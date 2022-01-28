開箱大老闆的知識寶庫 1本書、1套泰拳改變企業命運

【文 陳承璋】

知識改變命運，這句經典名言，放在內容爆炸的現在，依舊成立嗎？放在商業領域，它又怎麼被運用？

年前，商周拜訪5位產業龍頭領導人，請他們分享知識帶來的改變。他們異口同聲強調，若缺乏持續學習，他們沒有今日成就，甚至企業也難走出困境。

知識，帶給他們力量，甚至，幫助企業重生。這過程，沒有僥倖。

他們向書籍、影片和Podcast學習，並透過整理，融會貫通，形成對自己有幫助的見解與策略。

當我們問起佳世達董事長陳其宏，平常如何打造自己的知識庫，他的回答，普通得令人出乎預料：「勤做筆記」。

勤做筆記、每年學新東西！

簡單習慣助他們獲賞識、扭轉劣勢

「我是靠著做筆記，一路從小RD（工程師）做到董事長！」原來，他做筆記，不只把知識內化，也把不懂之處拿去問老闆，這個習慣，使他獲得賞識。

2014年，他升任為佳世達總經理，透過購併，針對5G、物聯網、醫材等高附加價值產業，4年內花80億元，打造聯合艦隊。

因為做了30年的筆記，他能把購併經驗快速複製傳承，佳世達才能從2014年時累積虧損70億元，扭轉成淨利不斷創高的企業。

畫面轉到晶華，董事長潘思亮在會議室裡，突然抓起拳頭，在空中揮舞，示範怎麼打泰拳。

他從40歲開始，規定自己每年都要學1件新東西，這10多年來，他學習壁球、太極拳、泰拳、薩克斯風等，跨界探索背後原則，成為他經營的靈感。

「泰拳，招式只有3招，3招就能打敗許多功夫，這教我專注的力量，」潘思亮說，因為夠專注，晶華才能打敗疫情，透過簡單的招式，快速拉開與對手的距離。

不只讀書，也讀影音！

獨立學習、組織共讀改變企業與人生

遠傳電信總經理井琪的知識寶庫，則包括影音。「當我進入工作的每個新階段，我都會很有目的性的聽Podcast學習，」她說。

過去，她在美國3大電信商之一的AT&T任職技術發展部門副總裁，回台灣後，進入遠傳當轉型長，3年前升任總經理。

她說，她上任總經理之前，透過Podcast以及有聲書，找了很多關於如何當CEO的知識，「我才發現，原來新官上任前，不能大動組織，反而要傾聽員工的痛點，」於是她上任後展開拜訪之旅，從各個部門到門市，她都親自與員工溝通，進而找到帶領遠傳轉型的支點。

甚至，1本書，也能改變1間公司。

面板大廠友達董事長彭双浪，2012年擔任總經理，他面對的是友達累積虧損以及負債均超過千億的困境，但去年，友達獲利創下歷史新高，我們問彭双浪，他怎麼辦到的？

他的回答是：「我們讓員工共讀1本書：『當責』。」為了改變企業文化，他讓全球1萬3千個員工讀這本書，從董事長到基層員工開讀書會，透過「綠野仙蹤」的故事，要員工把筷子伸長一點，把發現的問題扛在身上，別計較這是哪個部門責任歸屬，進而讓整體生產效率提升超過20％！

知識，也讓這些老闆們人生起了變化。

1998年，碰上亞洲金融風暴因而投資失利跌跤，一夕負債5百億的國揚集團創辦人侯西峰，花了20年，從谷底翻身。

當時，差點因債而跳樓的他，反省過去的錯誤：只會開創，卻不會管理，才導致失敗。

於是，他的學習，其實是為了求生。

他勤學管理與財務知識，對照自己的實戰經驗，歸納出屬於集團的戰略地圖，爾後，又去台大EMBA進修。「很多人問我，為什麼還要去讀書？」侯西峰說，他把台大學到的知識透過每週五的午餐會，分享給高階主管，進一步結合國揚原有的財務管理，創造出1套財務先行指標。

這幾年，他活化資產，賣掉「漢來新世界中心」採售後回租，專注於品牌經營。20年過後，他從負債5百億，變成滿手現金，旗下漢神百貨、漢來飯店，成為台灣服務業南霸天。

疫情，加速世界的變化，你永遠不知道下一個挑戰會在哪裡等你。既然環境變化莫測，持續鍛鍊自己，帶著團隊一起成長，才是最好的應變方案。

新的1年，你立下學習目標了嗎？可參考他們的經驗，為自己打造知識寶庫吧！

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