來的一些假設，但他一直以來很支持我們。

問：鴻海在過去其實也有一些不佳紀錄，先前在美國威斯康辛州的工廠並未如原先的計畫進行，先前也曾經取消在印尼的投資，你們對這些沒有顧慮嗎？

不怕鴻海中途退出！

對印度成最大供應鏈有信心

答：我還是對於印度將成為下一個最大的供應鏈而深感希望。在中國之後，你將看到印度擁有最大的人口。因此，重點不在於鴻海要不要做，半導體產業進入我們的生態系統是無可避免的，現在是它進到印度的正確時機。

印度以外的每一家公司，都或多或少把印度當作一個得去適應的新地點、新環境，而鴻海已經認識我們，他們也有印度的工廠，他們知道這裡的優缺點，也知道這裡的文化。

每一個旅程都是從第一個小步開始，所以我們正邁出這一步，這絕對不是一個簡單的旅程，因為這是印度第一次。你已看到中國這方面20年的經驗，台灣有45、50年的經驗，這不是一個5或6年就能做好的專案，而是一個10到20年的專案。

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