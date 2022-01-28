海盛科技》竹科博士棄百萬年薪 AI養殖留下台南漁村風景

【文 張庭瑜】

每年秋末，黑面琵鷺從北方飛越2千多公里，到台南沿海過冬，1池連著1池的魚塭，就是牠們的豪華自助餐。像這類的候鳥，無論外面世界多大，繞了1圈，最後仍會回到最熟悉的家鄉。

台灣新創圈，類似的故事也在上演。

從成功大學電機學士念到博士、在台南待了10年的連唯証，畢業後理所當然進入竹科半導體業當IC設計師。

每年，他仍會回七股賞鳥，但有次回去卻觀察到：「為什麼魚塭漸漸乾涸？」這開啟了他的返鄉創業路。

沒養過魚，卻要教漁民養魚？

花1年當免費實習生，博得在地信任

他問當地養殖漁民，為什麼現在都不養魚了？原來，養殖業正面臨世代斷層危機，老一輩仰賴人工、缺少系統性資料紀錄，難以傳承；也因為太辛苦，每幾小時就要巡1次魚塭、全年無休，不希望下1代回來接班。另一方面，想進這行的年輕人，卻因為缺乏經驗，難以跨入。

在連唯証眼裡，這些問題都可靠科技解決。「只要能把產業裡的重要參數數位化，就能複製成功、避免失敗，加速產業發展。」他說。這也是半導體產業給他的思維。

但看見痛點還不夠，他更務實分析市場。

從台南七股出發，他瞄準的是，占全球約8成漁獲量的中國和東南亞市場。

當漁獲量越來越稀缺，「魚就是海裡的黃金，」他說，因此需要透過科技升級養殖技術，就像最具代表的挪威鮭魚養殖業，人均年產值高達新台幣2千4百萬元，是台灣製造業的約3倍、半導體業的約1.3倍。

但，挪威無論氣候、水溫都與亞洲不同，解決方案無法通用，這正是他的機會。

於是，4年前，連唯証捨棄百萬年薪、離開工作4年的半導體大廠，與原本在科技業做海外業務的太太邱禹韶，攜手成立海盛科技，再次回到台南。

其實光看外表，很難相信皮膚白淨、帶著眼鏡的連唯証和邱禹韶，是徹頭徹尾的「戶外咖」，不只泛舟、高空跳傘、攀岩樣樣來，更在鯨鯊相伴的大海裡求婚。只是，要打進養殖漁業，對這2位熟悉大海的科技新貴，仍是挑戰重重。

「我們一開始想得很簡單，」連唯証回憶，他們先參考國外漁業用什麼最新科技，自己做出產品，再向漁民推銷說應該用這產品。沒想到，卻遭漁民反問：「沒養過魚的人，憑什麼來教我怎麼養魚？」

再加上，突然有陌生人找上門，也讓漁民起疑心：「是不是來偷魚或探聽什麼。」對於要放在水裡的物聯網設備，也擔心會不會有毒？會不會漏電？魚死掉算誰的責任？

「最難的就是信任感！」連唯証說。

信任，只能靠時間和互動累積。他們花了約1年當漁民的「免費實習生」，學餵魚、收成、看水色判斷水質等養殖知識，觀察工作流程，最多1家登門超過10次。

為了研究海上箱網養殖技術，更三天兩頭就跟著出海。連唯証笑說海上風浪已經讓他們「吐到習慣」，甚至，海盛每位員工都去考了可以出海的登船證，過程中需克服心魔，從約1層樓高的甲板跳下海裡。

走過這一遭，他已從徹頭徹尾的科技人，變成「半個漁民」。原來小丑魚會「離婚」和吃掉品質不好的卵、海裡的石斑魚也會因暈浪嘔吐、魚在水中歪斜游泳可能是生病等等，瞭若指掌。

用ＡＩ工具提升效率

影像辨識記錄生長，幫魚貨增重2成

「不要把自己當科技人，AI最重要是產業知識，要把自己當成那個領域的人，才會了解他們的痛點。」連唯証說，也因為長時間觀察，他更知道產品應如何設計，在導入新工具的同時也不會影響既有工作流程。「像我們原本覺得放1個攝影機下去，不會有問題，但人家不是這樣想的。」

為此，他也改變心態，「我們不會比漁民懂養魚，所以不要想著去改變他的生活、工作流程，而是幫他提升效率，」連唯証形容，「就像是提供Word（軟體），但沒有教怎麼排版。」

目前海盛管理系統主要有3種功能，從陸地上的水族箱、魚塭到海中的箱網養殖都適用。首先，是「看得到」，透過AI影像辨識去除水中影像雜質，就算在充滿海藻的混濁海水裡，也能看清魚。

再來是「量得到」，可量測和記錄魚類的身長、體重和健康狀況。一家業者就發想利用該工具，記錄不同飼料配方對魚生長狀況的影響，調整配方後，魚在3週內增加22％體重。

此外，過去要出貨時，為了達到客戶要求的體重，得定期抽樣，實際將魚撈起，用人工量測魚長，可能造成魚的耗損。透過AI工具，5分鐘就能量完3百隻魚，且不會耗損任何1條魚。

全台最大活餌供應商東林水產，就導入這台AI攝影機，記錄和預測小丑魚種魚何時產卵。要培育小丑魚，等種魚孵卵約5天後，才能將魚卵收成、移到更大的缸培育，若時間沒算好，等魚卵孵化成魚苗後，會被水流帶走而產生耗損。

過去，他們只能靠人力從上午9點巡到晚上6點，若小丑魚在晚上產卵，誤差最多可能到1天，影響收成率。但如今透過AI，能即時記錄並預測產卵時間，減少耗損，提早做出貨排程。而且，這套工具還能透過辨識小丑魚的外觀、游泳行為，判斷小丑魚是否生病、生了什麼病。

做為海盛第一批客戶，東林2代林裕綸笑說，之所以想導入這套設備，就是因為年輕人比較「懶」，希望透過自動化省下更多時間和人力，改變全年無休的養殖業。在他的記憶裡，過往放下家裡魚塭、全家一起出遊的次數，不到1、2次。

第三種功能是「控得到」，將海盛的AI影像辨識技術與既有養殖設備結合。例如，以往自動餵食器只能定時定量投食，但結合海盛的攝影機，能觀察到魚群都集中在某1區，就能調整投食，避免發生某群魚吃太撐、另1群魚吃不到的狀況。

如今，全台最大水質檢測儀器設備商、最大網具製造商和自動餵食器製造商，都是海盛合作對象，也成為他們打進養殖漁業的通路。

打進養殖業設備龍頭

杜拜、中國、巴基斯坦業者也在洽詢

此外，西南部漁業縣也有數10位漁民與海盛合作，針對8種市場上價格較高但難以養殖的魚種分析、認證，提高育成率，更已有杜拜、巴基斯坦、中國的業者在洽詢。

10年前，連唯証是成大野鳥社兼黑面琵鷺保育志工，常常清晨就得在岸邊守候，記錄該年有幾隻黑面琵鷺飛回台灣。念博士時，更每週都到七股防波堤曬太陽，鋪件雨衣就躺在地上睡午覺，「博士論文都在那寫完的！」他笑說。

10年後，他又回到這片土地創業。問他這幾年自己最大的改變？他給了一個出乎意料、卻也很樸實的答案：知道哪邊賣的魚最好吃！「過去在科技業的目標是當『CEO』，現在是倒過來的『OEC』（指日文「好吃」的發音）！」

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