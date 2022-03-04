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烏克蘭對台啟示》台灣不是烏克蘭 但切記自助人助

聯合新聞網 / 商業周刊
烏克蘭爆發戰事，在台外國人與台灣民眾於台北街頭發起聲援行動，他們舉著「台灣與烏克蘭站在一起」的牌示，呼籲停止戰爭。 (攝影者：駱裕隆)
烏克蘭爆發戰事，在台外國人與台灣民眾於台北街頭發起聲援行動，他們舉著「台灣與烏克蘭站在一起」的牌示，呼籲停止戰爭。 (攝影者：駱裕隆)

【文 馬自明、李玟儀】

俄烏戰爭撼動全球，數日內，隨多國提供烏克蘭飛彈等武器，急速演變成歐洲二戰以來最大規模的軍事行動，更挑動台灣的敏感神經。

面對強權，烏克蘭介於歐俄間的戰略關鍵位置，台灣也位在中美角力的前沿。俄烏戰爭爆發，讓中國對台動武的可能性，已從「不可想像」變成「可想像」。

沒有人願意家鄉變成戰場，除譴責強權侵略，身為資源較少的一方該怎麼做？這場戰爭，帶給台灣哪些啟示？

台灣是下一個烏克蘭嗎？

論相異處，台灣民主自由度遠高於烏克蘭，自由之家對台灣民主自由評分為94分，但烏克蘭只有61分；兩者經濟程度差異極大，台灣外匯存底高居全球第五，人均GDP（國內生產毛額）是烏克蘭的6倍以上。何況烏克蘭與俄羅斯國土緊鄰，而台灣和鄰近強權中國隔著海峽。

論相似處，台灣和烏克蘭都是處在強權競爭的中小國家，戰略地位都極其重要。且兩個國家均出口重要物資，烏克蘭出口糧食，號稱「歐洲糧倉」，更擁有全球5％的礦產資源，且半導體用到的氖氣，它全球市占達7成；而台灣出口半導體，晶圓代工全球市占超過6成。

台灣未必會成為下一個烏克蘭，但除了指責強權，我們更需要思索，如何保護自己。中興大學國際政治研究所教授楊三億便指出，此次戰爭帶給台灣最大的啟示是：台灣必須思考自己的安全策略。

首先，凡是處在兩強間的中小型國家，「你要知道你的敵人是誰，要怎麼跟他們打交道，」他說。

楊三億指出，同樣在歐俄之間的小國如塞爾維亞、亞美尼亞等，都在尋找最佳的「避險策略」，讓他們免於強國欺凌；當強權沒有逼你選邊站時，避險通常就是最好的策略，但，烏克蘭因政權更迭與政策擺盪，避險策略不清楚，且民間缺乏團結共識，「政權不穩定，是它不能加入北約的其中一個因素。」

其次，領導人不可躁進，否則易給對方進犯的理由，招致戰禍。「因為烏克蘭社會高度分裂，加上俄羅斯和歐美兩強競爭，澤倫斯基（烏克蘭總統）選擇冒進的路，結果這場豪賭最終招致戰爭，」楊三億指出。

台灣必須認清身處美中競爭核心，謹慎盤點各強權關心或擔憂等先後順序，找出雙方的平衡點，不但能避免戰爭，也能獲取最大利益。

再者，跟「國際孤兒」烏克蘭相比，邦交國只有14個的台灣，外交處境更為艱難。「台灣沒辦法參加國際重要組織，但要想辦法參與國際區域整合，把自己和其他國家聯繫起來，」楊三億表示。當台灣發生戰事，其他國家若「痛感」強烈，則有可能獲得援助。

雖然台灣擁有全球舉足輕重的半導體產業，號稱「矽盾」，但「矽盾」不見得能永保台灣安全。美國等均著手增加對自己國內半導體供應鏈的投資，若有朝一日被他國取代或侵蝕，盾牌終將被刺穿。

淡大國際事務與戰略研究所助理教授蘇紫雲指出，台灣必須把手上包括經濟、國防實力等「籌碼」加重，直到變成「砝碼」，才能提高強權侵略須付出的成本、讓各國為台灣傾斜。

3月2日，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團來台，與總統蔡英文會談，這是台美斷交以來，首見美國跨兩黨前任高官以「國安主題」來台的訪問團，選在俄烏戰爭緊張時刻，除了安人心，更明確對中共領導人表態：別想把台灣變成第二個烏克蘭。

「台灣如果不為自己而戰，不能期待美國會來救台灣，」美國史丹佛大學教授法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）公開演講時表示。

俄烏戰爭撼動歐洲，也提醒台灣：唯有在各方面厚植實力，展現保護自己的決心，才能在地緣政治風險中，為自己爭取更大的生存空間。

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