短影音稱霸社群、CEO明星化 從六家夯企看世界往哪變

【文 楊少強】

去年網路都在討論它們！

網路調查機構「視覺資本」（Visual capitalist）根據2021年Google搜索量和新聞量、與競爭對手的相對表現等指標，選出六家「最夯企業」。

這些「夯」有的是正面的——例如輝瑞、抖音；有的卻是負面的——例如Meta（臉書）。但不論好壞，它們能吸睛，背後反映出更大的時代潮流，而這些趨勢也將是持續影響市場的力量。

疫苗大廠 輝瑞

「共存」取代「清零」，需更多疫苗

迄今世人仍未擺脫 COVID-19，疫苗也成為各國不可或缺。製藥巨頭輝瑞（Pfizer）因疫苗大賺，市值在2021年底升至3千億美元，創歷史新高。另一家疫苗企業莫德納（Moderna），2021年股價漲幅居標普五百指數第三名，被投資銀行傑佛瑞（Jefferies）形容為「生技界的特斯拉。」

2022年它們仍持續發威。輝瑞已宣布將推出抗疫藥丸，莫德納疫苗也在今年2月取得美國當局完全使用授權，此後就能正式以「Spikevax」品牌名稱，而非只能以公司名稱來行銷其疫苗。

它們受追捧，背後反映的更大趨勢，就是防疫政策路線的轉變：「共存派」逐漸取代「清零派」。

今年以來歐美雖然確診數大增，卻並未走向鎖國封城的回頭路。目前全球各大經濟體，只剩中國還在嚴格執行清零政策。據《經濟學人》引述投資銀行高盛的「全球封城指數」（lockdown intensity index），即使變種病毒肆虐，也未改變該指數一路向下的趨勢，顯示全球都在逐步解封。

「共存派」若成趨勢，疫苗需求將更大。因為不再封城，人們出外就需接種疫苗，從工作、旅遊到消費，多數都需提出接種證明——美國銀行業巨頭花旗（Citi），今年1月就強制要求員工接種疫苗。歐洲的奧地利在今年2月通過法律，成年人需接種疫苗，違者將被罰款。人類靠疫苗學習與病毒共存，讓生活、經濟回復常態。

電動車大廠特斯拉

會做也要會說，CEO明星化當道

在唱衰者看來，2020年是特斯拉荒謬的1年——股價飆升近7倍。到2021年，雖然漲幅略減，該年10月特斯拉市值仍突破1兆美元。

這要歸功於它的執行長馬斯克（Elon Musk）。沒有哪個企業家像他如此具話題性。特斯拉大部分表現都和他有關。這種風格讓傳統車廠也開始仿效，百年老店福特汽車（Ford）前年換上擅長對外溝通的執行長法利（Jim Farley）；富豪汽車（Volvo）執行長薩穆森（Hakan Samuelsson）去年11月出席聯合國氣候峰會，簽署停產碳排放車協議，為自家公司做大外宣。這些傳統車廠從過去重內在，開始重外在，正如《富比世》形容——「汽車業未來將是『說故事』的戰爭。」

這背後反映的趨勢是：資本更重要了。電動車是燒錢大戰，拿到錢才能開發更先進產品，過去工程師悶著頭搞技術的時代過去了。「會做也要會說」，只有說到一般人聽得懂，他們才肯掏錢贊助，股價上漲才有銀彈可搞軍備競賽。

馬斯克重新定義了「明星CEO」的價值，使人相信他能改變世界，因此人們願意掏錢贊助——即使特斯拉在2021年出貨量不到一百萬輛車，只有傳統車廠通用汽車（GM）銷量的三分之一，但它一家的市值卻幾乎是所有傳統車廠的總合。如今包括傳統連鎖戲院AMC的阿倫（Adam Aron），也學馬斯克在推特上發迷因圖，試圖化身明星執行長，以挽救公司。

但「CEO明星化」有利有弊，《經濟學人》提醒，「粉絲可以忽略理性消費者在意的缺陷：特斯拉的製造品質並不是世界一流的。」在公司陷入困境時，明星執行長還能號召粉絲們「保持信念」。但群眾口味變化莫測，這類影響力來得快也去得快；粉絲也可能寵壞了執行長，使其失去進步動力，忘記「產品品質是硬道理」這條競爭鐵律。這才是「馬斯克旋風」下的模仿者必須正視的問題。

網路股票交易平台 羅賓漢

千禧世代首「股」族扭轉金融交易

從遊戲驛站（GameStop）到AMC等「迷因股」（編按：受網民喜愛而暴紅的股票）在去年崛起，鄉民力量讓華爾街巨頭慘賠10億美元，背後助力正是羅賓漢（Robinhood）。這個股票交易平台去年7月在美國上市，一度創下每股70美元的52週高點，不過之後開始下跌，如今股價約在12美元徘徊。

目前羅賓漢已有超過2千2百萬用戶，其中許多是年輕的首次投資者。它標榜零佣金、無門檻交易，造福平民，但也被指責將投資遊戲化，導致年輕人輕言下單而損失慘重。

雖然如此，它帶動的迷因股、首「投」族與零佣金交易，仍改變了市場生態。《華爾街日報》稱，過去門檻較高的選擇權交易（options），因為羅賓漢而「飛入尋常百姓家」。此外，「鄉民力量」已成資本市場不可忽視的新勢力，華爾街大投資銀行開始追蹤網路鄉民流行的關鍵字，以便提早發掘出下一個迷因股。

羅賓漢崛起反映的更大時代趨勢，就是千禧世代（編按：1981年至1996年出生者）正在改變金融市場面貌。戰後嬰兒潮世代的投資潮，捧紅了傳統券商，如今隨著千禧一代使用科技直接買賣股票，甚至尋求人工智慧理財顧問，羅賓漢這類金融科技業者將成為不可忽視的力量，「千禧世代投資者最終將改變資產管理的運作方式——也許還會改變經濟。」《經濟學人》說。

虛擬幣交易平台 比特幣基地

貨幣自由競爭，虛擬幣逐步取代黃金

去年是虛擬貨幣爆發的1年，不只價格屢創新高，「全民瘋挖礦」更導致電腦顯示卡價格節節上升，比特幣市值近3年就成長了9倍。而虛擬貨幣交易平台「比特幣基地」（Coinbase）身價也水漲船高，最近1年，它的月活躍用戶數增加逾兩倍之多。

該平台崛起，代表虛擬貨幣已逐漸進入主流大眾視野、取代黃金的部分功能，投資銀行高盛就稱：「黃金將變成窮人的虛擬貨幣。」雖然比特幣價格暴起暴落，但隨著通膨升溫，法定貨幣的購買力縮水，任何能限量供應的資產都能成為保值工具，因此虛擬貨幣將是人們挽救財富時「無法拒絕的提議」。

同時，有些國家雖然表面上禁止它，卻發行自己的官方加密貨幣——例如中國的「數位人民幣」。今年剛上任的美國紐約市長亞當斯（Eric Adams），選擇將自己薪資轉換成比特幣與以太幣；邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez），去年宣布民眾可用虛擬貨幣繳稅。

這正是經濟學家海耶克（F.A. Hayek）主張的「貨幣自由競爭」時代，不論官方或非官方，哪種貨幣能讓人們花最小代價完成最大效益，它就是未來的勝者。

社交平台 TikTok

影音比文字社交成本低，商業新寵兒

雖然TikTok（抖音）早在2020年就已流行，但2021年它才真正確立了次文化龍頭的地位。2016年該App推出，5年後突破10億用戶。要知道臉書（Facebook ）和IG（Instagram）花了近8年時間才達到同樣里程碑。

TikTok有何吸引人之處？技術專家查斯洛特（Guillaume Chaslot）對《紐約時報》分析，每個孩子觀看一則影片，TikTok都會獲得一條關於他的訊息，「在幾小時內，TikTok的演算法就能偵測出他的音樂品味、身體吸引力，以及許多其他敏感訊息。」隨後列出更多相關影片，讓這個青少年「上癮」。

它也成為新商業大餅，《華爾街日報》報導，阿梅李奧（Charli D’Amelio）3年前在TikTok發布自己的舞蹈影片，2021年她收入1750萬美元，比咖啡龍頭星巴克執行長強生（Kevin Johnson）年薪還高近3百萬美元。奢侈品牌迪奧（Dior）的春季時裝秀，透過TikTok與中國版的抖音，觀看次數超過2700萬次。「忽視TikTok的損失將讓企業難以承受。」《金融時報》說。

這反映人們對社交與娛樂成本下降的需求。臉書以文字為主，但創作與閱讀文字需要耗費較多時間，在各種新誘惑層出不窮下，人們使用臉書的機會成本越來越高。彭博新聞網（Bloomberg）指出，「現在，年輕用戶——廣告的未來消費者——正擁抱TikTok和YouTube進行娛樂和社交活動。」

社交平台 Meta

打造「元宇宙」網路基礎建設成王道

「好事不出門，壞事傳千里」，臉書對此話感受最深。2021年9月，爆料者洩露臉書內部文件，顯示這家公司為追求利潤，坐視不當言論散布。該年底雅虎財經用戶票選年度最爛公司，它毫無懸念輕鬆奪冠。

在這些爭議下，臉書試圖改用新名稱Meta（編按：指元宇宙，metaverse）卸下包袱。它不只想擺脫醜聞，也要實現創辦人佐伯格對虛擬世界的雄心。好消息是「元宇宙」一夜暴紅，成為2021年最熱門話題之一。

雖然它的實現尚須時日，但已反映網路世界的新演化。虛擬實境過去是單兵作戰，個人玩遊戲時戴頭盔身歷其境。但元宇宙更進一步，將此概念推廣到日常商業行為，從賣廣告到買漢堡，都可以透過它完成。

這背後更凸顯基礎建設的重要。臉書的App是「上層建築」，建立在網路瀏覽器、手機等基礎建設上，這使它受制於人——蘋果的隱私權新政策打擊了臉書，使其廣告收入受影響就是一例。

臉書打造元宇宙，不只是要打造新的虛擬世界，還想成為該領域的基礎建設供應者。只要它掌握元宇宙的「下層建築」，就宛如占據交通要道，任何人經過都要付費。「要想富，先修路」，這正是Meta掀起熱潮背後的意義。

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