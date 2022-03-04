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烏克蘭對台啟示》台積電擋不住入侵？全民當兵勢在必行？民主先生最犀利分析

聯合新聞網 / 商業周刊
(攝影者：Dreamstime)
(攝影者：Dreamstime)

【採訪整理 管婺媛】

烏克蘭危機，帶給台灣什麼啟示？近代研究全球民主制度的重量級學者、被稱為「民主先生」的戴雅門*（Larry Diamond）認為，將「矽盾**」視作台灣保護傘的想法，極為危險！他為何這樣看？以下為商周越洋專訪摘要。

*戴雅門現為史丹佛大學政治及社會學教授、胡佛研究所資深研究員。

**澳洲記者Craig Addison 2000年提出，認為台灣若面臨武力威脅，半導體產業會成為最好的防護。

《商業周刊》問（以下簡稱問）：與強權為鄰的小國，都小心翼翼，例如芬蘭與東歐各國。從他們的經驗來看，台灣應如何中國應對？

戴雅門答（以下簡稱答）：我在20年前就提醒台灣與中國互動要小心。台灣以維持現狀的模糊性，得以繁榮發展，成為整個第三波民主浪潮中最成功的民主國家之一。

謹慎小心意味著不冒險，不以任何形式展現台獨象徵；同時，台灣也是個成功的民主國家，台灣堅持下去、持續發展，就越能激發世界各地的友誼和團結。

問：台灣有著全球最先進的晶圓研發技術，有些人認為矽盾可以護國，你怎麼看？

答：認為有矽盾就能保住台灣，這是一種危險的想法。從另一角度看，若中國真的統一台灣，他們不僅獲得台灣島，還獲得了全球最成功的半導體公司，這對中共不更是種誘因？

我認為，台積電要考慮製造基地是否要更為全球化佈局，因為當它與其他公司有更多整合連結，將提高台灣的安全性以及台積電的生存能力。當台積電只集中在台灣，它就越是脆弱。

當然，當北京決定（入侵台灣）的時刻到來，台積電不論是集中台灣或全球佈局，都不一定會影響習近平的決定，因為決定他行動的優先順序，是先從國家地緣戰略出發，然後才會是半導體。

問：烏克蘭經驗帶給台灣最重要的啟示是什麼？

答：我認為重要的一課是：即使你非常克制，不激怒或對抗強大威權，戰爭仍然會到來——只因為你作為民主國家，對他們而言就是威脅。

所以，台灣要做好準備，只期待美國來援，是不夠的。我們距離很遠，需要很長的時間才能到達。

我相信美國願意積極協助，但除非台灣更積極、更全面的幫助自己。你們需要重新檢視服役規範，台灣的年輕人要決定是否會為自己的國家而戰，當有天台灣全部的年輕男女都服兵役時，或許才能說明台灣有保衛自己的決心。

即使出動台灣所有年輕人，也只能跟中國軍隊人數一樣多，但這不是人數的問題，而是決心的展示——台灣社會要有保衛島嶼的決心，才能成為台灣的支柱。我的建議是：不挑釁，但請準備好！

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