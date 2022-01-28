隔離202天用鏡頭帶粉絲玩日本 旅遊版主團購飆兩千萬

【文 蔡茹涵】

55萬粉絲旅遊社團主彭大

這是一個從導遊、網路作家，到成為旅行社老闆，再因疫情衝擊，迅速轉型為團購主，卻仍能牢牢抓緊大群鐵粉的故事。

主角是彭國豪，網友們稱他「彭大」，擁有55萬粉絲的臉書社團「沖繩｜彭大家族自助錦囊」創始人。

2015年社團成立時，彭國豪已經40歲，剛離開待了15年的旅行社，準備自行創業。過程中，他因擔任獨立導遊帶團去沖繩，意外愛上這個台灣人眼中「非日本旅遊首選」的地方，索性創了社團。

「看旅行團人數從40人、30人降到20人，我就知道自由行一定是未來趨勢啊！」彭國豪回憶。他做了2個重要決定：第一、把自己定位為「資訊中心」而非「吃喝玩樂遊記」，專門寫怎麼租車、自駕等工具性的主題文章；第二、9成部落客都是開粉絲團，他卻直接開社團：「粉絲團是大家都來聽我說，社團是每個人都可以發文分享，我比較喜歡這種彼此互動的感覺。」

疫情重災戶，出團、寫書收入銳減

服務台思維，讓鐵粉支持他轉攻團購

隨著日本自由行風潮崛起，他的社團人數很快就衝過了20萬關卡，也引來廣告商注意，邀請他開團購。他的團購代表作出現在2019年，是1台2萬多元的Dyson吸塵器，但彭國豪坦言當時非常掙扎。「一來，我不覺得社團能賣這麼貴的東西。二來，Dyson不是大家都會自己去日本扛回來嗎？我幹嘛賣？」最後是廠商祭出與日本售價同步，且享有保固才打動了他，沒想到上架短短7天，業績就飆破1千萬元。

一戰成名後，氣炸鍋、小烤箱等各式家電全找上門。2020年疫情爆發後，團購邀約和品項又更多。

此時，兩難出現了——因他已全職投入經營社團、寫旅遊書、還創辦了旅行社，每項都是疫情重災區，更需要團購收入來貼補營收。但社團的本質畢竟是「旅遊」而非「團購」，貿然轉型，會不會造成反效果？

思考良久，他想出1個辦法：鐵粉多數決。原來，除了臉書社團，他還建立了一個Line群組，做為諮詢商品是否有吸引力、想再爭取哪些優惠的智囊團。為確保裡頭都是會參與投票的真人，而非殭屍帳號，他甚至會不定期上傳圖片，要求大家當天一起更換頭像，等時間一到，點開成員清單，就能輕鬆踢出未換頭像（代表並未關注群組）的成員，再到社團徵求新的活水進來。

有智囊團，還不是該社團最難以被取代的地方。競爭門檻是什麼？彭國豪毫不猶豫：「就是我長時間累積起來的信任！」

這份信任，來自他疫情前經營了5年多、24小時待命的「救援小幫手」客服帳號。舉凡網友在沖繩生病、班機被取消、車禍、家人走丟、貴重物品遺失等意外，只要傳訊息，他會第一時間跳出來，動員當地人脈解決問題。5年多來，他幫過送急診的小孩，喬過颱風天的班機，甚至幫網友找到在沙灘上遺失2週的結婚戒指，「因為我給自己的定位不變，一直都是information center（服務台）啊！」他說。

帶粉絲線上旅遊！他赴日開直播

甘願1年過半日子自己1個人生活

如今人人都出不了國，救援小幫手看似無用武之地，他又另出奇招。由於在日本設公司，他仍維持1季飛1次日本的頻率。除了談生意，更重要的是直播——他會開啟鏡頭，以第一人稱視角，帶著大家賞櫻、賞楓、到海邊等夕陽，看看疫情期間的日本，現況是什麼樣子。

「我要喚醒大家的記憶！說你看，以前很好吃的那家牛排店倒了，但今年的櫻花還是很美⋯⋯」他解釋，當人們不再出國，社團缺乏新內容、只充斥團購文時，互動率與觸及率就會慢慢降低。他必須用一己之力補上這個缺口，即便代價是去年1整年，他有202天是1個人度過（含在日本與來回隔離時間），也還是得做，「然後回國後我就會老實說，旅費花好多，我要開始賺錢開團購啦！」他大笑。

身兼旅行社老闆，讓他得以推出多種團購「獨賣優惠商品」，互導資源。但他強調，真心交流才是關鍵：「大家都說要把粉絲當朋友，但怎樣叫當朋友？就是有狀況發生時，我會跟你站在一起。」

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