一款被罵抄襲的手遊 為何連馬斯克都著迷？

文 楊絲貽

《原神》1個角色打磨3年、顛覆玩家競爭機制

1款經常被罵抄襲、有資安疑慮的遊戲，為什麼能在營運上屢屢打破紀錄，連特斯拉創辦人馬斯克、日本影帝山田孝之都為它著迷？

一線聲優配音、精緻畫風

使它成功打入美日市場

中國手機遊戲《原神》，是推特（Twitter）和已經申請公開發行的美國論壇Reddit 2021年討論度最高的遊戲，並且根據全球App資料庫Sensor Tower及App Annie統計，該款遊戲排名全球手遊年營收都在前3名，2021年度營收高達18億美元（約合新台幣496億元），也是有史以來總營收最快突破10億美元的遊戲。

而且，相較另2款全球營收前2名的遊戲，背後有騰訊這樣的富爸爸，這遊戲卻是由3位白手起家的上海交通大學畢業生所創辦的「米哈遊」研發經營。

這是1款讓玩家全手動操作的角色扮演遊戲，採取免費下載遊玩、但鼓勵玩家在遊戲中購買代幣的商業模式，不只在中國境內夯，美國、日本玩家貢獻的營收都超過20％，連馬斯克都曾在推特上說「迫不及待加入《原神》的世界了」。

究竟這3人，為什麼能做出風靡全世界的遊戲？

該公司共同創辦人暨董事長蔡浩宇在一場演講中解釋：因為他們賣的不只是遊戲，更是服務。在內容面上，他們完全貼合目標客群的需求，給出超乎規格的體驗。

這款遊戲鎖定的是喜愛二次元文化（編按：泛指熱愛動畫、漫畫及電子遊戲的受眾）的玩家，這群人重視遊戲中的配音聲優、人物畫風等可以打造出獨特世界觀的細節。

為了抓住他們的心，相較多數遊戲僅針對國內語言市場配音、或1人配多角，他們卻請來一線聲優，好比為日本千萬本銷售級動漫《排球少年》男主角配音的村瀨步，以及中國一級京劇演員演唱遊戲中插曲。音樂也由倫敦愛樂樂團、上海交響樂團演奏。

同時，相較一般遊戲，可能不會考慮角色的光影呈現、身上配件也多只會單向擺動，他們1個角色可以打磨3年，只為了讓頭飾的擺動更自然。這樣的用心也體現在營運上，去年9月推出新角色「雷電將軍」，該人物登場前經過多次修改。根據 Sensor Tower數據顯示，1週內就產生約1億5千1百萬美元（約合新台幣41億6千萬元）營收，超越8月整個月，稱霸當月40餘國手機遊戲營收榜。

而他們的服務不僅止於內容，更涵蓋到使用者介面。

手機、桌機無縫接軌

並卸除各種制約體貼玩家

通常多數手遊都只能在手機上運作，但這款遊戲卻還能在索尼PS（PlayStation）及電腦上遊玩，而且資料互通，讓玩家通勤時在手機上玩、回到家馬上無縫接軌的透過大尺寸螢幕繼續享受更沉浸式的聲光體驗。而且，此舉讓該遊戲更容易打進習慣玩電腦、電視遊戲的歐美玩家。

「當歐美著迷單機、重視高品質大製作的遊戲，而亞洲著迷精巧、可愛的手機遊戲時，《原神》將兩者優勢合而為一。」U－ACG創辦人梁世佑觀察。

更細緻的是，他們連玩家的精神層面都服務到位。一般手遊，會透過組織公會，及自動掛機等機制，加強玩家間的連結，產生制約；但米哈遊反其道而行，幾乎拿掉所有上述機制，將玩家從各種心理制約中解放。

該款遊戲重度玩家、諾利嘉國際董事長織田紀香說：「這就是對玩家精神上的服務，讓你玩得沒有壓力。」他解釋，現實生活中，已有諸多比較，這款遊戲將不必要的社交與競爭都消除，回歸到玩遊戲的初衷——快樂，甚至你讓角色坐在懸崖邊看日落、發呆，也都成為樂趣。

不過，各種超乎規格、打破常理的體貼背後，必須忍受「又慢又貴」的風險。

有7成手遊的生命週期僅3個月。但米哈遊一開始就把眼光放遠，設定這是一款要經營4年以上的遊戲。該遊戲約2個月1次小更新，1年僅1到2次大更新。「以手遊頻率來說，這算慢，很多公司可以做到2週更新1次，1到2個月更新1次很容易造成玩家流失。」飛鳥涼不涼的遊戲營運觀察小站創辦人梁信元表示。

更甚者，如騰訊旗下大作《王者榮耀》製作成本約7千8百萬美元，但《原神》光開發就花了1億美元，且上線後每年要再花2億美元維護運作。

其實蔡浩宇早已預見此事，但他不介意，是因心中有個更宏大的藍圖，他希望在2030年，創造出「全球10億人願意生活於其中的虛擬世界」。

《原神》的成功，在於以長遠的格局服務目標用戶，不急著讓他們把錢掏出來，卻讓客戶更死心塌地的付出。

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